"Minacciò di divulgare immagini a sfondo sessuale dell'ex convivente", trentenne sottoposto a misura

Gela. Ha respinto gli addebiti che gli vengono mossi dalla procura. Un trentenne è stato sottoposto al divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dall'ex convivente. E' stato sentito, questa mattina, nel corso dell'interrogatorio di garanzia. Per gli investigatori, non avrebbe accettato la fine della relazione con l'ex compagna e almeno dallo scorso agosto avrebbe iniziato a pedinarla e a minacciarla, anche di morte. Inoltre, l'indagato avrebbe fatto leva sulla possibilità di divulgare immagini “sessualmente esplicite” che riguardavano l'ex. L'indagine è partita da segnalazioni della giovane donna. Lui, assistito dall'avvocato Rosario Prudenti, ha fornito una propria versione dei fatti, davanti al gip. Avrebbe escluso le condotte che gli vengono contestate.