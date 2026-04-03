Minore con scabbia, "famiglia vive in condizioni disagiate": autorizzata sanificazione

Dopo verifiche, condotte dai settori comunali servizi sociali e ambiente, è stata emessa un'ordinanza, a firma del sindaco Terenziano Di Stefano, che dispone un intervento di sanificazione

Gela. La prima segnalazione risale a fine gennaio, pervenuta direttamente dall'ospedale palermitano "Di Cristina". Una minore, che vive insieme alla famiglia in città, ha riportato tutti i sintomi della scabbia norvegese, "a elevata contagiosità". Dopo verifiche, condotte dai settori comunali servizi sociali e ambiente, è stata emessa un'ordinanza, a firma del sindaco Terenziano Di Stefano, che dispone un intervento di sanificazione nell'abitazione della famiglia, su due piani. Dalla relazione emerge che il nucleo familiare versa "in una situazione di grave disagio economico e sociale". Le condizioni dell'immobile dove vive la famiglia sono state giudicate "incompatibili con adeguati standard di salubrità". È stato necessario procedere con misure preventive di profilassi, preliminari alla sanificazione, che è stata adesso autorizzata dal sindaco, a cura di una ditta specializzata.