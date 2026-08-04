Meteo Gela, 5 agosto 2026: giornata prevalente soleggiata con punte di caldo e brezze leggere

Previsioni per Gela — 5 agosto 2026: giornata asciutta e soleggiata, temperature fino a circa 33 °C; dettagli orari e consigli per la calura.

L'estate continua a dettare il ritmo a Gela: per il 5 agosto 2026 si prospetta una giornata in larga parte soleggiata e senza precipitazioni, ma con picchi di caldo e umidità che possono rendere l'aria afosa nelle ore centrali. Di seguito il quadro orario e un breve riepilogo con indicazioni pratiche.

Dettaglio Previsioni

Notte (00:00): Cielo sereno, temperatura attorno a 27.7 °C; umidità 65% e pressione 1016 hPa. Vento debole da NE a circa 0.95 m/s con raffiche fino a 1.0 m/s. Nessuna precipitazione attesa (0 mm, probabilità pioggia 0%). Sensazione di lieve calura notturna, visibilità buona.

Prima mattina (03:00): Ancora cielo sereno, temperatura circa 27.1 °C, umidità 67% e pressione 1015 hPa. Vento ancora debole, proveniente da NW ~307° a 1.97 m/s con raffiche fino a 2.0 m/s. Condizioni stabili e asciutte, 0 mm di precipitazione prevista.

Mattina (06:00): Sole prevalente e temperatura in aumento a 29.7 °C; umidità 60% e pressione 1015 hPa. Vento molto lieve da NNE a 1.44 m/s. Il caldo mattutino sarà già percepibile con sensazione termica attorno ai 32.2 °C. Meteo stabile, precipitazioni assenti.

Mezza mattinata (09:00): Cielo sereno con temperatura intorno a 32.3 °C; umidità scende al 53% mentre la sensazione termica sale a circa 35.7 °C. Vento leggero da SW a 3.82 m/s, nuvolosità trascurabile (6%). Nulla da segnalare riguardo pioggia.

Mezzogiorno (12:00): Massima giornata attesa vicino a 32.7 °C con umidità in risalita al 63% e pressione 1015 hPa. Sensazione di caldo marcato, feels like 39.7 °C; vento moderato da WSW a 5.64 m/s con raffiche fino a 6.5 m/s. Cielo ancora prevalentemente soleggiato. Precipitazioni: 0 mm.

Primo pomeriggio (15:00): Leggera diminuzione della temperatura a 31.8 °C, umidità 64% e pressione 1014 hPa. Vento indebolito a circa 2.83 m/s da SW, poche nubi sparse (22%). Condizioni ancora asciutte ma afose, nessuna pioggia prevista.

Tardo pomeriggio (18:00): Temperatura in calo a 29.9 °C, umidità salita al 71% con pressione 1014 hPa. Vento intorno a 3.6 m/s da WSW, nubi sparse (41%) ma senza fenomeni di pioggia. Sensazione termica contenuta rispetto a mezzogiorno ma ancora calda, precipitazioni 0 mm.

Sera (21:00): Ritorno a cielo sereno, temperatura sui 28.2 °C, umidità 71% e pressione 1015 hPa. Vento debole da Ovest a circa 2.22 m/s con raffiche contenute. Notte asciutta e relativamente calda, visibilità buona, precipitazioni assenti.

Riepilogo del giorno

Gela vivrà il 5 agosto 2026 una giornata prevalentemente soleggiata e asciutta, con temperature che oscillano tra circa 27 °C nelle ore notturne e picchi intorno a 33 °C a metà giornata. Umidità in aumento nel pomeriggio renderebbe l'aria piuttosto afosa; il vento è generalmente debole-moderato, con raffiche sporadiche fino a ~6.5 m/s intorno a mezzogiorno. Precipitazioni: assenti (0 mm). Consigli: idratarsi, proteggersi dal sole nelle ore centrali e limitare sforzi fisici intensi all'aperto.