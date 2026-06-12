Meteo Gela — Previsioni per il 13 giugno 2026: giornata stabile e calda

A Gela il 13 giugno 2026: cielo prevalentemente sereno, temperature fino a 29°C, vento debole/moderato. Previsioni dettagliate per fasce orarie.

L'anticiclone mantiene condizioni stabili su Gela per la giornata del 13 giugno 2026: non si attendono precipitazioni significative, ma le temperature raggiungeranno valori estivi. Di seguito il dettaglio orario per organizzare al meglio la giornata.

Dettaglio Previsioni

Notte (00:00) — poche nuvole, 21.1°C. Tempo in prevalenza tranquillo con cielo parzialmente velato e visibilità ottima (10.000 m). Umidità intorno al 72% e pressione sui 1019 hPa. Vento debole da NE a 1.8 m/s, raffiche fino a 1.9 m/s. Probabilità di precipitazioni: 0% (0 mm).

Prima mattina (03:00) — cielo sereno, 20.3°C. Notte limpida con lieve calo termico; sensazione termica molto simile al valore reale (feels like 20.2°C). Umidità 69%, pressione 1019 hPa. Vento debole a 2.3 m/s da N, visibilità 10.000 m. Precipitazioni assenti.

Mattina (06:00) — cielo sereno, 25.1°C. Rapido aumento termico nelle prime ore di luce: umidità 57% e pressione 1020 hPa. Vento molto debole (1.5 m/s), sensazione termica in linea (25.2°C). Condizioni ideali per attività all'aperto nelle prime ore.

Mezza mattinata (09:00) — cielo sereno, 29.2°C. Clima decisamente caldo: umidità in diminuzione al 52%, pressione 1020 hPa. Vento da SW (circa 223°) intorno a 3.8 m/s, raffiche fino a 3.6 m/s. Assente rischio di precipitazioni.

Mezzogiorno (12:00) — cielo sereno, 29.3°C (massima attesa). Sensazione di caldo accentuata (feels like 31.8°C). Umidità 62%, pressione 1020 hPa. Vento moderato da SW a 5.8 m/s con raffiche fino a 6.1 m/s. Nessuna pioggia prevista.

Primo pomeriggio (15:00) — cielo sereno, 29.1°C. Persistono temperature elevate con umidità al 65% e sensazione termica intorno a 32.0°C. Vento da SW a 4.5 m/s, raffiche fino a 5.1 m/s. Condizioni stabili e soleggiate.

Tardo pomeriggio (18:00) — cielo sereno, 24.8°C. Temperatura in calo dal pomeriggio, umidità 71% e pressione 1020 hPa. Vento debole da S/SW attorno a 1.5 m/s. Ottima visibilità, precipitazioni assenti.

Sera (21:00) — cielo sereno, 23.3°C. Fine giornata con tempo stabile, umidità al 76% e pressione 1020 hPa. Vento quasi calmo (0.2 m/s), raffiche minime. Notte serena e senza pioggia prevista.

Riepilogo del giorno

Giornata prevalentemente serena e stabile a Gela il 13 giugno 2026, con massima intorno a 29.3°C e minima notturna intorno a 20.3°C. Vento generalmente debole, con rinforzi da SW a mezzogiorno e primo pomeriggio (fino a ~6 m/s di raffica). Probabilità di precipitazioni trascurabile (0%). Condizioni favorevoli per attività all'aperto, prestare attenzione al caldo nelle ore centrali della giornata.