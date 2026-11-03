Meteo Gela — 4 novembre 2026: giornata mite e per lo più nuvolosa

A Gela, 4 novembre 2026: temperature miti, nuvolosità prevalente e vento debole; nessuna pioggia prevista. Dettagli orari all'interno.

Domani a Gela si profila una giornata dal sapore autunnale ma senza precipitazioni significative: temperature miti durante le ore diurne, ampie schiarite alternate a nubi più compatte e venti generalmente deboli. Di seguito il quadro orario per orientarsi al meglio.

Dettaglio Previsioni

Notte (00:00) – nubi sparse, temperatura intorno a 14,8 °C. Umidità alta (93%) e pressione sui 1019 hPa; punto di rugiada 10,5 °C. Vento debole da Nord a circa 1,7 m/s con raffiche fino a 3,2 m/s. Visibilità 10 km. Nessuna precipitazione prevista (0 mm, 0%).

Prima mattina (03:00) – nubi sparse, lieve calo a 14,2 °C e umidità 90%. Pressione stabile a 1019 hPa, punto di rugiada 9,8 °C. Vento sempre debole da Nord intorno a 1,9 m/s con raffiche fino a 3,5 m/s. Visibilità 10 km. Precipitazioni assenti (0 mm, 0%).

Mattina (06:00) – Al risveglio nubi sparse e temperatura stabile su 14,2 °C; umidità 91% e pressione 1020 hPa. Punto di rugiada 9,9 °C. Vento molto debole da Nord (1,4 m/s, raffiche 2,7 m/s). Cielo rimane tranquillo senza pioggia (0 mm, 0%).

Mezza mattinata (09:00) – cielo coperto con aumento della nuvolosità e un rialzo termico a 19,1 °C; umidità scende al 66% e pressione a 1021 hPa. Punto di rugiada 11,5 °C. Vento quasi calmo, direzione Nord-Ovest, intorno a 0,5 m/s con raffiche fino a 3,1 m/s. Nessuna precipitazione prevista (0 mm, 0%).

Mezzogiorno (12:00) – Fase più mite della giornata con circolazione di nubi sparse e temperatura massima prevista attorno a 19,6 °C. Umidità 56%, pressione 1020 hPa, punto di rugiada 10,7 °C. Vento debole da S-SO a 2,2 m/s e raffiche fino a 5,4 m/s. Visibilità buona, pioggia assente (0 mm, 0%).

Primo pomeriggio (15:00) – nubi sparse e lieve calo a 18,4 °C; umidità 62% e pressione ancora 1020 hPa. Punto di rugiada 10,8 °C. Vento debole da SO attorno a 1,9 m/s con raffiche fino a 3,7 m/s. Condizioni asciutte e visibilità 10 km (0 mm, 0%).

Tardo pomeriggio (18:00) – Transizione verso cielo coperto con temperatura che scende a 15,9 °C; umidità aumenta al 78% e pressione 1021 hPa. Punto di rugiada 11,0 °C. Vento molto debole da ENE a 0,6 m/s (raffiche 1,4 m/s). Nessuna precipitazione prevista (0 mm, 0%).

Sera (21:00) – cielo coperto e temperatura sui 15,6 °C, umidità 88% e pressione in lieve salita a 1022 hPa. Punto di rugiada 11,3 °C. Vento debole da NNE intorno a 1,4 m/s con raffiche fino a 2,7 m/s. Serata asciutta e visibilità piena (0 mm, 0%).

Riepilogo del giorno

Gela vivrà un 4 novembre 2026 complessivamente mite e prevalentemente nuvoloso, con massime intorno a 19–20 °C e minime sui 14–16 °C. I venti resteranno deboli per tutta la giornata e non sono attese precipitazioni significative (probabilità vicina allo 0%). Condizioni in generale tranquille, con umidità in aumento nelle ore serali e cieli che alternano nubi compatte a momentanee schiarite.