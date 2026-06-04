Meteo Gela, 5 giugno 2026 — Notte coperta, giornata prevalentemente serena

Previsioni per Gela il 5 giugno 2026: transizione da una nottata di nubi a un giorno soleggiato con vento debole e temperature gradevoli.

La giornata meteorologica del 5 giugno 2026 a Gela vedrà una progressiva evoluzione dalle ore notturne verso un pomeriggio prevalentemente soleggiato. I modelli indicano condizioni stabili e bassa probabilità di precipitazioni: dettagli e orari nelle righe seguenti.

Dettaglio Previsioni

Notte (00:00)

Durante la prima parte della notte è previsto un cielo coperto con temperatura intorno a 21.4 °C (umidità 68%, pressione 1012 hPa). Il vento sarà debole da est circa 1.7 m/s con raffiche minime (gust fino a 1.85 m/s). Visibilità 10 km. Precipitazioni: 0 mm (0% di probabilità).

Prima mattina (03:00)

La copertura nuvolosa rimane intensa, cielo ancora coperto e temperatura che sale leggermente a circa 22.1 °C (umidità 68%, pressione 1012 hPa). Vento debole da sud-sudovest a 1.4 m/s, raffiche contenute. Nessuna precipitazione attesa.

Mattina (06:00)

Verso l'alba si osservano nubi sparse con temperatura in aumento a circa 23.7 °C, umidità 70% e pressione 1013 hPa. Il vento è molto debole da sud (0.7 m/s). Condizioni stabili, visibilità buona e precipitazioni assenti.

Mezza mattinata (09:00)

Il cielo si apre: cielo sereno e sensibile aumento termico fino a 28.1 °C. Umidità scende al 60%, pressione 1013 hPa. Brezza debole da sud-ovest intorno a 2.1 m/s con raffiche fino a 1.8 m/s. Giornata che vira verso il soleggiamento pieno.

Mezzogiorno (12:00)

Condizioni di pieno sole: cielo sereno e temperatura che si mantiene calda ma gradevole intorno a 26.6 °C (umidità 54%, pressione 1012 hPa). Vento debole da sud-ovest 2.8 m/s con raffiche fino a 2.8 m/s. Probabilità di pioggia nulla.

Primo pomeriggio (15:00)

Massima stabilità termica con cielo sereno e temperatura intorno a 24.6 °C; umidità 59%, pressione 1012 hPa. Vento leggero 3.9 m/s da sud-ovest con raffiche fino a 4.5 m/s. Ideale per attività all'aperto, con bassa umidità percepita.

Tardo pomeriggio (18:00)

Nel tardo pomeriggio si registrano poche nubi, temperatura in lieve calo a 23.6 °C, umidità risalente al 69% e pressione stabile sui 1012 hPa. Vento debole variabile intorno a 1.7 m/s. Nulla da segnalare in termini di pioggia.

Sera (21:00)

La serata si presenta con nubi sparse e temperatura attorno a 23.6 °C (umidità 70%, pressione 1014 hPa). Vento debole da sud-est intorno a 1.4 m/s, visibilità buona. Precipitazioni non previste (0% di probabilità).

Riepilogo del giorno

Gela per il 5 giugno 2026 avrà una notte inizialmente coperta che lascia spazio a una giornata prevalentemente serena. Le temperature oscilleranno tra circa 21 °C e 28 °C, il vento resterà generalmente debole (intorno a 1–4 m/s) e la probabilità di precipitazioni è trascurabile. Pressione atmosferica stabile intorno a 1012–1014 hPa e umidità variabile: più alta nelle ore serali e mattutine, più bassa a mezzogiorno.

Nota: tutte le indicazioni si basano sui dati previsionali disponibili e potrebbero subire lievi variazioni; resta aggiornato per eventuali cambiamenti dell'ultimo minuto.