“Millennium Cup”, l’ASD Gymnastics Club porta a Gela tre ori e due argenti
La manifestazione, a cui hanno gareggiato atlete siciliane e maltesi, ha visto protagonista l’associazione gelese, che ha avuto modo di confermarsi tra le realtà più solide e promettenti del panorama ginnico regionale.
Gela. San Valentino particolarmente produttivo per l’ASD Gymnastics Club, che a Rosolini colleziona tre ori e due argenti.
Sul parquet del palazzetto, tra esercizi al corpo libero, salti precisi e volteggi eseguiti con eleganza, le ginnaste hanno dimostrato sicurezza, maturità tecnica e una gestione dell’emozione degna di atlete ben più esperte.
Il successo di Rosolini non nasce in una sola giornata. È il frutto di mesi di allenamenti serrati, spesso dopo lunghe giornate di scuola e di una disciplina che ha temprato carattere e determinazione. Le ginnaste hanno imparato a trasformare la pressione in energia positiva, affrontando la gara con concentrazione e spirito combattivo.
Le competizioni hanno visto premiate nelle categorie:
RAINBOW AVANZATO OPEN 1° posto:
Smecca Federica
Di Dio Flavia
Dominante Giulia
Guaia Noemi
Cafà Arianna
Vella Federica
RAINBOW BASE ALLIEVE C 1° POSTO:
Lanzarone Karola
Trapani Chiara
Russo Shalom
RAINBOW BASE ALLIEVE A 1°POSTO:
Virruso Marysol
Neri Giorgia Pia
D'Angelo Gaia Kristel
Ferrigno Selene
Farchica Martina
Saccà Helen
RAINBOW BASE ESORDIENTI 2° POSTO:
Ciaramella Chiara
Di Dio Alice Benedetta
Gagliano Marta
Calaciura Ginevra
Tascone Diana
Sabatini Anita
Attardi Matilde
RAINBOW BASE ALLIEVE B 2° POSTO:
Chiarenza Nicole
Scibetta Maria Laura
Valenza Maria Laura
Lanzafame Alessandra
Nicoletti Sofia Giada
Butera Iole
Puzzanghera Costanza
D'Aleo Azzurra
Durante una di queste premiazioni la presidente della società Millennium, Patrizia Lorefice, ha donato oltre la maglia ricordo della gara Millennium Cup anche una cassetta di ortaggi del territorio, questo gesto di sponsorizzazione è stato molto apprezzato, dalle associazioni partecipanti.