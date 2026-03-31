Ministero stoppa il piano ospedaliero regionale, amministrazione si oppose ai tagli

La fase istruttoria, allo stato, non può andare avanti e dal ministero richiedono maggiori riscontri e una documentazione più dettagliata

Gela. Lo scorso anno, il piano ospedaliero del governo regionale, con riduzioni di posti letto anche per il nosocomio "Vittorio Emanuele", fece discutere portando l'amministrazione comunale e il civico consesso a organizzare, in protesta, una seduta pubblica davanti al parlamento regionale. Quel piano, oggi, ritorna sui tavoli del governo Schifani. Roma, infatti, ha individuato "disallineamenti e incongruenze". A individuare carenze è stato il dipartimento programmazione del ministero della salute. La fase istruttoria, allo stato, non può andare avanti e dal ministero richiedono maggiori riscontri e una documentazione più dettagliata. Il piano viene ritenuto "incompleto". È ritenuta necessaria "una chiara articolazione della rete dell’emergenza-urgenza e l’assetto organizzativo delle reti specialistiche, con particolare riferimento alla rete oncologica e la pianificazione della rete dei punti nascita".