Meteo Gela — Previsioni per l'8 ottobre 2026: cielo prevalentemente sereno e temperature miti
Gela, 8 ottobre 2026: giornata asciutta con poche nubi, temperature sopra la media e venti deboli. Scopri il dettaglio ora per ora.
L'autunno a Gela si fa sentire con una giornata che si preannuncia asciutta e relativamente calda per il periodo: poche nubi, umidità moderata e brezze leggere accompagneranno le ore principali. Di seguito il dettaglio ora per ora per orientare uscite, attività in mare e spostamenti.
Dettaglio Previsioni
Notte (00:00)
- Condizioni: poche nuvole (23%).
- Temperatura: 21,3 °C, percepita 21,8 °C.
- Umidità: 89% — atmosfera ancora umida con punto di rugiada 18,95 °C.
- Pressione: 1019 hPa.
- Vento: debole da NE a 1,8 m/s, raffiche fino a 3,0 m/s.
- Visibilità: 10.000 m.
- Precipitazioni: 0 mm (probabilità 0%).
Prima mattina (03:00)
- Condizioni: poche nuvole (20%).
- Temperatura: 21,0 °C, percepita 21,5 °C.
- Umidità: 90% — ancora sensazione di umido.
- Pressione: 1018 hPa.
- Vento: debole da NE a 1,6 m/s, raffiche 2,7 m/s.
- Visibilità: 10.000 m.
- Precipitazioni: 0 mm (probabilità 0%).
Mattina (06:00)
- Condizioni: poche nuvole (17%).
- Temperatura: 23,8 °C, percepita 24,6 °C.
- Umidità: 91% con punto di rugiada 19,62 °C.
- Pressione: 1019 hPa.
- Vento: debole da NE a 1,7 m/s, raffiche 3,0 m/s.
- Visibilità: 10.000 m.
- Precipitazioni: 0 mm (probabilità 0%).
Mezza mattinata (09:00)
- Condizioni: poche nuvole (11%).
- Temperatura: 29,0 °C, percepita 32,8 °C — aumento marcato rispetto alle ore notturne.
- Umidità: 71%.
- Pressione: 1020 hPa.
- Vento: debole/moderato da SE a 2,4 m/s, raffiche fino a 5,8 m/s.
- Visibilità: 10.000 m.
- Precipitazioni: 0 mm (probabilità 0%).
Mezzogiorno (12:00)
- Condizioni: poche nuvole (14%).
- Temperatura: 29,1 °C, percepita 33,0 °C — picco termico della giornata.
- Umidità: 70% con punto di rugiada 20,77 °C.
- Pressione: 1019 hPa.
- Vento: debole da S a 3,5 m/s, raffiche fino a 7,6 m/s.
- Visibilità: 10.000 m.
- Precipitazioni: 0 mm (probabilità 0%).
Primo pomeriggio (15:00)
- Condizioni: nubi sparse (53%) — aumento della copertura nuvolosa senza fenomeni precipitativi.
- Temperatura: 27,5 °C, percepita 29,6 °C.
- Umidità: 69%.
- Pressione: 1018 hPa.
- Vento: debole da SE a 2,8 m/s, raffiche 5,7 m/s.
- Visibilità: 10.000 m.
- Precipitazioni: 0 mm (probabilità 0%).
Tardo pomeriggio (18:00)
- Condizioni: poche nuvole (13%).
- Temperatura: 25,9 °C, percepita 26,9 °C.
- Umidità: 88% — aumento dell'umidità con il calo termico.
- Pressione: 1018 hPa.
- Vento: debole da S a 1,7 m/s, raffiche 2,9 m/s.
- Visibilità: 10.000 m.
- Precipitazioni: 0 mm (probabilità 0%).
Sera (21:00)
- Condizioni: nubi sparse (70%).
- Temperatura: 25,0 °C, percepita 26,0 °C.
- Umidità: 94% — serata piuttosto umida.
- Pressione: 1018 hPa.
- Vento: debole da E a 1,4 m/s, raffiche 2,4 m/s.
- Visibilità: 10.000 m.
- Precipitazioni: 0 mm (probabilità 0%).
Riepilogo del giorno
In sintesi, l'8 ottobre 2026 a Gela si prevede una giornata asciutta con prevalenza di poche nuvole/nubi sparse, massime intorno a 29 °C e minime notturne intorno a 21 °C. I venti resteranno deboli (1–4 m/s) con occasionali raffiche più sostenute a metà giornata; l'umidità aumenterà in serata. Nessuna precipitazione prevista: giornata favorevole per attività all'aperto, con raccomandazione di protezione solare nelle ore centrali per l'elevata sensazione di calore.