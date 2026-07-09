Meteo Gela — Previsioni per il 10 luglio 2026: giornata prevalentemente serena e caldo estivo

A Gela il 10 luglio 2026 cieli sereni, venti deboli e temperature tra 25°C e 30°C: il bollettino orario per organizzare la giornata.

Domani a Gela, 10 luglio 2026, è atteso un quadro meteorologico stabile e soleggiato: poche sorprese e condizioni favorevoli per attività all'aperto, con temperature estive e ventilazione debole. Leggi il dettaglio orario per orientare la tua giornata.

Dettaglio Previsioni

Notte (00:00) — Cielo sereno. Temperatura intorno a 25.5 °C con umidità al 69% e punto di rugiada a 18.3 °C; sensazione di afa moderata, feels like 26.0 °C. Vento debole da est (≈93°) a 1.4 m/s con raffiche fino a 1.5 m/s. Pressione 1011 hPa, visibilità 10.000 m. Precipitazioni: 0 mm.

Prima mattina (03:00) — Cielo sereno e lieve calo termico: 25.2 °C, umidità 65% e punto di rugiada 17.4 °C; feels like 25.5 °C. Vento ancora debole da est (≈91°) a 1.8 m/s, raffiche fino a 2.0 m/s. Pressione 1011 hPa, precipitazioni assenti.

Mattina (06:00) — Cielo sereno e aumento della temperatura: 28.6 °C, umidità 61% e punto di rugiada 17.0 °C; feels like 30.4 °C, si avverte già calore. Vento leggero proveniente da sud-est (≈132°) a 2.0 m/s con raffiche fino a 2.1 m/s. Pressione 1012 hPa, precipitazioni: 0 mm.

Mezza mattinata (09:00) — Cielo sereno e picco mattutino: 30.2 °C, umidità 63%, punto di rugiada 17.9 °C; feels like 33.8 °C: giornata che si fa calda rapidamente. Vento debole da sud (≈193°) a 3.7 m/s con raffiche fino a 4.0 m/s. Pressione 1014 hPa, nessuna pioggia prevista.

Mezzogiorno (12:00) — Cielo sereno, temperatura leggermente inferiore rispetto al picco mattutino ma sempre alta: 29.7 °C, umidità 62% e punto di rugiada 18.1 °C; feels like 32.7 °C. Vento da sud (≈190°) a 3.9 m/s, raffiche fino a 4.4 m/s. Pressione 1015 hPa, precipitazioni assenti.

Primo pomeriggio (15:00) — Cielo sereno, 29.2 °C, umidità 62% e punto di rugiada 18.5 °C; sensazione termica intorno a 31.6 °C. Vento debole da sud (≈179°) a 3.0 m/s, raffiche fino a 3.4 m/s. Pressione 1014 hPa, nessuna precipitazione prevista.

Tardo pomeriggio (18:00) — Cielo sereno, lieve attenuazione del caldo: 28.1 °C, umidità sale al 70% con punto di rugiada 19.5 °C; feels like 30.9 °C. Vento molto debole da sud (≈174°) a 1.7 m/s, raffiche fino a 1.8 m/s. Pressione 1015 hPa, precipitazioni: 0 mm.

Sera (21:00) — Cielo sereno prevalente, temperatura intorno a 26.3 °C, umidità 74% e punto di rugiada 19.7 °C; sensazione termica simile alla temperatura. Vento debole da est-sud-est (≈116°) a 2.5 m/s, raffiche fino a 2.5 m/s. Pressione 1016 hPa, visibilità 10.000 m, nessuna pioggia attesa.

Riepilogo del giorno

Gela avrà il 10 luglio 2026 una giornata prevalentemente serena, con assenza di precipitazioni e visibilità buona. Temperature comprese tra circa 25 °C e 30 °C, picco intorno alle 09:00; umidità in aumento verso la sera. Venti in genere deboli da est-sudest/sud (1–4 m/s) con modeste raffiche. Condizioni stabili: ideale per attività esterne ma si consiglia protezione solare nelle ore centrali.