Meteo Gela, 8 giugno 2026: giornata con nubi prevalenti e temperature miti

A Gela l'8 giugno 2026 si prevede cielo per lo più nuvoloso, brezze deboli e temperature tra 21°C e 27°C: dettagli ora per ora.

Domani a Gela, 8 giugno 2026, la giornata si presenta nel complesso stabile ma a tratti nuvolosa: una sequenza di cieli variabili che manterrà le temperature su valori piacevoli senza precipitazioni significative. Leggi il dettaglio per la tua fascia oraria.

Dettaglio Previsioni

Notte (00:00) — nubi sparse. Temperatura intorno a 22,3 °C (percepita 22,4 °C), umidità 70%, pressione 1019 hPa. Vento debole da Nord-Nord-Ovest a circa 2,5 m/s con raffiche fino a 2,3 m/s. Visibilità 10 km. Probabilità di pioggia: 0% (0 mm).

Prima mattina (03:00) — nubi sparse. Minima notturna prevista sui 21,4 °C (percepita 21,3 °C), umidità 67%, pressione 1018 hPa. Vento molto debole da Est a 0,95 m/s (raffiche 0,98 m/s). Cielo ancora parzialmente coperto, nessuna precipitazione attesa: 0% (0 mm).

Mattina (06:00) — nubi sparse con schiarite. Temperature in ripresa attorno a 24,4 °C (percepita 24,6 °C), umidità 64% e pressione 1019 hPa. Vento quasi calmo, intorno a 0,5 m/s (raffiche 0,6 m/s). Condizioni tranquille e asciutte: 0% (0 mm).

Mezza mattinata (09:00) — nubi sparse, cielo variabile. Massima temporanea attesa nelle ore centrali della mattina con circa 26,7 °C (percepita 27,6 °C), umidità 58%, pressione 1020 hPa. Vento debole da Sud-Ovest a 2,1 m/s (raffiche 1,8 m/s). Nessuna pioggia prevista: 0% (0 mm).

Mezzogiorno (12:00) — nubi sparse ma più compatte. Temperatura intorno a 25,5 °C (percepita 25,7 °C), umidità 59%, pressione 1019 hPa. Vento in aumento fino a 4,4 m/s con raffiche sui 4,4 m/s, direzione Sud-Ovest. Cielo più nuvoloso ma ancora asciutto: 0% (0 mm).

Primo pomeriggio (15:00) — cielo coperto. Temperature su valori gradevoli, circa 25,0 °C (percepita 25,4 °C), umidità 69% e pressione 1018 hPa. Vento tra 3,9 m/s con raffiche fino a 4,7 m/s da Sud-Ovest. Copertura nuvolosa completa senza precipitazioni attese: 0% (0 mm).

Tardo pomeriggio (18:00) — cielo coperto. Sensibile aumento dell'umidità (76%) con temperatura che scende a 23,9 °C (percepita 24,3 °C), pressione 1017 hPa. Vento in attenuazione a 2,2 m/s (raffiche 2,3 m/s). Tempo stabile e asciutto: 0% (0 mm).

Sera (21:00) — cielo coperto e atmosfera più umida. Valore termico intorno a 22,8 °C (percepita 23,2 °C), umidità 80%, pressione 1018 hPa. Vento debole da Sud a 0,8 m/s (raffiche 0,7 m/s). Nessuna precipitazione prevista: 0% (0 mm).

Riepilogo del giorno

Gela, 8 giugno 2026: giornata complessivamente stabile e senza piogge, caratterizzata da nubi sparse fino a cielo coperto nelle ore pomeridiane e serali. Temperature miti tra circa 21°C e 27°C, umidità in aumento verso sera e venti per lo più deboli, con un rinforzo attorno a mezzogiorno. Condizioni ideali per attività all'aperto con non particolari criticità meteorologiche.