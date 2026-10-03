Meteo Gela, 4 ottobre 2026: giornata mite con cieli in prevalenza sereni

Gela, 4 ottobre 2026 — mattina con nubi sparse, poi schiarite; temperature tra 17°C e 26°C e venti generalmente deboli.

La giornata a Gela del 4 ottobre 2026 si presenta tranquilla e con poca variabilità: le prime ore saranno caratterizzate da nubi sparse e umidità elevata, mentre dal mattino inoltrato è prevista una progressiva prevalenza di cieli sereni e temperature gradevoli. Nessuna pioggia significativa è attesa, ma non mancheranno differenze termiche e qualche accenno di vento pomeridiano.

Dettaglio Previsioni

Notte (00:00) — Temperature intorno a 18.6°C, umidità elevata (95%) e pressione stabile su 1027 hPa. Cieli con nubi sparse (copertura 31%), visibilità 10.000 m. Vento debole da NNE a 1.7 m/s con raffiche fino a 3.2 m/s. Precipitazioni previste: 0 mm.

Prima mattina (03:00) — Leggero calo termico a 17.4°C, umidità ancora alta (95%) e pressione 1027 hPa. Ancora nubi sparse (26%) e vento molto debole intorno a 1.7 m/s con picchi fino a 3.3 m/s. Condizioni asciutte, precipitazioni 0 mm.

Mattina (06:00) — Risveglio più mite con 20.1°C, umidità 90% e cielo sempre con nubi sparse (32%). Pressione 1027 hPa; vento debole da NE a ~2.0 m/s con raffiche intorno a 3.8 m/s. Nessuna pioggia attesa (0 mm).

Mezza mattinata (09:00) — Senso di netto miglioramento: cielo sereno (copertura 2%) e temperatura in salita a 25.2°C. Umidità in calo (48%) e pressione appena superiore, 1028 hPa. Vento leggero da S (circa 1.3 m/s), raffiche fino a 4.2 m/s. Precipitazioni 0 mm.

Mezzogiorno (12:00) — Massima diurna prevista vicino a 26.3°C con cielo sereno o con poche nuvole (12%). Umidità bassa (46%) e pressione 1027 hPa. Vento da SO più marcato, ~3.0 m/s con raffiche fino a 6.8 m/s; condizione ideale per attività all'aperto. Precipitazioni 0 mm.

Primo pomeriggio (15:00) — Temperature ancora piacevoli attorno a 25.2°C, cielo sereno (1% di copertura) e umidità in lieve aumento (55%). Vento da O-SO a 3.9 m/s con raffiche fino a 7.4 m/s: è il momento della giornata con le raffiche più evidenti. Pressione 1026 hPa. Nessuna precipitazione (0 mm).

Tardo pomeriggio (18:00) — Calo termico a 21.8°C e aumento dell'umidità (73%), con poche nuvole (16%). Vento indebolito da NW a 1.3 m/s, raffiche modeste (2.2 m/s). Pressione 1026 hPa; giornata che evolve verso una serata più fresca. Precipitazioni 0 mm.

Sera (21:00) — Tempo stabile e cielo sereno, temperatura intorno a 20.5°C, umidità 76% e pressione 1027 hPa. Vento molto debole da N (quasi calmo) a 0.6 m/s, raffiche fino a 1.5 m/s. Visibilità 10.000 m e precipitazioni assenti (0 mm).

Riepilogo del giorno

Gela vedrà il 4 ottobre 2026 una giornata complessivamente calma e mite: minime intorno a 17–18°C, massima fino a 26.3°C. Pressione stabile (1026–1028 hPa) e precipitazioni assenti (0 mm). Venti per lo più deboli, con raffiche più significative nel primo pomeriggio (fino a 7.4 m/s). In sintesi: mattinata con nubi residue, poi prevalenza di cieli sereni e condizioni ideali per attività all'aperto.