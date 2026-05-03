Meteo Gela, 4 maggio 2026: giornata tranquilla con cieli variabili e temperature miti

Previsioni per Gela il 4 maggio 2026: tempo stabile, vento debole e temperature intorno a 14–18 °C. Dettaglio orario per la giornata.

Una giornata in prevalenza calma attende Gela il 4 maggio 2026: alternanza di schiarite e fasi di cielo coperto senza precipitazioni previste. Nel dettaglio orario trovi quando aspettarti solo, nuvole e gli aggiornamenti su vento e temperature.

Dettaglio Previsioni

Notte (00:00) — cielo sereno. Temperatura 14.3 °C (percepita 13.7 °C), umidità 75%, pressione 1021 hPa. Vento debole da nord (350°) a 1.5 m/s con raffiche fino a 1.7 m/s. Visibilità 10 km. Precipitazioni attese: 0 mm.

Prima mattina (03:00) — cielo coperto. Temperatura 14.1 °C (feels like 13.6 °C), umidità in aumento al 81%, pressione stabile a 1021 hPa. Vento da NE (44°) a circa 2.3 m/s, raffiche 1.7 m/s. Condizioni asciutte, precipitazioni 0 mm.

Mattina (06:00) — cielo coperto con temperature in lieve aumento a 15.0 °C (feels like 14.6 °C). Umidità 76% e pressione 1021 hPa. Vento debole 1.2 m/s da NE (56°). Nessuna pioggia prevista, precipitazioni 0 mm.

Mezza mattinata (09:00) — nubi sparse e temperature che salgono a 16.9 °C (percepita 16.4 °C). Umidità 67%, pressione 1022 hPa. Vento dai quadranti meridionali a 2.0 m/s con raffiche fino a 2.1–2.9 m/s. Tempo asciutto, precipitazioni 0 mm.

Mezzogiorno (12:00) — nubi sparse, cielo variabile. Massima prevista di giornata intorno a 18.2 °C (feels like 17.6 °C), umidità in calo al 58% e pressione 1021 hPa. Vento moderatamente debole da S-SO a 3.2 m/s, raffiche fino a 2.9 m/s. Nessuna precipitazione: 0 mm.

Primo pomeriggio (15:00) — poche nuvole e clima ancora mite con 18.3 °C (feels like 17.7 °C). Umidità 57%, pressione 1020 hPa. Vento da S-SO intorno a 2.9 m/s, raffiche 2.8 m/s. Giornata asciutta: precipitazioni 0 mm.

Tardo pomeriggio (18:00) — nubi sparse e lieve calo termico a 17.3 °C (percepita 16.7 °C). Umidità 64% e pressione 1020 hPa. Vento debole da S (203°) a 1.0 m/s, raffiche leggere. Nessuna pioggia prevista, precipitazioni 0 mm.

Sera (21:00) — cielo coperto con temperatura intorno a 16.5 °C (feels like 16.0 °C), umidità 67% e pressione 1020 hPa. Vento debole da E (88°) a 1.7 m/s. Condizioni stabili e asciutte: precipitazioni 0 mm.

Riepilogo del giorno

Condizioni generali: giornata stabile e asciutta, con alternanza di cielo sereno, nubi sparse e brevi fasi di cielo coperto.

giornata stabile e asciutta, con alternanza di cielo sereno, nubi sparse e brevi fasi di cielo coperto. Temperature: minime intorno a 14 °C, massime attorno a 18 °C.

minime intorno a 14 °C, massime attorno a 18 °C. Vento: debole, prevalente dai quadranti meridionali nel corso della giornata (1–3 m/s), raffiche deboli.

debole, prevalente dai quadranti meridionali nel corso della giornata (1–3 m/s), raffiche deboli. Precipitazioni: nessuna significativa prevista (0 mm).

Consiglio pratico: giornata adatta ad attività all'aperto con una giacca leggera la sera; seguire eventuali aggiornamenti in caso di variazioni improvvise.