Quotidiano di Gela

Meteo Gela — 8 settembre 2026: giornata stabile e soleggiata con pomeriggio caldo

A Gela l'8 settembre 2026 si profila una giornata stabile e prevalentemente serena, con punte intorno ai 34 °C e brezze moderate.

A cura di Meteorologo
07 settembre 2026 15:00
Meteo Gela — 8 settembre 2026: giornata stabile e soleggiata con pomeriggio caldo -
Meteo
Condividi

Domani a Gela la situazione meteo presenterà condizioni stabili e cielo prevalentemente sereno: poche sorprese, temperature elevate diurne e brezze di mare che si rinforzeranno nel pomeriggio. Di seguito il bollettino orario per affrontare al meglio la giornata.

Dettaglio Previsioni

Notte (00:00)cielo sereno. Temperatura intorno a 25,2 °C, umidità 66%, pressione 1019 hPa. Sensazione termica circa 25,5 °C. Vento debole dai quadranti settentrionali a 0,6 m/s con raffiche fino a 0,9 m/s. Visibilità 10.000 m. Precipitazioni attese: 0 mm (0%).

Prima mattina (03:00)cielo sereno. Temperatura in lieve calo a 24,4 °C, umidità 62%, pressione 1018 hPa. Sensazione termica 24,5 °C. Vento molto leggero a 0,6 m/s (raffiche 0,9 m/s) da NE. Condizioni stabili, precipitazioni inesistenti.

Mattina (06:00)cielo sereno e aumento delle temperature: 28,6 °C. Umidità 61%, pressione 1018 hPa, punto di rugiada 18,2 °C; sensazione termica 30,5 °C. Vento debole da O-NO a 1,3 m/s (raffiche 1,9 m/s). Nessuna precipitazione prevista.

Mezza mattinata (09:00)cielo sereno con rapido riscaldamento: temperatura 33,8 °C. Umidità 58%, pressione 1018 hPa; sensazione termica elevata (~40,8 °C) a causa dell'umidità relativa e del soleggiamento. Vento da SO a 3,0 m/s (raffiche 2,6 m/s). Precipitazioni: 0 mm.

Mezzogiorno (12:00)cielo sereno e picco termico prossimo: 34,3 °C. Umidità 61%, pressione 1018 hPa; sensazione percepita ~41,3 °C. Vento da SO a 5,5 m/s (raffiche 5,7 m/s). Tempo asciutto, visibilità ottima.

Primo pomeriggio (15:00)cielo sereno ma con vento rinforzato: temperatura 32,1 °C, umidità 68%, pressione 1015 hPa; sensazione termica ~39,1 °C. Vento sostenuto da SO a 7,4 m/s con raffiche fino a 8,8 m/s, quindi possibile sensazione di sollievo dato il calo di temperatura rispetto a mezzogiorno. Nessuna precipitazione prevista.

Tardo pomeriggio (18:00)cielo sereno e temperature in diminuzione: 28,6 °C, umidità 73%, pressione 1014 hPa; sensazione ~32,4 °C. Vento ancora moderato da Ovest-SO a 5,2 m/s (raffiche 7,1 m/s). Condizioni asciutte e stabili.

Sera (21:00)cielo sereno con clima più fresco: 25,6 °C, umidità 75%, pressione 1015 hPa; sensazione termica ~26,2 °C. Vento da Ovest a 3,9 m/s (raffiche 4,8 m/s). Nessuna precipitazione attesa e visibilità buona.

Riepilogo del giorno

Gela vivrà l'8 settembre 2026 una giornata stabile e soleggiata, senza precipitazioni previste. Massime intorno a 34 °C a mezzogiorno, con sensazioni di calore accentuate nelle ore centrali; il vento da SO aumenterà nel pomeriggio con raffiche fino a circa 8–9 m/s, contribuendo a mitigare lievemente il caldo. Consigliati adeguata idratazione e protezione solare nelle ore centrali.

Previsioni meteo 8 settembre 2026

00:00 cielo sereno Cielo sereno
Temp. +25.2° (perc. +25.5°)
Precip. -
Vento 0.6 N (max 0.9)
Umidità 66%
03:00 cielo sereno Cielo sereno
Temp. +24.4° (perc. +24.5°)
Precip. -
Vento 0.6 N (max 0.9)
Umidità 62%
06:00 cielo sereno Cielo sereno
Temp. +28.6° (perc. +30.5°)
Precip. -
Vento 1.3 O (max 1.9)
Umidità 61%
09:00 cielo sereno Cielo sereno
Temp. +33.8° (perc. +40.8°)
Precip. -
Vento 3.0 SO (max 2.6)
Umidità 58%
12:00 cielo sereno Cielo sereno
Temp. +34.3° (perc. +41.3°)
Precip. -
Vento 5.5 SO (max 5.7)
Umidità 61%
15:00 cielo sereno Cielo sereno
Temp. +32.1° (perc. +39.1°)
Precip. -
Vento 7.4 O (max 8.8)
Umidità 68%
18:00 cielo sereno Cielo sereno
Temp. +28.6° (perc. +32.4°)
Precip. -
Vento 5.2 O (max 7.1)
Umidità 73%
21:00 cielo sereno Cielo sereno
Temp. +25.6° (perc. +26.2°)
Precip. -
Vento 3.9 O (max 4.8)
Umidità 75%
24:00 cielo sereno Cielo sereno
Temp. +24.1° (perc. +24.5°)
Precip. -
Vento 3.2 O (max 4.1)
Umidità 74%
Continua a leggere su Google News oppure Aggiungici come fonte preferita su Google

Le migliori notizie, ogni giorno, via e-mail

Segui Quotidiano di Gela