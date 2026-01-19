Minacce e danneggiamenti a danno dei vicini di casa, imputato accusato di stalking

Ci sarebbero immagini registrate da una videocamera che immortalerebbero atti finalizzati a danneggiamenti e offese verso i vicini di casa

Gela. E' accusato di stalking per aver preso di mira due vicini di casa, residenti in un'abitazione dello Iacp, in città. Anche l'imputato vive nella stesso stabile e si trova a rispondere alle contestazioni davanti al giudice Flavia Tornetta. I due vicini, madre e figlio, sarebbero stati costretti, addirittura, a lasciare la loro abitazione, almeno per un certo periodo, proprio perché stanchi della condotta dell'imputato, peraltro sottoposto a misure restrittive per altre vicende. Entrambi hanno avanzato richiesta di costituzione di parte civile, con i legali Giovanna Cassarà e Gianmarco Cammalleri. L'imputato è rappresentato dall'avvocato Carmelo Tuccio. Ci sarebbero immagini registrate da una videocamera che immortalerebbero atti finalizzati a danneggiamenti e offese verso i vicini di casa.