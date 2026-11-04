Meteo Gela, 5 novembre 2026: giornata mite con nubi e pioggia locale
Gela, 5 novembre 2026 — temperature miti e variabilità: nubi alternate a sprazzi di sereno e pioggia leggera nel pomeriggio. Previsioni orarie.
In arrivo a Gela una giornata dal sapore autunnale ma non fredda: il cielo alterna nubi e schiarite, con una breve parentesi di pioggia nel primo pomeriggio. Di seguito le condizioni previste ora per ora per orientare spostamenti e attività all'aperto.
Dettaglio Previsioni
Notte (00:00) – nubi sparse. Temperatura intorno a 14,9 °C, umidità alta (89%). Vento debole da nord-est (circa 2,8 m/s, raffiche fino a 5,0 m/s, direzione ~43°). Pressione stabile intorno a 1022 hPa; visibilità buona (10 km).
Prima mattina (03:00) – nubi sparse. Lieva salita termica a 15,2 °C, umidità ancora elevata (89%). Vento sempre debole da nord-est (circa 3,1 m/s, raffiche 5,5 m/s, ~54°). Cieli velati con scarsa probabilità di pioggia (0%).
Mattina (06:00) – nubi irregolari. Mattinata fresca e ancora umida, 16,0 °C e umidità al 89%. Nuvolosità più compatta (82%) ma senza precipitazioni previste. Vento leggero da nord-est (3,4 m/s, raffiche 6,0 m/s).
Mezza mattinata (09:00) – cielo sereno. Schiarite ampie con temperatura in aumento fino a 19,8 °C e umidità in calo (68%). Vento debole orientale (2,8 m/s, raffiche 6,1 m/s, ~86°). Giornata che si apre al sole per alcune ore.
Mezzogiorno (12:00) – cielo coperto. Si prevede un aumento della nuvolosità fino a cielo molto nuvoloso: 20,2 °C, umidità 57% e probabilità di precipitazione moderata (~18%). Vento debole da sud-est (1,9 m/s, raffiche 5,1 m/s). Visibilità 10 km.
Primo pomeriggio (15:00) – pioggia leggera. Possibile precipitazione leggera con accumulo previsto di circa 0,14 mm nelle tre ore. Temperatura intorno a 19,5 °C, umidità risalita al 73% e probabilità di pioggia ~27%. Vento debole da sud-est (1,5 m/s, raffiche 3,2 m/s).
Tardo pomeriggio (18:00) – cielo coperto. Dopo il breve episodio piovoso ritorna una copertura nuvolosa fitta: 17,4 °C, umidità 84%. Vento leggermente più sostenuto da nord-est (3,7 m/s, raffiche 6,5 m/s, ~60°).
Sera (21:00) – cielo coperto. Temperature in calo a 16,8 °C, umidità 87% e condizioni generalmente stabili ma nuvolose. Vento debole da nord-est (3,0 m/s, raffiche 5,3 m/s). Visibilità buona (10 km).
Riepilogo del giorno
Gela vedrà il 5 novembre 2026 temperature miti tra circa 15 °C e 20 °C, vento generalmente debole con raffiche occasionali e visibilità buona. La giornata alterna schiarite mattutine a un aumento della nuvolosità a partire da mezzogiorno, con breve pioggia leggera nel primo pomeriggio (≈0,14 mm). Nessun fenomeno intenso previsto: attenzione solo a possibili scrosci locali nel pomeriggio.