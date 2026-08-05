Mobilità sostenibile, Moby sponsor tecnico del “Jova Summer Party 2026” a Olbia
ROMA (ITALPRESS) - Musica e mobilità sostenibile insieme. In occasione dell'esordio del "Jova Summer Party 2026", in programma il 7 agosto alla Olbia Arena, Moby sarà sponsor tecnico dell'evento.Moby...
ROMA (ITALPRESS) - Musica e mobilità sostenibile insieme. In occasione dell'esordio del "Jova Summer Party 2026", in programma il 7 agosto alla Olbia Arena, Moby sarà sponsor tecnico dell'evento.
Moby porterà nell'isola tutto il personale, mezzi e merci indispensabili per la produzione e la realizzazione dell'evento.
"Un incontro naturale quello tra Jovanotti - che arriverà ai concerti del suo tour in bicicletta, percorrendo ciclovie e strade secondarie - e Moby, che ha rivoluzionato la mobilità fra l'Italia continentale e la Sardegna, in primis con Moby Legacy e Moby Fantasy, i due traghetti più grandi e "green" del Mediterraneo, in servizio tutto l'anno fra Olbia e Livorno", sottolinea in una nota Moby.
"In questo modo - conclude la nota - Moby rinforza ulteriormente la sua vicinanza storica alla musica a Olbia, come avviene ad esempio per i grandi concerti di Capodanno, portando nella splendida capitale del Nord Sardegna turisti in partenza dai porti di Genova, Livorno e Civitavecchia".
- in collaborazione con Moby -
- foto ufficio stampa Moby -
(ITALPRESS).
Fact Check
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Fonte:
- https://www.italpress.com/mobilita-sostenibile-moby-sponsor-tecnico-del-jova-summer-party-2026-a-olbia/
Verificato il: 05 agosto 2026