MINI e Paul Smith, creatività diventa esperienza immersiva alla Milano Design Week

MILANO (ITALPRESS) - MINI ritorna alla Milano Design Week portando, a Palazzo Borromeo d'Adda nel centro cittadino, l'installazione immersiva "A Garden of Curiosity" frutto della collaborazione di lun...

MILANO (ITALPRESS) - MINI ritorna alla Milano Design Week portando, a Palazzo Borromeo d'Adda nel centro cittadino, l'installazione immersiva "A Garden of Curiosity" frutto della collaborazione di lunga data con Paul Smith.

L'opera combina l'uso distintivo del colore di Paul Smith con la meticolosa attenzione ai dettagli tipica di MINI, invitando i visitatori a esplorare e vivere appieno il mondo giocoso del design.

"MINI ha radici britanniche, esattamente come Sir Paul Smith. Questo è il punto di partenza, ma poi si aggiungono tante altre cose in comune che hanno i due brand. Da una parte l'amore per il design, per l'aspetto più curioso e giocoso che vuole portare avanti il mondo del design e quindi da questo punto di vista ci troviamo in questa location d'eccezione dove questo concetto di vedere il design nel suo lato più giocoso prende proprio forma", ha dichiarato Federica Manzoni, Head of MINI Italia, sottolineando come l'installazione intenda "stimolare gli appassionati del brand, ma in realtà tutti i visitatori, ad andare oltre quella che è la porta rossa per scoprire ogni giorno qualcosa di nuovo ed innovativo, che è esattamente quello che vuole offrire MINI tutti i giorni con la sua esperienza di guida".

"A Garden of Curiosity" è accessibile tramite una passerella in legno che attraversa il cortile e conduce i visitatori a una porta rossa, che rappresenta un invito simbolico a guardare e osservare.

Oltre la soglia si apre lo spazio verde ideato da MINI e Paul Smith, composto da sentieri fiancheggiati da piante ed erbe, che conducono a piattaforme

aperte e installazioni cubiche. L'iconica Paul Smith Signature Stripe percorre il giardino come elemento ricorrente di design. Architettura, texture, colori e

suoni si fondono armoniosamente, dando vita a un'esperienza sensoriale completa.

La Colour Theory Room rappresenta un punto d'incontro visivo tra la palette cromatica distintiva di Paul Smith e i colori della nuova MINI Paul Smith Edition. I visitatori possono disporre campioni di colore su una parete interattiva, creando composizioni che cambiano costantemente nel corso della giornata con ogni nuovo intervento personale. In linea con la filosofia di Sir Paul Smith, la parete offre inoltre l'opportunità di sperimentare liberamente diverse combinazioni cromatiche. La Listening Room amplia questa esperienza attraverso registrazioni vocali di Sir Paul Smith, sottolineando l'importanza della teoria del colore. Un'ulteriore piattaforma aperta invita i visitatori a vivere lo spazio con tutti i sensi,

concedendosi un momento di pausa lontano dal ritmo frenetico di Milano.

Attraversando il cortile per raggiungere l'installazione, i visitatori si immergono nella storia di MINI e Paul Smith. Qui è possibile scoprire tre vetture nate dalla collaborazione tra i due brand, avviata nel 1998: la Paul Smith 40th Anniversary Mini, la MINI STRIP by Paul Smith e una MINI Cooper dell'ultima Edition. Tutte vetture accomunate dall'attenzione ai piccoli dettagli come elemento di innovazione e di design.

"Prendiamo ad esempio quella che è stata la prima vettura sviluppata in collaborazione con Paul Smith: la Paul Smith 40th anniversary MINI. In quel caso abbiamo 86 righe, 26 colori, quindi l'interpretazione perfetta di quello che è il pattern di Paul Smith - ha spiegato Manzoni - Arriviamo poi all'edizione in cui sono proprio i dettagli a fare la differenza. Partiamo dal colore, il colore verde Nottingham Green, che rappresenta proprio l'amore di Paul Smith per le sue origini e che è stato riprodotto sulla livrea della vettura".

Il colore Nottingham Green impreziosisce alcuni dettagli come le calotte degli specchietti, la griglia del radiatore ottagonale e i coprimozzi delle ruote con la firma Paul Smith. Ulteriori elementi riflettono lo stile distintivo di Paul Smith, contribuendo a esprimere l'essenza di questa MINI Edition, che interpreta il concetto di "classic with a twist".

Altra creazione visibile è la MINI STRIP by Paul Smith: presentata nel 2021 e basata sulla MINI Cooper SE, ridotta all'essenziale secondo il principio del "less is more". Il design minimalista mette in primo piano costruzione e funzionalità, con l'obiettivo di rappresentare un approccio al design responsabile e innovativo per il suo tempo.

-foto xh7/Italpress -

(ITALPRESS).