Meteo Gela, 6 giugno 2026: giornata variabile ma senza piogge

Previsioni per Gela - 6 giugno 2026: cielo variabile, temperature tra 23°C e 26°C e venti deboli. Dettaglio orario.

Domani a Gela la giornata si presenta generalmente asciutta con cielo che varierà da sereno a coperto nelle diverse fasce orarie. Temperatura gradevole e venti deboli: un quadro meteo senza fenomeni significativi, utile per chi programma attività all'aperto o lavoro in porto.

Dettaglio Previsioni

Notte (00:00) - Cielo sereno con temperatura intorno a 24,0°C, umidità 62% e pressione 1014 hPa. Vento debole da NE a circa 1,5 m/s con raffiche fino a 1,5 m/s. Visibilità buona (10.000 m). Precipitazioni: nessuna (0%).

Prima mattina (03:00) - Nubi sparse ma tempo asciutto: 23,4°C, umidità 64%, pressione 1014 hPa. Vento molto debole da nord (347°) a 0,8 m/s, raffiche 0,8 m/s. Precipitazioni: 0%. Cielo in leggero aumento della nuvolosità rispetto a mezzanotte.

Mattina (06:00) - Nubi sparse con temperature in aumento a 25,9°C, umidità 61% e pressione 1015 hPa. Vento molto debole da est (84°) intorno a 0,5 m/s, raffiche fino a 0,7 m/s. Precipitazioni: 0%. Giornata che prende luce, ma con nuvolosità variabile.

Mezza mattinata (09:00) - Ancora nubi sparse, temperatura 25,6°C, umidità 52% e pressione 1015 hPa. Vento leggermente più sostenuto da SSW (220°) a 3,1 m/s, raffiche 2,6 m/s. Precipitazioni: 0%. Condizioni adatte ad attività all'aperto, con discreta ventilazione.

Mezzogiorno (12:00) - Nubi presenti (75%); massima della giornata intorno a 26,2°C, umidità 61% e pressione 1016 hPa. Vento tra i più intensi della giornata da SW (234°) a 4,4 m/s, raffiche fino a 4,9 m/s. Precipitazioni: 0%. Nuvolosità in aumento ma senza fenomeni rilevanti.

Primo pomeriggio (15:00) - Nubi sparse con temperatura in lieve calo a 24,4°C, umidità 64%, pressione 1016 hPa. Vento da SSW (209°) a 3,7 m/s, raffiche 3,9 m/s. Precipitazioni: 0%. Cielo ancora mosso, ventilazione moderata.

Tardo pomeriggio (18:00) - Cielo tendenzialmente coperto (87% di nuvolosità), temperatura 23,6°C, umidità 72% e pressione 1017 hPa. Vento debole da sud (178°) a 2,4 m/s, raffiche 2,3 m/s. Precipitazioni: 0%. Serata che si avvicina con maggiore copertura nuvolosa.

Sera (21:00) - Cielo coperto con temperatura sui 23,2°C, umidità 72% e pressione 1018 hPa. Vento debole da ESE (101°) a 1,4 m/s, raffiche 1,2 m/s. Precipitazioni: 0%. Notte che si prospetta relativamente calma e senza piogge.

Riepilogo del giorno

In sintesi, per Gela il 6 giugno 2026 è attesa una giornata asciutta con cielo variabile che passa dal sereno notturno a cieli più coperti in serata. Temperature gradevoli tra circa 23°C e 26°C, umidità in aumento verso sera e venti per lo più deboli-moderati da componenti meridionali nel corso della giornata. Nessuna precipitazione prevista (probabilità 0%).