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Meteo Gela, 5 novembre 2026: giornata mite con nubi e pioggia locale

Gela, 5 novembre 2026 — temperature miti e variabilità: nubi alternate a sprazzi di sereno e pioggia leggera nel pomeriggio. Previsioni orarie.

A cura di Meteorologo
04 novembre 2026 15:00
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Meteo Gela, 5 novembre 2026: giornata mite con nubi e pioggia locale -
Meteo
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In arrivo a Gela una giornata dal sapore autunnale ma non fredda: il cielo alterna nubi e schiarite, con una breve parentesi di pioggia nel primo pomeriggio. Di seguito le condizioni previste ora per ora per orientare spostamenti e attività all'aperto.

Dettaglio Previsioni

Notte (00:00)nubi sparse. Temperatura intorno a 14,9 °C, umidità alta (89%). Vento debole da nord-est (circa 2,8 m/s, raffiche fino a 5,0 m/s, direzione ~43°). Pressione stabile intorno a 1022 hPa; visibilità buona (10 km).

Prima mattina (03:00)nubi sparse. Lieva salita termica a 15,2 °C, umidità ancora elevata (89%). Vento sempre debole da nord-est (circa 3,1 m/s, raffiche 5,5 m/s, ~54°). Cieli velati con scarsa probabilità di pioggia (0%).

Mattina (06:00)nubi irregolari. Mattinata fresca e ancora umida, 16,0 °C e umidità al 89%. Nuvolosità più compatta (82%) ma senza precipitazioni previste. Vento leggero da nord-est (3,4 m/s, raffiche 6,0 m/s).

Mezza mattinata (09:00)cielo sereno. Schiarite ampie con temperatura in aumento fino a 19,8 °C e umidità in calo (68%). Vento debole orientale (2,8 m/s, raffiche 6,1 m/s, ~86°). Giornata che si apre al sole per alcune ore.

Mezzogiorno (12:00)cielo coperto. Si prevede un aumento della nuvolosità fino a cielo molto nuvoloso: 20,2 °C, umidità 57% e probabilità di precipitazione moderata (~18%). Vento debole da sud-est (1,9 m/s, raffiche 5,1 m/s). Visibilità 10 km.

Primo pomeriggio (15:00)pioggia leggera. Possibile precipitazione leggera con accumulo previsto di circa 0,14 mm nelle tre ore. Temperatura intorno a 19,5 °C, umidità risalita al 73% e probabilità di pioggia ~27%. Vento debole da sud-est (1,5 m/s, raffiche 3,2 m/s).

Tardo pomeriggio (18:00)cielo coperto. Dopo il breve episodio piovoso ritorna una copertura nuvolosa fitta: 17,4 °C, umidità 84%. Vento leggermente più sostenuto da nord-est (3,7 m/s, raffiche 6,5 m/s, ~60°).

Sera (21:00)cielo coperto. Temperature in calo a 16,8 °C, umidità 87% e condizioni generalmente stabili ma nuvolose. Vento debole da nord-est (3,0 m/s, raffiche 5,3 m/s). Visibilità buona (10 km).

Riepilogo del giorno

Gela vedrà il 5 novembre 2026 temperature miti tra circa 15 °C e 20 °C, vento generalmente debole con raffiche occasionali e visibilità buona. La giornata alterna schiarite mattutine a un aumento della nuvolosità a partire da mezzogiorno, con breve pioggia leggera nel primo pomeriggio (≈0,14 mm). Nessun fenomeno intenso previsto: attenzione solo a possibili scrosci locali nel pomeriggio.

Previsioni meteo 5 novembre 2026

00:00 nubi sparse Nubi sparse
Temp. +14.9° (perc. +14.8°)
Precip. -
Vento 2.8 NE (max 5.0)
Umidità 89%
03:00 nubi sparse Nubi sparse
Temp. +15.2° (perc. +15.1°)
Precip. -
Vento 3.1 NE (max 5.5)
Umidità 89%
06:00 nubi sparse Nubi sparse
Temp. +16.0° (perc. +16.0°)
Precip. -
Vento 3.4 NE (max 6.0)
Umidità 89%
09:00 cielo sereno Cielo sereno
Temp. +19.8° (perc. +19.6°)
Precip. -
Vento 2.8 E (max 6.1)
Umidità 68%
12:00 cielo coperto Cielo coperto
Temp. +20.2° (perc. +19.8°)
Precip. -
Vento 1.9 SE (max 5.1)
Umidità 57%
15:00 pioggia leggera Pioggia leggera
Temp. +19.5° (perc. +19.4°)
Precip. 0.14mm (prob. 27%)
Vento 1.5 S (max 3.2)
Umidità 73%
18:00 cielo coperto Cielo coperto
Temp. +17.4° (perc. +17.4°)
Precip. -
Vento 3.7 NE (max 6.5)
Umidità 84%
21:00 cielo coperto Cielo coperto
Temp. +16.8° (perc. +16.8°)
Precip. -
Vento 3.0 NE (max 5.3)
Umidità 87%
24:00 cielo coperto Cielo coperto
Temp. +16.8° (perc. +16.8°)
Precip. -
Vento 3.1 NE (max 5.4)
Umidità 86%
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