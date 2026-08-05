Meteo Gela - Previsioni per il 6 agosto 2026: giornata calda e serena

A Gela il 6 agosto 2026 atteso cielo sereno, temperature elevate e umidità sostenuta: ecco le previsioni ora per ora e i consigli pratici.

La giornata del 6 agosto 2026 a Gela si preannuncia all'insegna del sole e del caldo. Senza sorprese meteorologiche importanti, è il tipo di giornata tipica estiva del Sud: cielo prevalentemente limpido, brezze leggere e sensazione di afa nelle ore centrali. Nel dettaglio orario troverete le condizioni previste e le indicazioni utili per organizzare la giornata.

Dettaglio Previsioni

Notte (00:00 - 03:00): Cielo con poche nuvole e condizioni complessivamente stabili. Temperatura intorno a 27,6 °C, umidità ~76% e punto di rugiada 21,95 °C indicano una notte piuttosto afosa. Vento debole da ovest-nordovest a circa 2,4 m/s (raffiche fino a 3,3 m/s). Precipitazioni praticamente assenti (0% di probabilità, 0 mm).

Prima mattina (03:00 - 06:00): Ancora cielo sereno, temperatura in lieve calo a 27,0 °C alle 03:00 ma risalita a 29,6 °C alle 06:00. Umidità intorno al 72% con sensazione di calore al risveglio (feels like fino a 34,6 °C alle 06:00). Vento molto debole, quasi calmo (0,3–1,1 m/s). Nessuna precipitazione prevista.

Mattina (06:00 - 09:00): Mattinata limpida con cielo sereno e aumento rapido della temperatura: 29,6 °C alle 06:00 fino a 31,9 °C alle 09:00. Umidità ancora intorno al 72–73% e sensazione di calore marcata (feels like ~38,9 °C alle 09:00). Vento moderato da ovest-sudovest attorno a 4,6 m/s. Condizioni asciutte.

Mezza mattinata (09:00 - 12:00): Sole pieno e temperature elevate, con picco vicino alle ore centrali: 32,9 °C alle 12:00. Umidità al 74% e indice di calore molto alto (feels like quasi 39,9 °C). Vento sostenuto da sud-ovest intorno a 6,1 m/s con raffiche simili; cielo sereno e visibilità buona.

Mezzogiorno (12:00 - 15:00): Condizioni molto calde e soleggiate: 32,9 °C a mezzogiorno e ancora 31,1 °C alle 15:00. Umidità in aumento fino al 76% e sensazione di afa persistente (feels like 38,1 °C alle 15:00). Vento da sud-ovest intorno a 5,6–6,1 m/s (raffiche fino a ~6 m/s). Precipitazioni assenti.

Primo pomeriggio (15:00 - 18:00): Ancora sole, lieve diminuzione termica rispetto al picco ma sempre caldo: 31,1 °C alle 15:00 e 29,8 °C alle 18:00. Umidità sale all'81% nel tardo pomeriggio, aumentando la sensazione di pesantezza (feels like 36,8 °C alle 18:00). Vento in attenuazione verso sera, condizioni asciutte.

Tardo pomeriggio (18:00 - 21:00): Cielo sereno con nubi residue molto scarse; temperatura intorno a 29,8 °C alle 18:00 e 27,8 °C alle 21:00. Umidità alta (80–85%) e sensazione di afa nei primi momenti della sera (feels like 32,2 °C a fine giornata). Vento debole da sud-ovest poi ruotante verso nord-ovest, intorno a 1,4–2,3 m/s.

Sera (21:00 - 00:00): Notte stabile e serena, temperatura sui 27,6–27,8 °C con umidità elevata (85%), che renderà la notte umida e poco rinfrescante. Vento generalmente debole da nord-ovest (circa 1,4 m/s). Nessuna pioggia attesa.

Riepilogo del giorno

Gela, 6 agosto 2026: giornata prevalentemente soleggiata e molto calda, con picco termico attorno ai 33 °C a mezzogiorno e sensazioni percepite prossime ai 40 °C nelle ore centrali per effetto di umidità sostenuta. Venti nel complesso deboli-moderati di direzione variabile; precipitazioni assenti. Consigli: idratarsi, limitare sforzi fisici nelle ore più calde e proteggersi dal sole.