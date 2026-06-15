Crolla il soffitto di un'abitazione di via Pisa, anziana salva

Il cedimento interno nella notte

Gela. Il soffitto di un'abitazione di via Pisa, nella notte, è crollato. Un'anziana di novantasette anni, che vive nell'immobile, solo per un caso fortuito non ha subito conseguenze. Si era infatti alzata per spegnere la lavatrice. I calcinacci sono finiti anche sul letto della donna, che è stata portata in ospedale per accertamenti. Non ha riportato conseguenze, a eccezione di un forte stato di shock. Sul posto, sono arrivati i carabinieri e i vigili del fuoco per gli accertamenti. Verrà valutata l'agibilità della struttura.