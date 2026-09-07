Meteo Gela — 8 settembre 2026: giornata stabile e soleggiata con pomeriggio caldo
A Gela l'8 settembre 2026 si profila una giornata stabile e prevalentemente serena, con punte intorno ai 34 °C e brezze moderate.
Domani a Gela la situazione meteo presenterà condizioni stabili e cielo prevalentemente sereno: poche sorprese, temperature elevate diurne e brezze di mare che si rinforzeranno nel pomeriggio. Di seguito il bollettino orario per affrontare al meglio la giornata.
Dettaglio Previsioni
Notte (00:00) — cielo sereno. Temperatura intorno a 25,2 °C, umidità 66%, pressione 1019 hPa. Sensazione termica circa 25,5 °C. Vento debole dai quadranti settentrionali a 0,6 m/s con raffiche fino a 0,9 m/s. Visibilità 10.000 m. Precipitazioni attese: 0 mm (0%).
Prima mattina (03:00) — cielo sereno. Temperatura in lieve calo a 24,4 °C, umidità 62%, pressione 1018 hPa. Sensazione termica 24,5 °C. Vento molto leggero a 0,6 m/s (raffiche 0,9 m/s) da NE. Condizioni stabili, precipitazioni inesistenti.
Mattina (06:00) — cielo sereno e aumento delle temperature: 28,6 °C. Umidità 61%, pressione 1018 hPa, punto di rugiada 18,2 °C; sensazione termica 30,5 °C. Vento debole da O-NO a 1,3 m/s (raffiche 1,9 m/s). Nessuna precipitazione prevista.
Mezza mattinata (09:00) — cielo sereno con rapido riscaldamento: temperatura 33,8 °C. Umidità 58%, pressione 1018 hPa; sensazione termica elevata (~40,8 °C) a causa dell'umidità relativa e del soleggiamento. Vento da SO a 3,0 m/s (raffiche 2,6 m/s). Precipitazioni: 0 mm.
Mezzogiorno (12:00) — cielo sereno e picco termico prossimo: 34,3 °C. Umidità 61%, pressione 1018 hPa; sensazione percepita ~41,3 °C. Vento da SO a 5,5 m/s (raffiche 5,7 m/s). Tempo asciutto, visibilità ottima.
Primo pomeriggio (15:00) — cielo sereno ma con vento rinforzato: temperatura 32,1 °C, umidità 68%, pressione 1015 hPa; sensazione termica ~39,1 °C. Vento sostenuto da SO a 7,4 m/s con raffiche fino a 8,8 m/s, quindi possibile sensazione di sollievo dato il calo di temperatura rispetto a mezzogiorno. Nessuna precipitazione prevista.
Tardo pomeriggio (18:00) — cielo sereno e temperature in diminuzione: 28,6 °C, umidità 73%, pressione 1014 hPa; sensazione ~32,4 °C. Vento ancora moderato da Ovest-SO a 5,2 m/s (raffiche 7,1 m/s). Condizioni asciutte e stabili.
Sera (21:00) — cielo sereno con clima più fresco: 25,6 °C, umidità 75%, pressione 1015 hPa; sensazione termica ~26,2 °C. Vento da Ovest a 3,9 m/s (raffiche 4,8 m/s). Nessuna precipitazione attesa e visibilità buona.
Riepilogo del giorno
Gela vivrà l'8 settembre 2026 una giornata stabile e soleggiata, senza precipitazioni previste. Massime intorno a 34 °C a mezzogiorno, con sensazioni di calore accentuate nelle ore centrali; il vento da SO aumenterà nel pomeriggio con raffiche fino a circa 8–9 m/s, contribuendo a mitigare lievemente il caldo. Consigliati adeguata idratazione e protezione solare nelle ore centrali.