Meteo Gela, 7 settembre 2026: giornata prevalentemente soleggiata e temperature elevate

A Gela il 7 settembre 2026 sarà una giornata di cielo sereno e caldo estivo: dettagli orari, venti deboli e zero precipitazioni previste.

A cura di Meteorologo 06 settembre 2026 15:00

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