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Meteo Gela — Previsioni per il 13 giugno 2026: giornata stabile e calda

A Gela il 13 giugno 2026: cielo prevalentemente sereno, temperature fino a 29°C, vento debole/moderato. Previsioni dettagliate per fasce orarie.

A cura di Meteorologo
12 giugno 2026 15:00
Meteo Gela — Previsioni per il 13 giugno 2026: giornata stabile e calda -
Meteo
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L'anticiclone mantiene condizioni stabili su Gela per la giornata del 13 giugno 2026: non si attendono precipitazioni significative, ma le temperature raggiungeranno valori estivi. Di seguito il dettaglio orario per organizzare al meglio la giornata.

Dettaglio Previsioni

Notte (00:00)poche nuvole, 21.1°C. Tempo in prevalenza tranquillo con cielo parzialmente velato e visibilità ottima (10.000 m). Umidità intorno al 72% e pressione sui 1019 hPa. Vento debole da NE a 1.8 m/s, raffiche fino a 1.9 m/s. Probabilità di precipitazioni: 0% (0 mm).

Prima mattina (03:00)cielo sereno, 20.3°C. Notte limpida con lieve calo termico; sensazione termica molto simile al valore reale (feels like 20.2°C). Umidità 69%, pressione 1019 hPa. Vento debole a 2.3 m/s da N, visibilità 10.000 m. Precipitazioni assenti.

Mattina (06:00)cielo sereno, 25.1°C. Rapido aumento termico nelle prime ore di luce: umidità 57% e pressione 1020 hPa. Vento molto debole (1.5 m/s), sensazione termica in linea (25.2°C). Condizioni ideali per attività all'aperto nelle prime ore.

Mezza mattinata (09:00)cielo sereno, 29.2°C. Clima decisamente caldo: umidità in diminuzione al 52%, pressione 1020 hPa. Vento da SW (circa 223°) intorno a 3.8 m/s, raffiche fino a 3.6 m/s. Assente rischio di precipitazioni.

Mezzogiorno (12:00)cielo sereno, 29.3°C (massima attesa). Sensazione di caldo accentuata (feels like 31.8°C). Umidità 62%, pressione 1020 hPa. Vento moderato da SW a 5.8 m/s con raffiche fino a 6.1 m/s. Nessuna pioggia prevista.

Primo pomeriggio (15:00)cielo sereno, 29.1°C. Persistono temperature elevate con umidità al 65% e sensazione termica intorno a 32.0°C. Vento da SW a 4.5 m/s, raffiche fino a 5.1 m/s. Condizioni stabili e soleggiate.

Tardo pomeriggio (18:00)cielo sereno, 24.8°C. Temperatura in calo dal pomeriggio, umidità 71% e pressione 1020 hPa. Vento debole da S/SW attorno a 1.5 m/s. Ottima visibilità, precipitazioni assenti.

Sera (21:00)cielo sereno, 23.3°C. Fine giornata con tempo stabile, umidità al 76% e pressione 1020 hPa. Vento quasi calmo (0.2 m/s), raffiche minime. Notte serena e senza pioggia prevista.

Riepilogo del giorno

Giornata prevalentemente serena e stabile a Gela il 13 giugno 2026, con massima intorno a 29.3°C e minima notturna intorno a 20.3°C. Vento generalmente debole, con rinforzi da SW a mezzogiorno e primo pomeriggio (fino a ~6 m/s di raffica). Probabilità di precipitazioni trascurabile (0%). Condizioni favorevoli per attività all'aperto, prestare attenzione al caldo nelle ore centrali della giornata.

Previsioni meteo 13 giugno 2026

00:00 poche nuvole Poche nuvole
Temp. +21.1° (perc. +21.2°)
Precip. -
Vento 1.8 NE (max 1.9)
Umidità 72%
03:00 cielo sereno Cielo sereno
Temp. +20.3° (perc. +20.2°)
Precip. -
Vento 2.3 N (max 2.2)
Umidità 69%
06:00 cielo sereno Cielo sereno
Temp. +25.1° (perc. +25.2°)
Precip. -
Vento 1.5 N (max 1.7)
Umidità 57%
09:00 cielo sereno Cielo sereno
Temp. +29.2° (perc. +30.1°)
Precip. -
Vento 3.8 SO (max 3.6)
Umidità 52%
12:00 cielo sereno Cielo sereno
Temp. +29.3° (perc. +31.8°)
Precip. -
Vento 5.8 SO (max 6.1)
Umidità 62%
15:00 cielo sereno Cielo sereno
Temp. +29.1° (perc. +32.0°)
Precip. -
Vento 4.5 SO (max 5.1)
Umidità 65%
18:00 cielo sereno Cielo sereno
Temp. +24.8° (perc. +25.2°)
Precip. -
Vento 1.5 SO (max 1.8)
Umidità 71%
21:00 cielo sereno Cielo sereno
Temp. +23.3° (perc. +23.6°)
Precip. -
Vento 0.2 E (max 0.5)
Umidità 76%
24:00 cielo sereno Cielo sereno
Temp. +22.5° (perc. +22.6°)
Precip. -
Vento 1.6 NE (max 1.6)
Umidità 69%
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