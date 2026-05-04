Meteo Gela — 5 maggio 2026: giornata mite e molto nuvolosa, pochi cambiamenti attesi

Previsioni per Gela del 5 maggio 2026: cielo generalmente coperto, temperature tra 15°C e 19°C, vento debole e nessuna precipitazione prevista.

La giornata di domani a Gela si prospetta molto nuvolosa ma stabile: poche variazioni termiche e assenza di pioggia prevista nelle 24 ore. Di seguito il quadro orario dettagliato per organizzare al meglio le attività.

Dettaglio Previsioni

Notte (00:00) — Temperatura intorno a 16,4 °C (percepita 16,0 °C). Umidità al 71% e pressione stabile sui 1019 hPa. Cielo coperto con nuvolosità molto estesa (94%), visibilità buona (10 km). Vento debole da ENE a circa 2,1 m/s, raffiche fino a 1,7 m/s. Precipitazioni attese: 0 mm (0%).

Prima mattina (03:00) — Leggera diminuzione della temperatura a 15,1 °C (feels like 14,6 °C). Umidità ancora al 71%, pressione 1018 hPa. Cielo coperto (99%), vento debole da E a 1,9 m/s con raffiche intorno a 1,6 m/s. Visibilità 10 km. Precipitazioni: 0 mm (0%).

Mattina (06:00) — Temperature in ripresa a 16,1 °C (percepita 15,6 °C). Umidità 69%, pressione 1019 hPa. Predominio di cielo coperto (96%). Vento orientale debole intorno a 2,0 m/s, raffiche fino a 1,8 m/s. Precipitazioni: 0 mm (0%).

Mezza mattinata (09:00) — Salita moderata della temperatura a 18,3 °C (feels like 17,8 °C). Umidità in calo al 63%, pressione 1019 hPa. Nuvolosità estesa ma non compatta (86%): cielo coperto con sporadiche aperture locali possibili. Vento ruota a componente meridionale, debole, circa 3,0 m/s con raffiche fino a 3,0 m/s. Precipitazioni: 0 mm (0%).

Mezzogiorno (12:00) — Temperature sui 18,7 °C (percepita 18,2 °C). Umidità 61%, pressione 1018 hPa. Rimane molto nuvoloso (87%). Vento da SSE attorno a 4,2 m/s, con raffiche fino a 4,3 m/s: la componente meridionale è leggermente più marcata. Visibilità 10 km. Precipitazioni: 0 mm (0%).

Primo pomeriggio (15:00) — Massima del giorno prevista intorno a 18,8 °C (feels like 18,4 °C). Umidità al 64% e pressione 1017 hPa. Cielo coperto (93%), vento debole da SSE/S a circa 2,8 m/s, raffiche fino a 3,0 m/s. Precipitazioni: 0 mm (0%).

Tardo pomeriggio (18:00) — Temperature in lieve calo a 17,5 °C (percepita 17,3 °C). Umidità risale al 75%, pressione 1017 hPa. Nuvolosità molto estesa (97%): la sensazione sarà ancora di cielo coperto. Vento debole da SSE a 2,8 m/s, raffiche fino a 3,3 m/s. Precipitazioni: 0 mm (0%).

Sera (21:00) — Temperature intorno a 17,3 °C (feels like 16,9 °C), umidità 72% e pressione 1017 hPa. Cielo completamente coperto (100%), vento molto debole da E a 1,7 m/s, con raffiche modeste (2,2 m/s). Visibilità 10 km. Precipitazioni: 0 mm (0%).

Riepilogo del giorno

In sintesi, il 5 maggio 2026 a Gela sarà una giornata caratterizzata da cielo generalmente coperto, temperature miti comprese tra 15 °C e 19 °C, venti deboli con brevi rinforzi pomeridiani e nessuna precipitazione prevista. Pressione stabile intorno a 1017–1019 hPa e visibilità buona: condizioni favorevoli per attività all'aperto se non si richiede cielo sereno.