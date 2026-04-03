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Migliaia al calvario nel venerdì santo, Di Stefano: "Questa città non ricadrà nel baratro"

I fedeli hanno assistito in silenzio a uno dei momenti più sentiti della settimana santa

A cura di Redazione Redazione
03 aprile 2026 12:47
Migliaia al calvario nel venerdì santo, Di Stefano: "Questa città non ricadrà nel baratro" -
Gela
Attualità
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Gela. Migliaia davanti al Cristo in croce, al calvario. Si rinnovano i sentimenti di fede e spiritualità nel venerdì santo della passione. I fedeli hanno assistito in silenzio a uno dei momenti più sentiti della settimana santa. L'appello è stato rivolto alle famiglie, che devono essere punto di riferimento per evitare che i giovani perdano la strada. "Io questo appello lo rinnovo a tutte le famiglie - ha detto il sindaco Terenziano Di Stefano - prendo spunto da quello che è accaduto in questi giorni e dai costanti moniti lanciati dal procuratore Vella e dalle forze dell'ordine. Questa città non ritornerà nel baratro. Non accettiamo la violenza ma la respingiamo sempre".

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