Meteo Gela — Previsioni per il 3 giugno 2026: una giornata tiepida e poco ventilata

Gela, 3 giugno 2026: giornata generalmente stabile con cielo tra nubi sparse e schiarite; temperature intorno a 21–24 °C e vento debole.

L'aria a Gela per il 3 giugno 2026 dovrebbe mantenersi stabile e gradevole: non è attesa pioggia e le temperature rimarranno miti. Nei paragrafi seguenti trovi il dettaglio per le diverse fasce orarie, utile per organizzare la giornata senza sorprese.

Dettaglio Previsioni

Notte (00:00) — nubi sparse, 20.9 °C

La notte si presenta con nubi sparse e temperature intorno a 20.9 °C. Umidità piuttosto elevata (79%) ma senza precipitazioni previste (pop 0); vento molto debole intorno a 0.6 m/s (direzione ~73°). Visibilità buona (~10 km) e pressione sui 1015 hPa.

Prima mattina (03:00) — cielo coperto, 20.4 °C

Le prime ore del mattino vedono un cielo coperto con temperatura di circa 20.4 °C e umidità al 78%. Vento debole in aumento a ~1.9 m/s (82°) con raffiche contenute (gust ≈ 1.9 m/s). Nessuna precipitazione prevista.

Mattina (06:00) — nubi sparse, 21.5 °C

Per le 06:00 il cielo torna a presentare nubi sparse; la temperatura sale a circa 21.5 °C. Umidità al 74% e vento molto debole (~1.2 m/s da est, 94°). Condizioni stabili e assenza di pioggia.

Mezza mattinata (09:00) — nubi sparse, 22.8 °C

Alle 09:00 si confermano nubi sparse con temperatura attorno a 22.8 °C. Vento leggero intorno a 2.4 m/s (199°); pressione stabile sui 1014 hPa. Giornata che evolve senza fenomeni significativi.

Mezzogiorno (12:00) — nubi sparse, 23.7 °C

A mezzogiorno si prevede ancora nubi sparse e un aumento termico a circa 23.7 °C. Vento leggero intorno a 3.5 m/s (201°) e umidità intorno al 72%. Nessuna precipitazione attesa (pop 0).

Primo pomeriggio (15:00) — cielo sereno, 23.9 °C

Il primo pomeriggio vedrà una prevalenza di cielo sereno, con la temperatura massima giornaliera vicina a 23.9 °C. Vento debole-moderato fino a ~3.1 m/s (228°) con raffiche contenute. Condizioni ideali per attività all'aperto.

Tardo pomeriggio (18:00) — nubi sparse, 22.4 °C

Nel tardo pomeriggio torneranno nubi sparse e una leggera diminuzione della temperatura a circa 22.4 °C. Vento intorno a 2.4 m/s (235°) e umidità in aumento (83%). Ancora nessuna pioggia prevista.

Sera (21:00) — nubi sparse, 21.5 °C

La sera si chiude con nubi sparse e temperature attorno a 21.5 °C. Vento debole intorno a 2.5 m/s (253°), umidità 85% e pressione sui 1013 hPa. Condizioni tranquille per la notte successiva.

Riepilogo del giorno

Gela vivrà il 3 giugno 2026 una giornata generalmente stabile e asciutta, con temperature comprese tra circa 20.4 °C e 23.9 °C. Assenza di precipitazioni previste, cielo variabile tra nubi sparse e schiarite, vento complessivamente debole (sui 1–4 m/s). Condizioni favorevoli per attività all'aperto, con un comfort termico generalmente buono.