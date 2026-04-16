Minori aggredirono coetanei per smartphone e soldi, chiesta condanna per lesioni: assoluzione per rapina

Nel corso della prossima udienza, saranno esposte le conclusioni per l'altro minore. La decisione dovrebbe arrivare a ottobre

Gela. La condanna a dieci mesi, ciascuno, solo per l'accusa di lesioni. L'assoluzione, invece, è stata richiesta per la contestazione di rapina. Le conclusioni le ha formulate, davanti ai giudici di Caltanissetta, la procura minorile nei confronti di due giovani, minorenni all'epoca dei fatti. Sono accusati di aver aggredito due coetanei. Nella zona di via Recanati, gli imputati avrebbero colpito le vittime, usando pure bastoni. Si appropriarono di smartphone e soldi. A dargli manforte almeno altri tre giovani. I minori a giudizio sono difesi dal legale Rosario Prudenti, che ha concluso per la posizione di uno degli accusati. Ha sottolineato le incoerenze nelle versioni rese dai minori aggrediti, che si sarebbero spesso contraddetti. Nel corso della prossima udienza, saranno esposte le conclusioni per l'altro minore. La decisione dovrebbe arrivare a ottobre.