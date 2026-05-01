Meteo Gela — Previsioni per il 2 maggio 2026: una notte incerta, poi prevale il sereno

Gela, 2 maggio 2026: possibile pioggia notturna ma giornata in miglioramento con cieli sereni e temperature intorno ai 18–20 °C.

Domani a Gela si apre con una fase notturna a tratti incerta, ma la tendenza è verso un miglioramento e una giornata complessivamente tranquilla. Leggi il dettaglio orario per organizzare al meglio le attività: dalla probabilità di pioggia nelle prime ore alle condizioni di vento e temperatura nel corso della giornata.

Dettaglio Previsioni

Notte (00:00)

Condizioni: nubi sparse, cielo parzialmente coperto.

nubi sparse, cielo parzialmente coperto. Temperatura: 13.4 °C (percepita 12.8 °C).

13.4 °C (percepita 12.8 °C). Umidità/pressione: 77% / 1020 hPa.

77% / 1020 hPa. Vento: debole da NE a ~3 m/s, raffiche fino a 2.8 m/s.

debole da NE a ~3 m/s, raffiche fino a 2.8 m/s. Precipitazioni: probabilità elevata, 83%; il modello segnala possibilità di pioggia notturna (quantitativi non specificati).

Prima mattina (03:00)

Condizioni: cielo sereno.

cielo sereno. Temperatura: 12.8 °C (percepita 12.1 °C).

12.8 °C (percepita 12.1 °C). Umidità/pressione: 75% / 1020 hPa.

75% / 1020 hPa. Vento: debole da NNE intorno a 2.9 m/s.

debole da NNE intorno a 2.9 m/s. Precipitazioni: probabilità 0%, tempo asciutto.

Mattina (06:00)

Condizioni: cielo sereno, visibilità buona.

cielo sereno, visibilità buona. Temperatura: 13.6 °C (percepita 12.7 °C).

13.6 °C (percepita 12.7 °C). Umidità/pressione: 66% / 1021 hPa.

66% / 1021 hPa. Vento: debole da N a ~3.0 m/s.

debole da N a ~3.0 m/s. Precipitazioni: assenti (probabilità 0%).

Mezza mattinata (09:00)

Condizioni: cielo sereno , soleggiamento in aumento.

, soleggiamento in aumento. Temperatura: 18.2 °C (percepita 17.1 °C).

18.2 °C (percepita 17.1 °C). Umidità/pressione: 43% / 1021 hPa.

43% / 1021 hPa. Vento: debole, 3.3 m/s da N.

debole, 3.3 m/s da N. Precipitazioni: assenti (probabilità 0%).

Mezzogiorno (12:00)

Condizioni: cielo sereno , poche nubi isolate.

, poche nubi isolate. Temperatura: 19.5 °C (percepita 18.7 °C).

19.5 °C (percepita 18.7 °C). Umidità/pressione: 44% / 1020 hPa.

44% / 1020 hPa. Vento: leggero da Ovest, ~3.2 m/s.

leggero da Ovest, ~3.2 m/s. Precipitazioni: assenti (probabilità 0%).

Primo pomeriggio (15:00)

Condizioni: nubi sparse, temporaneo aumento della nuvolosità.

nubi sparse, temporaneo aumento della nuvolosità. Temperatura: 18.3 °C (percepita 17.5 °C).

18.3 °C (percepita 17.5 °C). Umidità/pressione: 53% / 1020 hPa.

53% / 1020 hPa. Vento: debole-moderato da SO, ~4.5 m/s con raffiche fino a ~5.1 m/s.

debole-moderato da SO, ~4.5 m/s con raffiche fino a ~5.1 m/s. Precipitazioni: probabilità nulla (0%), giornata ancora asciutta.

Tardo pomeriggio (18:00)

Condizioni: nubi sparse al tramonto.

nubi sparse al tramonto. Temperatura: 16.4 °C (percepita 15.7 °C).

16.4 °C (percepita 15.7 °C). Umidità/pressione: 60% / 1022 hPa.

60% / 1022 hPa. Vento: debole-moderato da S, ~5.3 m/s con raffiche fino a 5.5 m/s.

debole-moderato da S, ~5.3 m/s con raffiche fino a 5.5 m/s. Precipitazioni: assenti (probabilità 0%).

Sera (21:00)

Condizioni: poche nuvole, cielo in prevalenza sereno.

poche nuvole, cielo in prevalenza sereno. Temperatura: 16.5 °C (percepita 15.8 °C).

16.5 °C (percepita 15.8 °C). Umidità/pressione: 59% / 1023 hPa.

59% / 1023 hPa. Vento: debole da S-SO, ~4.1 m/s.

debole da S-SO, ~4.1 m/s. Precipitazioni: assenti (probabilità 0%).

Riepilogo del giorno

Per Gela il 2 maggio 2026 si preannuncia una giornata generalmente asciutta e gradevole: dopo una notte con elevata probabilità di precipitazioni (circa 83%) il tempo migliora rapidamente con cieli per lo più sereni e temperature massime intorno a 19–20 °C. Venti deboli-moderati, senza fenomeni rilevanti previsti per il resto della giornata.