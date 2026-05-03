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Meteo Gela, 4 maggio 2026: giornata tranquilla con cieli variabili e temperature miti

Previsioni per Gela il 4 maggio 2026: tempo stabile, vento debole e temperature intorno a 14–18 °C. Dettaglio orario per la giornata.

A cura di Meteorologo
03 maggio 2026 15:00
Meteo Gela, 4 maggio 2026: giornata tranquilla con cieli variabili e temperature miti -
Meteo
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Una giornata in prevalenza calma attende Gela il 4 maggio 2026: alternanza di schiarite e fasi di cielo coperto senza precipitazioni previste. Nel dettaglio orario trovi quando aspettarti solo, nuvole e gli aggiornamenti su vento e temperature.

Dettaglio Previsioni

Notte (00:00)cielo sereno. Temperatura 14.3 °C (percepita 13.7 °C), umidità 75%, pressione 1021 hPa. Vento debole da nord (350°) a 1.5 m/s con raffiche fino a 1.7 m/s. Visibilità 10 km. Precipitazioni attese: 0 mm.

Prima mattina (03:00)cielo coperto. Temperatura 14.1 °C (feels like 13.6 °C), umidità in aumento al 81%, pressione stabile a 1021 hPa. Vento da NE (44°) a circa 2.3 m/s, raffiche 1.7 m/s. Condizioni asciutte, precipitazioni 0 mm.

Mattina (06:00)cielo coperto con temperature in lieve aumento a 15.0 °C (feels like 14.6 °C). Umidità 76% e pressione 1021 hPa. Vento debole 1.2 m/s da NE (56°). Nessuna pioggia prevista, precipitazioni 0 mm.

Mezza mattinata (09:00)nubi sparse e temperature che salgono a 16.9 °C (percepita 16.4 °C). Umidità 67%, pressione 1022 hPa. Vento dai quadranti meridionali a 2.0 m/s con raffiche fino a 2.1–2.9 m/s. Tempo asciutto, precipitazioni 0 mm.

Mezzogiorno (12:00)nubi sparse, cielo variabile. Massima prevista di giornata intorno a 18.2 °C (feels like 17.6 °C), umidità in calo al 58% e pressione 1021 hPa. Vento moderatamente debole da S-SO a 3.2 m/s, raffiche fino a 2.9 m/s. Nessuna precipitazione: 0 mm.

Primo pomeriggio (15:00)poche nuvole e clima ancora mite con 18.3 °C (feels like 17.7 °C). Umidità 57%, pressione 1020 hPa. Vento da S-SO intorno a 2.9 m/s, raffiche 2.8 m/s. Giornata asciutta: precipitazioni 0 mm.

Tardo pomeriggio (18:00)nubi sparse e lieve calo termico a 17.3 °C (percepita 16.7 °C). Umidità 64% e pressione 1020 hPa. Vento debole da S (203°) a 1.0 m/s, raffiche leggere. Nessuna pioggia prevista, precipitazioni 0 mm.

Sera (21:00)cielo coperto con temperatura intorno a 16.5 °C (feels like 16.0 °C), umidità 67% e pressione 1020 hPa. Vento debole da E (88°) a 1.7 m/s. Condizioni stabili e asciutte: precipitazioni 0 mm.

Riepilogo del giorno

  • Condizioni generali: giornata stabile e asciutta, con alternanza di cielo sereno, nubi sparse e brevi fasi di cielo coperto.
  • Temperature: minime intorno a 14 °C, massime attorno a 18 °C.
  • Vento: debole, prevalente dai quadranti meridionali nel corso della giornata (1–3 m/s), raffiche deboli.
  • Precipitazioni: nessuna significativa prevista (0 mm).

Consiglio pratico: giornata adatta ad attività all'aperto con una giacca leggera la sera; seguire eventuali aggiornamenti in caso di variazioni improvvise.

Previsioni meteo 4 maggio 2026

00:00 cielo sereno Cielo sereno
Temp. +14.3° (perc. +13.7°)
Precip. -
Vento 1.5 N (max 1.7)
Umidità 75%
03:00 cielo coperto Cielo coperto
Temp. +14.1° (perc. +13.6°)
Precip. -
Vento 2.3 NE (max 1.7)
Umidità 81%
06:00 cielo coperto Cielo coperto
Temp. +15.0° (perc. +14.6°)
Precip. -
Vento 1.2 NE (max 0.6)
Umidità 76%
09:00 nubi sparse Nubi sparse
Temp. +16.9° (perc. +16.4°)
Precip. -
Vento 2.0 S (max 2.1)
Umidità 67%
12:00 nubi sparse Nubi sparse
Temp. +18.2° (perc. +17.6°)
Precip. -
Vento 3.2 SO (max 2.9)
Umidità 58%
15:00 poche nuvole Poche nuvole
Temp. +18.3° (perc. +17.7°)
Precip. -
Vento 2.9 S (max 2.8)
Umidità 57%
18:00 nubi sparse Nubi sparse
Temp. +17.3° (perc. +16.7°)
Precip. -
Vento 1.0 SO (max 1.3)
Umidità 64%
21:00 cielo coperto Cielo coperto
Temp. +16.5° (perc. +16.0°)
Precip. -
Vento 1.7 E (max 1.5)
Umidità 67%
24:00 cielo coperto Cielo coperto
Temp. +15.4° (perc. +14.9°)
Precip. -
Vento 2.1 E (max 1.9)
Umidità 70%
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