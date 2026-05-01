Meteo Gela — Previsioni per il 2 maggio 2026: una notte incerta, poi prevale il sereno
Gela, 2 maggio 2026: possibile pioggia notturna ma giornata in miglioramento con cieli sereni e temperature intorno ai 18–20 °C.
Domani a Gela si apre con una fase notturna a tratti incerta, ma la tendenza è verso un miglioramento e una giornata complessivamente tranquilla. Leggi il dettaglio orario per organizzare al meglio le attività: dalla probabilità di pioggia nelle prime ore alle condizioni di vento e temperatura nel corso della giornata.
Dettaglio Previsioni
Notte (00:00)
- Condizioni: nubi sparse, cielo parzialmente coperto.
- Temperatura: 13.4 °C (percepita 12.8 °C).
- Umidità/pressione: 77% / 1020 hPa.
- Vento: debole da NE a ~3 m/s, raffiche fino a 2.8 m/s.
- Precipitazioni: probabilità elevata, 83%; il modello segnala possibilità di pioggia notturna (quantitativi non specificati).
Prima mattina (03:00)
- Condizioni: cielo sereno.
- Temperatura: 12.8 °C (percepita 12.1 °C).
- Umidità/pressione: 75% / 1020 hPa.
- Vento: debole da NNE intorno a 2.9 m/s.
- Precipitazioni: probabilità 0%, tempo asciutto.
Mattina (06:00)
- Condizioni: cielo sereno, visibilità buona.
- Temperatura: 13.6 °C (percepita 12.7 °C).
- Umidità/pressione: 66% / 1021 hPa.
- Vento: debole da N a ~3.0 m/s.
- Precipitazioni: assenti (probabilità 0%).
Mezza mattinata (09:00)
- Condizioni: cielo sereno, soleggiamento in aumento.
- Temperatura: 18.2 °C (percepita 17.1 °C).
- Umidità/pressione: 43% / 1021 hPa.
- Vento: debole, 3.3 m/s da N.
- Precipitazioni: assenti (probabilità 0%).
Mezzogiorno (12:00)
- Condizioni: cielo sereno, poche nubi isolate.
- Temperatura: 19.5 °C (percepita 18.7 °C).
- Umidità/pressione: 44% / 1020 hPa.
- Vento: leggero da Ovest, ~3.2 m/s.
- Precipitazioni: assenti (probabilità 0%).
Primo pomeriggio (15:00)
- Condizioni: nubi sparse, temporaneo aumento della nuvolosità.
- Temperatura: 18.3 °C (percepita 17.5 °C).
- Umidità/pressione: 53% / 1020 hPa.
- Vento: debole-moderato da SO, ~4.5 m/s con raffiche fino a ~5.1 m/s.
- Precipitazioni: probabilità nulla (0%), giornata ancora asciutta.
Tardo pomeriggio (18:00)
- Condizioni: nubi sparse al tramonto.
- Temperatura: 16.4 °C (percepita 15.7 °C).
- Umidità/pressione: 60% / 1022 hPa.
- Vento: debole-moderato da S, ~5.3 m/s con raffiche fino a 5.5 m/s.
- Precipitazioni: assenti (probabilità 0%).
Sera (21:00)
- Condizioni: poche nuvole, cielo in prevalenza sereno.
- Temperatura: 16.5 °C (percepita 15.8 °C).
- Umidità/pressione: 59% / 1023 hPa.
- Vento: debole da S-SO, ~4.1 m/s.
- Precipitazioni: assenti (probabilità 0%).
Riepilogo del giorno
Per Gela il 2 maggio 2026 si preannuncia una giornata generalmente asciutta e gradevole: dopo una notte con elevata probabilità di precipitazioni (circa 83%) il tempo migliora rapidamente con cieli per lo più sereni e temperature massime intorno a 19–20 °C. Venti deboli-moderati, senza fenomeni rilevanti previsti per il resto della giornata.