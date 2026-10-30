Meteo Gela — 31 ottobre 2026: giornata mite con breve pioggia nel pomeriggio
A Gela il 31 ottobre 2026 temperature miti, cieli variabili e un episodio di pioggia leggera nel primo pomeriggio: il quadro completo ora per ora.
L'autunno resta protagonista a Gela: la giornata del 31 ottobre 2026 si annuncia generalmente mite e variabile, con un breve episodio piovoso nel pomeriggio che potrebbe sorprendere chi si muove all'aperto. Leggi il dettaglio orario per organizzare al meglio la giornata.
Dettaglio Previsioni
Notte (00:00): Temperature intorno a 13,8 °C con umidità elevata (94%). Cielo con nubi sparse (54%) e visibilità buona (10 km). Vento molto debole da nord-est a circa 1,6 m/s; nessuna precipitazione prevista.
Prima mattina (03:00): Leggera diminuzione a 13,3 °C, sempre con umidità alta (94%). Cielo più sgombro con nubi sparse (31%). Vento debole da nord a 2,0 m/s. Condizioni stabili e asciutte.
Mattina (06:00): Mattinata fresca ma in graduale riscaldamento: 14,9 °C, umidità 92% e poche nubi (44%). Probabilità di pioggia bassa (pop 24%). Vento molto debole intorno a 1,7 m/s; tempo tranquillo in avvio di giornata.
Mezza mattinata (09:00): Picco delle temperature mattutine con circa 21,4 °C e sensazione piacevole (feels like 21,2 °C). Cielo con poche nuvole (16%), umidità in calo al 60% e vento quasi assente (0,6 m/s da est). Condizioni ideali per attività all'aperto.
Mezzogiorno (12:00): Leggero calo a 20,5 °C, cielo variabile con nubi sparse (34%). Umidità attorno al 63% e pressione stabile (≈1016 hPa). Vento da sud-ovest a circa 2,4 m/s; ancora asciutto ma con incremento della nuvolosità.
Primo pomeriggio (15:00): Cambio di scenario: pioggia leggera probabile con accumulo stimato in giornata di circa 0,96 mm nelle 3 ore. Temperatura intorno a 17,8 °C, umidità 79% e probabilità di precipitazione elevata (pop 80%). Vento debole 1,3 m/s con raffiche fino a 3,0 m/s. Consigliata una protezione leggera dalla pioggia per gli spostamenti.
Tardo pomeriggio (18:00): Residui rovesci deboli possibili (circa 0,16 mm nelle 3 ore) e temperatura in discesa a 16,1 °C. Umidità alta (91%) ma nuvolosità in parziale diradamento (clouds 0 indicato dal modello). Vento molto debole 0,96 m/s; la pioggia tenderà a esaurirsi.
Sera (21:00): Fine giornata con nubi sparse (36%) e 15,5 °C. Umidità intorno al 94% e vento leggero 1,4 m/s. Precipitazioni non previste, condizioni più stabili per la notte.
Riepilogo del giorno
Gela vivrà il 31 ottobre 2026 una giornata mite con massime vicine a 21 °C e minime intorno ai 13–15 °C. Ventilazione debole (generalmente sotto i 3 m/s). Cieli variabili: mattina prevalentemente soleggiata, breve pioggia leggera nel primo pomeriggio con accumuli contenuti (~1 mm), poi rapido miglioramento nelle ore serali. Consiglio pratico: portare un'ombra o una giacca impermeabile per il pomeriggio se prevedete spostamenti all'aperto.