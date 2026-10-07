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Meteo Gela — Previsioni per l'8 ottobre 2026: cielo prevalentemente sereno e temperature miti

Gela, 8 ottobre 2026: giornata asciutta con poche nubi, temperature sopra la media e venti deboli. Scopri il dettaglio ora per ora.

A cura di Meteorologo
07 ottobre 2026 15:00
Meteo Gela — Previsioni per l'8 ottobre 2026: cielo prevalentemente sereno e temperature miti -
Meteo
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L'autunno a Gela si fa sentire con una giornata che si preannuncia asciutta e relativamente calda per il periodo: poche nubi, umidità moderata e brezze leggere accompagneranno le ore principali. Di seguito il dettaglio ora per ora per orientare uscite, attività in mare e spostamenti.

Dettaglio Previsioni

Notte (00:00)

  • Condizioni: poche nuvole (23%).
  • Temperatura: 21,3 °C, percepita 21,8 °C.
  • Umidità: 89% — atmosfera ancora umida con punto di rugiada 18,95 °C.
  • Pressione: 1019 hPa.
  • Vento: debole da NE a 1,8 m/s, raffiche fino a 3,0 m/s.
  • Visibilità: 10.000 m.
  • Precipitazioni: 0 mm (probabilità 0%).

Prima mattina (03:00)

  • Condizioni: poche nuvole (20%).
  • Temperatura: 21,0 °C, percepita 21,5 °C.
  • Umidità: 90% — ancora sensazione di umido.
  • Pressione: 1018 hPa.
  • Vento: debole da NE a 1,6 m/s, raffiche 2,7 m/s.
  • Visibilità: 10.000 m.
  • Precipitazioni: 0 mm (probabilità 0%).

Mattina (06:00)

  • Condizioni: poche nuvole (17%).
  • Temperatura: 23,8 °C, percepita 24,6 °C.
  • Umidità: 91% con punto di rugiada 19,62 °C.
  • Pressione: 1019 hPa.
  • Vento: debole da NE a 1,7 m/s, raffiche 3,0 m/s.
  • Visibilità: 10.000 m.
  • Precipitazioni: 0 mm (probabilità 0%).

Mezza mattinata (09:00)

  • Condizioni: poche nuvole (11%).
  • Temperatura: 29,0 °C, percepita 32,8 °C — aumento marcato rispetto alle ore notturne.
  • Umidità: 71%.
  • Pressione: 1020 hPa.
  • Vento: debole/moderato da SE a 2,4 m/s, raffiche fino a 5,8 m/s.
  • Visibilità: 10.000 m.
  • Precipitazioni: 0 mm (probabilità 0%).

Mezzogiorno (12:00)

  • Condizioni: poche nuvole (14%).
  • Temperatura: 29,1 °C, percepita 33,0 °C — picco termico della giornata.
  • Umidità: 70% con punto di rugiada 20,77 °C.
  • Pressione: 1019 hPa.
  • Vento: debole da S a 3,5 m/s, raffiche fino a 7,6 m/s.
  • Visibilità: 10.000 m.
  • Precipitazioni: 0 mm (probabilità 0%).

Primo pomeriggio (15:00)

  • Condizioni: nubi sparse (53%) — aumento della copertura nuvolosa senza fenomeni precipitativi.
  • Temperatura: 27,5 °C, percepita 29,6 °C.
  • Umidità: 69%.
  • Pressione: 1018 hPa.
  • Vento: debole da SE a 2,8 m/s, raffiche 5,7 m/s.
  • Visibilità: 10.000 m.
  • Precipitazioni: 0 mm (probabilità 0%).

Tardo pomeriggio (18:00)

  • Condizioni: poche nuvole (13%).
  • Temperatura: 25,9 °C, percepita 26,9 °C.
  • Umidità: 88% — aumento dell'umidità con il calo termico.
  • Pressione: 1018 hPa.
  • Vento: debole da S a 1,7 m/s, raffiche 2,9 m/s.
  • Visibilità: 10.000 m.
  • Precipitazioni: 0 mm (probabilità 0%).

Sera (21:00)

  • Condizioni: nubi sparse (70%).
  • Temperatura: 25,0 °C, percepita 26,0 °C.
  • Umidità: 94% — serata piuttosto umida.
  • Pressione: 1018 hPa.
  • Vento: debole da E a 1,4 m/s, raffiche 2,4 m/s.
  • Visibilità: 10.000 m.
  • Precipitazioni: 0 mm (probabilità 0%).

Riepilogo del giorno

In sintesi, l'8 ottobre 2026 a Gela si prevede una giornata asciutta con prevalenza di poche nuvole/nubi sparse, massime intorno a 29 °C e minime notturne intorno a 21 °C. I venti resteranno deboli (1–4 m/s) con occasionali raffiche più sostenute a metà giornata; l'umidità aumenterà in serata. Nessuna precipitazione prevista: giornata favorevole per attività all'aperto, con raccomandazione di protezione solare nelle ore centrali per l'elevata sensazione di calore.

Previsioni meteo 8 ottobre 2026

00:00 poche nuvole Poche nuvole
Temp. +21.3° (perc. +21.8°)
Precip. -
Vento 1.8 NE (max 3.0)
Umidità 89%
03:00 poche nuvole Poche nuvole
Temp. +21.0° (perc. +21.5°)
Precip. -
Vento 1.6 NE (max 2.7)
Umidità 90%
06:00 poche nuvole Poche nuvole
Temp. +23.8° (perc. +24.6°)
Precip. -
Vento 1.7 NE (max 3.0)
Umidità 91%
09:00 poche nuvole Poche nuvole
Temp. +29.0° (perc. +32.8°)
Precip. -
Vento 2.4 SE (max 5.8)
Umidità 71%
12:00 poche nuvole Poche nuvole
Temp. +29.1° (perc. +33.0°)
Precip. -
Vento 3.5 S (max 7.6)
Umidità 70%
15:00 nubi sparse Nubi sparse
Temp. +27.5° (perc. +29.6°)
Precip. -
Vento 2.8 SE (max 5.7)
Umidità 69%
18:00 poche nuvole Poche nuvole
Temp. +25.9° (perc. +26.9°)
Precip. -
Vento 1.7 S (max 2.9)
Umidità 88%
21:00 nubi sparse Nubi sparse
Temp. +25.0° (perc. +26.0°)
Precip. -
Vento 1.4 E (max 2.4)
Umidità 94%
24:00 cielo coperto Cielo coperto
Temp. +23.5° (perc. +24.5°)
Precip. -
Vento 1.8 NE (max 3.1)
Umidità 97%
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