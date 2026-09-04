Meteo Gela, 5 settembre 2026: giornata afosa e cielo sereno con picco a metà giornata

A Gela il 5 settembre 2026 cielo prevalentemente sereno e temperature elevate: massime intorno a 35°C, ventilazione debole-moderata, nessuna pioggia prevista.

L'anticipo d'autunno tarda ad arrivare: per la giornata del 5 settembre 2026 a Gela è atteso un tempo prevalentemente sereno e molto caldo, con afa nelle ore centrali. Di seguito il dettaglio orario per organizzare al meglio uscite e attività all'aperto.

Dettaglio Previsioni

Notte (00:00) – Cielo sereno. Temperatura intorno a 27,3 °C (sensazione termica 28,6 °C). Umidità al 61%, pressione 1019 hPa, punto di rugiada 18,6 °C. Vento debole da nord (≈8°) a 1,1 m/s con raffiche fino a 1,2 m/s. Visibilità 10.000 m. Precipitazioni assenti (0 mm).

Prima mattina (03:00) – Cielo sereno. Temperatura stabile sui 27,0 °C (feels like 27,9 °C), umidità 57%, pressione 1018 hPa, punto di rugiada 17,3 °C. Vento molto leggero da NNE (≈15°) a 1,2 m/s con raffiche intorno a 1,2 m/s. Nessuna pioggia prevista.

Mattina (06:00) – Cielo sereno. Mattinata già calda con 29,9 °C (sensazione 31,6 °C), umidità 54%, pressione 1019 hPa e punto di rugiada 17,0 °C. Vento debole da N-NNW (≈347°) intorno a 1,0 m/s. Condizioni stabili, assenza di precipitazioni.

Mezza mattinata (09:00) – Cielo sereno. Salita delle temperature a 33,7 °C con sensazione di caldo marcata (37,98 °C). Umidità 51%, pressione 1020 hPa, punto di rugiada 17,2 °C. Vento da WSW (≈246°) moderato a 3,3 m/s. Attenzione al sole intenso e alla possibile sensazione di affaticamento per esposizione prolungata.

Mezzogiorno (12:00) – Cielo sereno, massimo caldo della giornata. Temperatura massima prevista 34,8 °C, percepita come 41,8 °C per l'elevata sensazione termica; umidità 63%, pressione 1019 hPa, punto di rugiada 20,7 °C. Vento da SW (≈233°) a 6,1 m/s con raffiche fino a 6,3 m/s. Nessuna precipitazione attesa.

Primo pomeriggio (15:00) – Cielo sereno. Temperature in leggero calo a 32,8 °C con sensazione ancora alta (39,8 °C). Umidità 66%, pressione 1018 hPa, punto di rugiada 21,1 °C. Vento da WSW (≈254°) a 6,4 m/s con raffiche fino a 8,2 m/s. Condizioni asciutte.

Tardo pomeriggio (18:00) – Cielo sereno. Temperature più miti: 29,1 °C (feels like 33,8 °C), umidità in aumento al 74%, pressione 1019 hPa, punto di rugiada 22,1 °C. Vento debole da SSW (≈217°) a 3,1 m/s. Nessuna pioggia prevista; serata che si annuncia umida.

Sera (21:00) – Cielo sereno. La notte si apre con 27,8 °C (sensazione 31,1 °C), umidità 77%, pressione 1020 hPa, punto di rugiada 22,2 °C. Vento molto debole da SSW (≈218°) a 0,8 m/s. Visibilità buona, precipitazioni assenti.

Riepilogo del giorno

Gela avrà il 5 settembre 2026 una giornata prevalentemente serena e molto calda, con picco termico intorno a mezzogiorno (massima prevista ~34,8 °C e forte sensazione di caldo). Venti generalmente deboli o moderati da SW/WSW nelle ore centrali, Nessuna precipitazione attesa (0 mm). Consigli: evitare esposizioni prolungate al sole nelle ore centrali, idratarsi e prestare attenzione alle persone sensibili a caldo e afa.