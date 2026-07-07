Meteo Gela — 8 luglio 2026: giornata estiva e prevalentemente serena
A Gela, l'8 luglio 2026 è prevista una giornata stabile e soleggiata con temperature estive e brezze costiere: dettagli orari e indicazioni.
L'estate continua a dettare legge lungo la costa di Gela: per la giornata dell'8 luglio 2026 il quadro meteorologico resta stabile e generalmente soleggiato, con temperature tipiche del periodo e brezze che si rinforzano nel corso della giornata. Di seguito il dettaglio orario per organizzare al meglio la giornata.
Dettaglio Previsioni
Notte (00:00) — Previsto cielo sereno con temperatura intorno ai 24,8 °C. Umidità al 71%, pressione stabile intorno ai 1017 hPa e temperatura di rugiada 18,1 °C. Venti deboli da nord-nordovest a circa 1,9 m/s (raffiche fino a 2,6 m/s). Visibilità buona (10 km). Precipitazioni assenti (0 mm atteso).
Prima mattina (03:00) — Ancora sereno, termometro poco più basso a 24,3 °C e umidità che scende leggermente al 69%. Pressione circa 1016 hPa, vento molto debole da nord-ovest a 1,1 m/s (raffiche 1,3 m/s). Condizioni ideali per attività all'aperto nelle ore più fresche della mattina.
Mattina (06:00) — Si accentua il soleggiamento con cielo sereno e temperatura in salita a 26,8 °C. Umidità 63% e un indice di percezione termica più elevato (feels like ~28,0 °C). Vento debole da ovest a circa 1,3 m/s. Nessuna precipitazione prevista.
Mezza mattinata (09:00) — Giornata che si scalda: 28,6 °C reali ma percepiti intorno ai 31,4 °C per l'umidità e l'irraggiamento solare. Umidità 67%, pressione 1015 hPa. Vento in aumento da ovest-sudovest a 5,0 m/s con raffiche moderate. Sole pieno, attenzione a protezione solare.
Mezzogiorno (12:00) — Massimo soleggiamento e condizioni calde: temperatura massima prevista 28,9 °C con percezione termica prossima ai 32,3 °C. Umidità 69% e pressione in lieve calo (circa 1014 hPa). Vento più sostenuto da sud-ovest a 7,5 m/s (raffiche fino a 8,5 m/s). Cielo sereno e precipitazioni assenti (0 mm).
Primo pomeriggio (15:00) — Condizioni ancora calde: 28,5 °C e percepita intorno a 31,3 °C; umidità 67%. Vento al massimo della giornata intorno a 7,7 m/s con raffiche fino a 9,7 m/s da sud-ovest: brezze sostenute che possono dare sollievo lungo la costa. Cielo prevalentemente sereno.
Tardo pomeriggio (18:00) — Graduale calo termico a 26,7 °C, umidità in aumento al 78% e sensazione termica che si dimezza rispetto al picco pomeridiano (feels like ~26,7 °C). Vento in attenuazione intorno a 5,1 m/s (raffiche 6,1 m/s). Cieli sereni, condizioni stabili.
Sera (21:00) — Serata mite con 25,2 °C e umidità elevata all'84%, pressione 1013 hPa. Vento debole da est a 3,3 m/s (raffiche 3,0 m/s). Cielo sereno; nessuna precipitazione prevista (0 mm).
Riepilogo del giorno
Giornata dell'8 luglio 2026 a Gela caratterizzata da cielo sereno per tutte le ore e temperature estive (massima intorno a 29 °C). Venti da ovest-sudovest in rinforzo nel corso della giornata (picco intorno a 7–8 m/s) e assenza di precipitazioni (0 mm attesi). Consigli: protezione solare e idratazione nelle ore centrali; le brezze pomeridiane renderanno più sopportabile il caldo sulla costa.