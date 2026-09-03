Meteo Gela — Previsioni per il 4 settembre 2026: giornata calda e soleggiata con qualche nucleo di nubi

A Gela il 4 settembre 2026 si profila una giornata prevalentemente soleggiata e calda, con afa al pomeriggio e solo nubi sparse; tutti i dettagli orari.

A Gela la giornata del 4 settembre 2026 si apre con condizioni complessivamente stabili e senza pioggia prevista. Temperature elevate per il periodo e brezza generalmente debole: i valori del feels like indicano una sensazione di afa nelle ore centrali. Di seguito il dettaglio orario per organizzare al meglio la giornata.

Dettaglio Previsioni

Notte (00:00) La notte inizia con cielo sereno e temperatura intorno a 25,2 °C. Umidità moderata (57%) e pressione sui 1016 hPa. Vento debole da NE a circa 2,6 m/s con raffiche fino a 2,7 m/s. Visibilità buona (10 km). Precipitazioni: nessuna (0 mm).

Prima mattina (03:00) Al primo mattino permangono condizioni di cielo sereno e temperatura in lieve calo a 24,7 °C. Umidità al 59%, pressione 1015 hPa. Vento molto debole da N a 1,8 m/s con raffica a 1,8 m/s. Nessuna pioggia prevista.

Mattina (06:00) Verso l'alba si registra un rapido aumento termico: 28,8 °C con cielo limpido. Umidità più bassa (52%) e sensazione termica leggermente superiore (feels like 29,7 °C). Vento debole da N a 1,6 m/s. Condizioni stabili e soleggiate.

Mezza mattinata (09:00) La mattinata prosegue calda: 32,8 °C e cielo sereno. Umidità scesa al 47%, pressione 1017 hPa. Vento da SO a circa 2,7 m/s; sensazione di calore accentuata (feels like 35,2 °C). Nessuna precipitazione prevista.

Mezzogiorno (12:00) Punte termiche al picco mattutino: 33,1 °C con umidità che risale al 58%. Vento rinforza leggermente da SO a 7,0 m/s con raffiche intorno a 7,1 m/s. Cielo in prevalenza sereno (nuvolosità residua bassa). Sensazione di afa marcata (feels like 39,1 °C). Precipitazioni: 0 mm.

Primo pomeriggio (15:00) Nel primo pomeriggio si mantiene il caldo con 32,7 °C, umidità al 64% e nubi sparse (copertura intorno al 76%). Vento da SO a 4,9 m/s con raffiche fino a 5,5 m/s. Sensazione di calore intensa (feels like 39,7 °C). Nessuna pioggia attesa.

Tardo pomeriggio (18:00) Temperature in graduale calo a 29,0 °C; umidità più alta (71%) e nubi sparse (circa 62%). Vento debole da Ovest-SO a 2,3 m/s con raffiche fino a 3,2 m/s. Sensazione termica più contenuta ma ancora fresca sul finale (feels like 32,8 °C). Precipitazioni: 0 mm.

Sera (21:00) La serata si presenta relativamente mite con 26,3 °C, umidità al 70% e nubi sparse leggere (31% di copertura). Vento molto debole da N a 1,4 m/s. Pressione in lieve aumento (1019 hPa). Nessuna precipitazione prevista; visibilità buona.

Riepilogo del giorno

Gela vivrà il 4 settembre 2026 una giornata prevalentemente soleggiata e calda, con picchi di temperatura intorno a 33 °C e sensazione di afa marcata tra mezzogiorno e primo pomeriggio (feels like fino a ~39 °C). Vento generalmente debole, con un rinforzo dibrezza da SO a metà giornata. Precipitazioni assenti (probabilità 0%), cielo che tenderà a interrompersi solo con nubi sparse nelle ore pomeridiane e serali. Consigli: idratarsi, protezione solare nelle ore centrali e prestare attenzione al caldo nelle attività all'aperto.