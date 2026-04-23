Migranti, Meloni “Corte Ue conferma che la strada del Governo italiano è valida”

ROMA (ITALPRESS) - "Una notizia importante, che conferma la validità della strada che abbiamo indicato e quanto siano costati all'Italia due anni persi a causa di letture giudiziarie forzate e infonda...

A cura di Redazione 23 aprile 2026 11:30

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ROMA (ITALPRESS) - "Una notizia importante, che conferma la validità della strada che abbiamo indicato e quanto siano costati all'Italia due anni persi a causa di letture giudiziarie forzate e infondate. Noi, intanto, andiamo avanti. Perchè sul contrasto all'immigrazione illegale servono serietà, coraggio e soluzioni concrete". Lo scrive sui social la premier Giorgia Meloni, commentando il parere dell'avvocato generale della Corte di giustizia dell'Ue sul protocollo sui migranti Italia-Albania. - Foto IPA Agency - (ITALPRESS).