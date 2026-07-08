Meteo Gela — 9 luglio 2026: giornata prevalentemente serena e calda

Previsioni per Gela il 9 luglio 2026: cieli sereni, caldo e brezze leggere; situazione oraria e consigli per la giornata.

L'estate continua a dettare il ritmo sulla costa sud della Sicilia: per Gela si profila una giornata prevalentemente serena e calda, con umidità in aumento nel corso del pomeriggio e sensazione di calore accentuata nelle ore centrali. Nel dettaglio orario trovate le condizioni previste e i suggerimenti pratici per affrontare la giornata in sicurezza.

Dettaglio Previsioni

Notte (00:00) — cielo sereno. Temperatura intorno a 24,8 °C, umidità 72% e punto di rugiada 18,9 °C; sensazione termica lievemente più alta con un percepito di 25,2 °C. Pressione stabile su 1011 hPa. Vento debole da 28° (circa NNE) a 0,6 m/s, con raffiche fino a 0,8 m/s. Visibilità 10 000 m. Nessuna precipitazione attesa.

Prima mattina (03:00) — cielo sereno. Temperatura 24,5 °C, umidità 65% e punto di rugiada 17,3 °C; percepito 24,7 °C. Pressione 1011 hPa. Vento debole da 314° (NW) a 1,3 m/s, raffiche 1,5 m/s. Condizioni molto tranquille e asciutte.

Mattina (06:00) — cielo sereno. Mattinata già calda con 27,8 °C, umidità 59% e punto di rugiada 16,0 °C; sensazione di 29,0 °C. Pressione 1011 hPa. Vento da 263° (W) a 1,9 m/s, brezze leggere che non mitigano molto il riscaldamento.

Mezza mattinata (09:00) — cielo sereno. Salita della temperatura a 31,1 °C, umidità 57% e punto di rugiada 16,0 °C; percepito 34,3 °C. Pressione 1011 hPa. Vento da 230° (SW) a 3,0 m/s, ancora moderato. Sole pieno e insolazione intensa: attenzione alle esposizioni prolungate.

Mezzogiorno (12:00) — cielo sereno con modesta copertura (1%). Temperatura 29,9 °C, umidità in aumento a 70% e punto di rugiada 19,4 °C; sensazione di caldo marcato con un percepito di circa 34,7 °C. Pressione 1010 hPa. Vento più teso da 242° (WSW) a 5,2 m/s, raffiche fino a 5,8 m/s. Nessuna precipitazione prevista.

Primo pomeriggio (15:00) — cielo sereno. Temperature intorno a 29,95 °C, umidità 73% e punto di rugiada 20,0 °C; il caldo percepito raggiunge circa 35,7 °C, il valore massimo della giornata in termini di sensazione termica. Pressione 1010 hPa. Vento da 211° (SSW) a 3,4 m/s, lievi raffiche. Alto stress da calore per soggetti sensibili: idratazione e protezione solare consigliate.

Tardo pomeriggio (18:00) — cielo sereno. Deciso calo termico a 27,3 °C ma con umidità al 79% e punto di rugiada 20,9 °C; percepito 30,3 °C. Pressione 1010 hPa. Vento molto debole da 211° a 1,3 m/s. Atmosfera più afosa nonostante il rinfrescamento.

Sera (21:00) — cielo sereno. Temperatura 25,8 °C, umidità 77% e punto di rugiada 20,1 °C; sensazione termica 26,4 °C. Pressione 1011 hPa. Vento debole da 73° (ENE) a 1,4 m/s. Condizioni miti e asciutte per la prima parte della notte.

Riepilogo del giorno

Gela vivrà il 9 luglio 2026 una giornata prevalentemente serena e asciutta, con temperature massime reali intorno a 31 °C e sensazioni di caldo accentuate fino a circa 35,7 °C nelle ore centrali. Venti generalmente deboli, con una breve intensificazione attorno a mezzogiorno. Assenza di precipitazioni previste; umidità in aumento dal pomeriggio sera rende l'aria più afosa. Consigli pratici: protezione solare e idratazione nelle ore centrali, attenzione ai soggetti fragili per rischio di disagio da caldo.