Meteo Gela, 7 settembre 2026: giornata prevalentemente soleggiata e temperature elevate
A Gela il 7 settembre 2026 sarà una giornata di cielo sereno e caldo estivo: dettagli orari, venti deboli e zero precipitazioni previste.
L'anticiclone rimane protagonista sul territorio di Gela: la giornata di lunedì 7 settembre 2026 si presenta con cielo sereno e clima caldo, con poche variazioni tra notte e pomeriggio. Di seguito il quadro orario per organizzare al meglio la giornata.
Dettaglio Previsioni
Notte (00:00) – 00:00: cielo limpido e temperature gradevoli. Temperatura intorno a 25,97 °C, umidità 66%, pressione 1021 hPa. Vento debole da NE a 0,62 m/s con raffiche fino a 0,65 m/s. Visibilità buona (10 km). Precipitazioni previste: 0 mm.
Prima mattina (03:00) – 03:00: prosegue il cielo sereno con lieve aumento termico rispetto alla notte. Temperatura 26,05 °C, umidità 56%, pressione 1020 hPa. Vento molto debole da NE a 0,9 m/s (raffica 0,66 m/s). Precipitazioni: 0 mm.
Mattina (06:00) – 06:00: rapido riscaldamento nelle prime ore diurne e cielo terso. Temperatura 29,54 °C (sensazione percepita ~30,5 °C), umidità 51%, pressione 1021 hPa. Vento leggero da ENE a 0,86 m/s (raffica 0,73 m/s). Precipitazioni: 0 mm.
Mezza mattinata (09:00) – 09:00: sole pieno e ulteriore aumento termico. Temperatura 32,85 °C, umidità 51%, pressione 1021 hPa. Vento debole da S a circa 2,22 m/s (raffiche 1,77 m/s). Condizione: cielo sereno. Precipitazioni: 0 mm.
Mezzogiorno (12:00) – 12:00: picco di caldo e indice di calore elevato. Temperatura massima prevista 33,95 °C (sensazione percepita fino a ~40,9 °C), umidità 59%, pressione 1020 hPa. Vento debole da S-SO a 3,72 m/s con raffiche fino a 3,61 m/s. Cielo sereno e nessuna precipitazione attesa (0 mm).
Primo pomeriggio (15:00) – 15:00: il caldo resta marcato con cielo terso. Temperatura 32,66 °C, umidità 61%, pressione 1020 hPa. Vento da SO intorno a 3,01 m/s (raffiche 3,39 m/s). Sensazione di caldo elevata (feels like ~39,0 °C). Precipitazioni: 0 mm.
Tardo pomeriggio (18:00) – 18:00: lieve calo termico ma ancora temperature alte per la sera. Temperatura 29,24 °C, umidità 69%, pressione 1019 hPa. Vento debole da Ovest a 1,07 m/s (raffiche 1,46 m/s). Cielo sereno e visibilità mantenuta. Precipitazioni: 0 mm.
Sera (21:00) – 21:00: serata calda e tranquilla, ideale per attività all'aperto. Temperatura 27,21 °C, umidità 68%, pressione 1020 hPa. Vento quasi assente a 0,24 m/s (raffica 0,48 m/s). Nessuna precipitazione prevista (0 mm).
Riepilogo del giorno
Gela vedrà il 7 settembre 2026 una giornata in prevalenza soleggiata e calda, con massime prossime ai 34 °C e sensazioni termiche localmente elevate a mezzogiorno e nel primo pomeriggio. I venti resteranno generalmente deboli e non sono previste precipitazioni (0 mm). Consigliati idratazione e protezione dal sole nelle ore centrali della giornata.