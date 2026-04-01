Migranti, un’altra tragedia in mare: diciannove morti e cinque feriti al largo di Lampedusa
LAMPEDUSA (AGRIGENTO) (ITALPRESS) – Ancora una tragedia dell’immigrazione. Diciannove corpi senza vita e cinque migranti in gravi condizioni, tra cui un bimbo, sono stati trasportati al molo Favarolo di Lampedusa. I migranti si trovavano su un barcone all
LAMPEDUSA (AGRIGENTO) (ITALPRESS) – Ancora una tragedia dell’immigrazione. Diciannove corpi senza vita e cinque migranti in gravi condizioni, tra cui un bimbo, sono stati trasportati al molo Favarolo di Lampedusa.
I migranti si trovavano su un barcone alla deriva, a circa 85 miglia al largo dell’Isola, intercettato da motovedette della Guardia costiera. Giunti a terra, i cinque sopravvissuti sono stati trasferiti d’urgenza al poliambulatorio. Sono in corso le procedure per identificare le vittime.
-Foto di repertorio IPA Agency-
(ITALPRESS).