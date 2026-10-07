Meteo Gela — Previsioni per l'8 ottobre 2026: cielo prevalentemente sereno e temperature miti

Gela, 8 ottobre 2026: giornata asciutta con poche nubi, temperature sopra la media e venti deboli. Scopri il dettaglio ora per ora.

L'autunno a Gela si fa sentire con una giornata che si preannuncia asciutta e relativamente calda per il periodo: poche nubi, umidità moderata e brezze leggere accompagneranno le ore principali. Di seguito il dettaglio ora per ora per orientare uscite, attività in mare e spostamenti.

Dettaglio Previsioni

Notte (00:00)

Condizioni: poche nuvole (23%).

poche nuvole (23%). Temperatura: 21,3 °C, percepita 21,8 °C.

21,3 °C, percepita 21,8 °C. Umidità: 89% — atmosfera ancora umida con punto di rugiada 18,95 °C.

89% — atmosfera ancora umida con punto di rugiada 18,95 °C. Pressione: 1019 hPa.

1019 hPa. Vento: debole da NE a 1,8 m/s, raffiche fino a 3,0 m/s.

debole da NE a 1,8 m/s, raffiche fino a 3,0 m/s. Visibilità: 10.000 m.

10.000 m. Precipitazioni: 0 mm (probabilità 0%).

Prima mattina (03:00)

Condizioni: poche nuvole (20%).

poche nuvole (20%). Temperatura: 21,0 °C, percepita 21,5 °C.

21,0 °C, percepita 21,5 °C. Umidità: 90% — ancora sensazione di umido.

90% — ancora sensazione di umido. Pressione: 1018 hPa.

1018 hPa. Vento: debole da NE a 1,6 m/s, raffiche 2,7 m/s.

debole da NE a 1,6 m/s, raffiche 2,7 m/s. Visibilità: 10.000 m.

10.000 m. Precipitazioni: 0 mm (probabilità 0%).

Mattina (06:00)

Condizioni: poche nuvole (17%).

poche nuvole (17%). Temperatura: 23,8 °C, percepita 24,6 °C.

23,8 °C, percepita 24,6 °C. Umidità: 91% con punto di rugiada 19,62 °C.

91% con punto di rugiada 19,62 °C. Pressione: 1019 hPa.

1019 hPa. Vento: debole da NE a 1,7 m/s, raffiche 3,0 m/s.

debole da NE a 1,7 m/s, raffiche 3,0 m/s. Visibilità: 10.000 m.

10.000 m. Precipitazioni: 0 mm (probabilità 0%).

Mezza mattinata (09:00)

Condizioni: poche nuvole (11%).

poche nuvole (11%). Temperatura: 29,0 °C, percepita 32,8 °C — aumento marcato rispetto alle ore notturne.

29,0 °C, percepita 32,8 °C — aumento marcato rispetto alle ore notturne. Umidità: 71%.

71%. Pressione: 1020 hPa.

1020 hPa. Vento: debole/moderato da SE a 2,4 m/s, raffiche fino a 5,8 m/s.

debole/moderato da SE a 2,4 m/s, raffiche fino a 5,8 m/s. Visibilità: 10.000 m.

10.000 m. Precipitazioni: 0 mm (probabilità 0%).

Mezzogiorno (12:00)

Condizioni: poche nuvole (14%).

poche nuvole (14%). Temperatura: 29,1 °C, percepita 33,0 °C — picco termico della giornata.

29,1 °C, percepita 33,0 °C — picco termico della giornata. Umidità: 70% con punto di rugiada 20,77 °C.

70% con punto di rugiada 20,77 °C. Pressione: 1019 hPa.

1019 hPa. Vento: debole da S a 3,5 m/s, raffiche fino a 7,6 m/s.

debole da S a 3,5 m/s, raffiche fino a 7,6 m/s. Visibilità: 10.000 m.

10.000 m. Precipitazioni: 0 mm (probabilità 0%).

Primo pomeriggio (15:00)

Condizioni: nubi sparse (53%) — aumento della copertura nuvolosa senza fenomeni precipitativi.

nubi sparse (53%) — aumento della copertura nuvolosa senza fenomeni precipitativi. Temperatura: 27,5 °C, percepita 29,6 °C.

27,5 °C, percepita 29,6 °C. Umidità: 69%.

69%. Pressione: 1018 hPa.

1018 hPa. Vento: debole da SE a 2,8 m/s, raffiche 5,7 m/s.

debole da SE a 2,8 m/s, raffiche 5,7 m/s. Visibilità: 10.000 m.

10.000 m. Precipitazioni: 0 mm (probabilità 0%).

Tardo pomeriggio (18:00)

Condizioni: poche nuvole (13%).

poche nuvole (13%). Temperatura: 25,9 °C, percepita 26,9 °C.

25,9 °C, percepita 26,9 °C. Umidità: 88% — aumento dell'umidità con il calo termico.

88% — aumento dell'umidità con il calo termico. Pressione: 1018 hPa.

1018 hPa. Vento: debole da S a 1,7 m/s, raffiche 2,9 m/s.

debole da S a 1,7 m/s, raffiche 2,9 m/s. Visibilità: 10.000 m.

10.000 m. Precipitazioni: 0 mm (probabilità 0%).

Sera (21:00)

Condizioni: nubi sparse (70%).

nubi sparse (70%). Temperatura: 25,0 °C, percepita 26,0 °C.

25,0 °C, percepita 26,0 °C. Umidità: 94% — serata piuttosto umida.

94% — serata piuttosto umida. Pressione: 1018 hPa.

1018 hPa. Vento: debole da E a 1,4 m/s, raffiche 2,4 m/s.

debole da E a 1,4 m/s, raffiche 2,4 m/s. Visibilità: 10.000 m.

10.000 m. Precipitazioni: 0 mm (probabilità 0%).

Riepilogo del giorno

In sintesi, l'8 ottobre 2026 a Gela si prevede una giornata asciutta con prevalenza di poche nuvole/nubi sparse, massime intorno a 29 °C e minime notturne intorno a 21 °C. I venti resteranno deboli (1–4 m/s) con occasionali raffiche più sostenute a metà giornata; l'umidità aumenterà in serata. Nessuna precipitazione prevista: giornata favorevole per attività all'aperto, con raccomandazione di protezione solare nelle ore centrali per l'elevata sensazione di calore.