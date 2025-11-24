Quotidiano di Gela

Minacce e pesanti intimidazioni nell'asta per un terreno, due a processo

Il loro, secondo la procura, fu un tentativo, anche a fini estorsivi, per far recedere dall'acquisto altri partecipanti alla procedura, svolta in uno studio legale della città

A cura di Rosario Cauchi Rosario Cauchi
24 novembre 2025 21:04
Minacce e pesanti intimidazioni nell'asta per un terreno, due a processo -
Gela
Butera
Cronaca
Condividi

Gela. Le minacce si sarebbero concretizzate anche durante le operazioni per l'asta, finalizzata all'acquisizione di un terreno rurale, nell'area tra Butera e Gela. Attività che vennero condotte nello studio di un legale gelese. Sono due gli imputati, entrambi licatesi, si tratta di Salvatore Consagra e Giuseppe Cassaro. Il loro, secondo la procura, fu un tentativo, anche a fini estorsivi, per far recedere dall'acquisto altri partecipanti alla procedura, uno dei quali ha scelto di costituirsi nel procedimento, come parte civile, assistito dal legale Francesco Cottone. Gli imputati, secondo le contestazioni d'accusa, pur di incutere timore avrebbero utilizzato il nome di Angelo Consagra, che però non avrebbe avuto alcun ruolo nella vicenda e ritenendosi danneggiato, a sua volta si è costituito parte civile. I coinvolti, che hanno precedenti penali, sono rappresentati dagli avvocati Gaspare Lombardo e Rosario Magliarisi. Il dibattimento è stato aperto davanti al collegio penale del tribunale gelese.

Continua a leggere su quotidianodigela.it

Le migliori notizie, ogni giorno, via e-mail

Segui Quotidiano di Gela