Quotidiano di Gela

Migranti, Meloni “Corte Ue conferma che la strada del Governo italiano è valida”

ROMA (ITALPRESS) - "Una notizia importante, che conferma la validità della strada che abbiamo indicato e quanto siano costati all'Italia due anni persi a causa di letture giudiziarie forzate e infonda...

A cura di Redazione Redazione
23 aprile 2026 11:30
Migranti, Meloni “Corte Ue conferma che la strada del Governo italiano è valida” -
Italia
Italpress
Condividi

ROMA (ITALPRESS) - "Una notizia importante, che conferma la validità della strada che abbiamo indicato e quanto siano costati all'Italia due anni persi a causa di letture giudiziarie forzate e infondate. Noi, intanto, andiamo avanti. Perchè sul contrasto all'immigrazione illegale servono serietà, coraggio e soluzioni concrete". Lo scrive sui social la premier Giorgia Meloni, commentando il parere dell'avvocato generale della Corte di giustizia dell'Ue sul protocollo sui migranti Italia-Albania.

- Foto IPA Agency -

(ITALPRESS).

Continua a leggere su quotidianodigela.it

Le migliori notizie, ogni giorno, via e-mail

Segui Quotidiano di Gela