“Millennium Cup”, l’ASD Gymnastics Club porta a Gela tre ori e due argenti

La manifestazione, a cui hanno gareggiato atlete siciliane e maltesi, ha visto protagonista l’associazione gelese, che ha avuto modo di confermarsi tra le realtà più solide e promettenti del panorama ginnico regionale.

Gela. San Valentino particolarmente produttivo per l’ASD Gymnastics Club, che a Rosolini colleziona tre ori e due argenti.

Sul parquet del palazzetto, tra esercizi al corpo libero, salti precisi e volteggi eseguiti con eleganza, le ginnaste hanno dimostrato sicurezza, maturità tecnica e una gestione dell’emozione degna di atlete ben più esperte.

Il successo di Rosolini non nasce in una sola giornata. È il frutto di mesi di allenamenti serrati, spesso dopo lunghe giornate di scuola e di una disciplina che ha temprato carattere e determinazione. Le ginnaste hanno imparato a trasformare la pressione in energia positiva, affrontando la gara con concentrazione e spirito combattivo.

Le competizioni hanno visto premiate nelle categorie:

RAINBOW AVANZATO OPEN 1° posto:

Smecca Federica

Di Dio Flavia

Dominante Giulia

Guaia Noemi

Cafà Arianna

Vella Federica

RAINBOW BASE ALLIEVE C 1° POSTO:

Lanzarone Karola

Trapani Chiara

Russo Shalom

RAINBOW BASE ALLIEVE A 1°POSTO:

Virruso Marysol

Neri Giorgia Pia

D'Angelo Gaia Kristel

Ferrigno Selene

Farchica Martina

Saccà Helen

RAINBOW BASE ESORDIENTI 2° POSTO:

Ciaramella Chiara

Di Dio Alice Benedetta

Gagliano Marta

Calaciura Ginevra

Tascone Diana

Sabatini Anita

Attardi Matilde

RAINBOW BASE ALLIEVE B 2° POSTO:

Chiarenza Nicole

Scibetta Maria Laura

Valenza Maria Laura

Lanzafame Alessandra

Nicoletti Sofia Giada

Butera Iole

Puzzanghera Costanza

D'Aleo Azzurra

Durante una di queste premiazioni la presidente della società Millennium, Patrizia Lorefice, ha donato oltre la maglia ricordo della gara Millennium Cup anche una cassetta di ortaggi del territorio, questo gesto di sponsorizzazione è stato molto apprezzato, dalle associazioni partecipanti.