Meteo Gela, 4 luglio 2026: una giornata estiva con cielo prevalentemente sereno

Previsioni per Gela del 4 luglio 2026: caldo moderato, vento debole-moderato e cielo in larga parte sereno. Dettagli per fascia oraria.

L'aria estiva resta protagonista su Gela per il 4 luglio 2026: nessuna sorpresa organizzata da fronti perturbati, ma qualche variazione di vento e valori di temperatura che faranno percepire il caldo soprattutto nelle ore centrali. Scorri il dettaglio orario per pianificare la giornata.

Dettaglio Previsioni

Notte (00:00) – poche nuvole, temperature intorno a 25,1 °C (percepita 25,5 °C). Umidità sul 68%, pressione 1015 hPa. Vento debole da nord-ovest a 2,5 m/s con raffiche fino a 2,6 m/s. Piogge assenti (precipitazioni attese 0 mm).

Prima mattina (03:00) – cielo sereno, minima notturna intorno a 24,5 °C (sensazione termica 24,8 °C). Umidità 68%, pressione ancora 1015 hPa. Vento calmo, circa 2,8 m/s da nord-est con raffiche modeste. Visibilità buona, nessuna precipitazione prevista.

Mattina (06:00) – cielo sereno, temperatura in lieve aumento a 25,5 °C (feels like 25,9 °C). Umidità 66%, pressione 1016 hPa. Vento molto debole da nord a 1,7 m/s, raffiche fino a 2,2 m/s. Condizioni stabili per attività all'aperto.

Mezza mattinata (09:00) – cielo sereno, già caldo con 27,4 °C (percepita 28,7 °C). Umidità scesa al 61%, pressione 1016 hPa. Vento moderato da ovest-sud-ovest a 4,4 m/s; raffiche intorno a 4,5 m/s. Ottima giornata di sole, portare protezione solare.

Mezzogiorno (12:00) – sereno, massima parziale di 28,0 °C (sensazione fino a 29,8 °C). Umidità 63%, pressione 1015 hPa. Vento più sostenuto da ovest-sud-ovest a 6,9 m/s con raffiche fino a 8,9 m/s: possibili raffiche avvertibili sulla costa. Precipitazioni assenti.

Primo pomeriggio (15:00) – cielo sereno, picco termico intorno a 28,0 °C ma con umidità al 69% la percezione arriva a 30,6 °C. Pressione 1014 hPa. Vento generalmente debole a 2,9 m/s, raffiche fino a 6,2 m/s; condizioni ideali per chi cerca il mare, con attenzione al caldo percepito.

Tardo pomeriggio (18:00) – sereno, lieve calo a 27,1 °C (feels like 28,8 °C). Umidità 68%, pressione 1015 hPa. Vento da est-sud-est di circa 3,4 m/s con raffiche fino a 4,7 m/s. Tramonto soleggiato, senza pioggia.

Sera (21:00) – cielo sereno, temperature ancora miti intorno a 26,4 °C (percepita 26,4 °C). Umidità 65%, pressione 1016 hPa. Vento molto debole da est a 1,5 m/s, raffiche contenute. Notte calma e asciutta attesa per le ore successive.

Riepilogo del giorno

Gela vivrà il 4 luglio 2026 una giornata prevalentemente serena e asciutta, con temperature estive tra i 24,5 °C della prima mattina e i 28 °C nelle ore centrali. Il vento varierà da debole a moderato, con raffiche più marcate intorno a mezzogiorno. Nessuna precipitazione attesa; per attività all'aperto consiglio protezione solare e idratazione nelle ore centrali.