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Meteo Gela — Previsioni per il 2 maggio 2026: una notte incerta, poi prevale il sereno

Gela, 2 maggio 2026: possibile pioggia notturna ma giornata in miglioramento con cieli sereni e temperature intorno ai 18–20 °C.

A cura di Meteorologo
01 maggio 2026 15:00
Meteo Gela — Previsioni per il 2 maggio 2026: una notte incerta, poi prevale il sereno -
Meteo
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Domani a Gela si apre con una fase notturna a tratti incerta, ma la tendenza è verso un miglioramento e una giornata complessivamente tranquilla. Leggi il dettaglio orario per organizzare al meglio le attività: dalla probabilità di pioggia nelle prime ore alle condizioni di vento e temperatura nel corso della giornata.

Dettaglio Previsioni

Notte (00:00)

  • Condizioni: nubi sparse, cielo parzialmente coperto.
  • Temperatura: 13.4 °C (percepita 12.8 °C).
  • Umidità/pressione: 77% / 1020 hPa.
  • Vento: debole da NE a ~3 m/s, raffiche fino a 2.8 m/s.
  • Precipitazioni: probabilità elevata, 83%; il modello segnala possibilità di pioggia notturna (quantitativi non specificati).

Prima mattina (03:00)

  • Condizioni: cielo sereno.
  • Temperatura: 12.8 °C (percepita 12.1 °C).
  • Umidità/pressione: 75% / 1020 hPa.
  • Vento: debole da NNE intorno a 2.9 m/s.
  • Precipitazioni: probabilità 0%, tempo asciutto.

Mattina (06:00)

  • Condizioni: cielo sereno, visibilità buona.
  • Temperatura: 13.6 °C (percepita 12.7 °C).
  • Umidità/pressione: 66% / 1021 hPa.
  • Vento: debole da N a ~3.0 m/s.
  • Precipitazioni: assenti (probabilità 0%).

Mezza mattinata (09:00)

  • Condizioni: cielo sereno, soleggiamento in aumento.
  • Temperatura: 18.2 °C (percepita 17.1 °C).
  • Umidità/pressione: 43% / 1021 hPa.
  • Vento: debole, 3.3 m/s da N.
  • Precipitazioni: assenti (probabilità 0%).

Mezzogiorno (12:00)

  • Condizioni: cielo sereno, poche nubi isolate.
  • Temperatura: 19.5 °C (percepita 18.7 °C).
  • Umidità/pressione: 44% / 1020 hPa.
  • Vento: leggero da Ovest, ~3.2 m/s.
  • Precipitazioni: assenti (probabilità 0%).

Primo pomeriggio (15:00)

  • Condizioni: nubi sparse, temporaneo aumento della nuvolosità.
  • Temperatura: 18.3 °C (percepita 17.5 °C).
  • Umidità/pressione: 53% / 1020 hPa.
  • Vento: debole-moderato da SO, ~4.5 m/s con raffiche fino a ~5.1 m/s.
  • Precipitazioni: probabilità nulla (0%), giornata ancora asciutta.

Tardo pomeriggio (18:00)

  • Condizioni: nubi sparse al tramonto.
  • Temperatura: 16.4 °C (percepita 15.7 °C).
  • Umidità/pressione: 60% / 1022 hPa.
  • Vento: debole-moderato da S, ~5.3 m/s con raffiche fino a 5.5 m/s.
  • Precipitazioni: assenti (probabilità 0%).

Sera (21:00)

  • Condizioni: poche nuvole, cielo in prevalenza sereno.
  • Temperatura: 16.5 °C (percepita 15.8 °C).
  • Umidità/pressione: 59% / 1023 hPa.
  • Vento: debole da S-SO, ~4.1 m/s.
  • Precipitazioni: assenti (probabilità 0%).

Riepilogo del giorno

Per Gela il 2 maggio 2026 si preannuncia una giornata generalmente asciutta e gradevole: dopo una notte con elevata probabilità di precipitazioni (circa 83%) il tempo migliora rapidamente con cieli per lo più sereni e temperature massime intorno a 19–20 °C. Venti deboli-moderati, senza fenomeni rilevanti previsti per il resto della giornata.

Previsioni meteo 2 maggio 2026

00:00 nubi sparse Nubi sparse
Temp. +13.4° (perc. +12.8°)
Precip. -
Vento 3.0 NE (max 2.8)
Umidità 77%
03:00 cielo sereno Cielo sereno
Temp. +12.8° (perc. +12.1°)
Precip. -
Vento 2.9 N (max 3.0)
Umidità 75%
06:00 cielo sereno Cielo sereno
Temp. +13.6° (perc. +12.7°)
Precip. -
Vento 3.0 N (max 4.0)
Umidità 66%
09:00 cielo sereno Cielo sereno
Temp. +18.2° (perc. +17.1°)
Precip. -
Vento 3.3 N (max 4.9)
Umidità 43%
12:00 cielo sereno Cielo sereno
Temp. +19.5° (perc. +18.7°)
Precip. -
Vento 3.2 O (max 4.3)
Umidità 44%
15:00 nubi sparse Nubi sparse
Temp. +18.3° (perc. +17.5°)
Precip. -
Vento 4.5 SO (max 5.1)
Umidità 53%
18:00 nubi sparse Nubi sparse
Temp. +16.4° (perc. +15.7°)
Precip. -
Vento 5.3 S (max 5.5)
Umidità 60%
21:00 poche nuvole Poche nuvole
Temp. +16.5° (perc. +15.8°)
Precip. -
Vento 4.1 S (max 4.0)
Umidità 59%
24:00 poche nuvole Poche nuvole
Temp. +15.6° (perc. +14.8°)
Precip. -
Vento 2.9 SO (max 3.5)
Umidità 63%
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