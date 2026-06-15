Quotidiano di Gela

Crolla il soffitto di un'abitazione di via Pisa, anziana salva

Il cedimento interno nella notte

A cura di Redazione Redazione
15 giugno 2026 07:48
Crolla il soffitto di un'abitazione di via Pisa, anziana salva - Il cedimento nell'abitazione
Il cedimento nell'abitazione
Gela
Cronaca
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Gela. Il soffitto di un'abitazione di via Pisa, nella notte, è crollato. Un'anziana di novantasette anni, che vive nell'immobile, solo per un caso fortuito non ha subito conseguenze. Si era infatti alzata per spegnere la lavatrice. I calcinacci sono finiti anche sul letto della donna, che è stata portata in ospedale per accertamenti. Non ha riportato conseguenze, a eccezione di un forte stato di shock. Sul posto, sono arrivati i carabinieri e i vigili del fuoco per gli accertamenti. Verrà valutata l'agibilità della struttura.

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