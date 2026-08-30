Meteo Gela, 31 agosto 2026: giornata estiva, cielo sereno e afa nelle ore calde

Gela, 31 agosto 2026 — giornata prevalentemente serena con temperature fino a 34°C e sensazione di caldo accentuata: il dettaglio orario per organizzare la giornata.

L'ultimo giorno di agosto a Gela si presenta con tempo stabile e cieli sereni: poche nubi e vento variabile accompagneranno una giornata calda e piuttosto afosa. Di seguito il quadro orario per chi deve pianificare attività all'aperto o spostamenti.

Dettaglio Previsioni

Notte (00:00)

Condizioni: cielo sereno.

cielo sereno. Temperatura: 28,9 °C (sensazione termica 34,3 °C).

28,9 °C (sensazione termica 34,3 °C). Umidità/rosura: umidità 80%, punto di rugiada 23,1 °C.

umidità 80%, punto di rugiada 23,1 °C. Vento: 4,82 m/s da ovest (276°), raffiche fino a 5,78 m/s.

4,82 m/s da ovest (276°), raffiche fino a 5,78 m/s. Pressione/visibilità: 1015 hPa, visibilità 10 km.

1015 hPa, visibilità 10 km. Precipitazioni: 0 mm (0% di probabilità).

Prima mattina (03:00)

Condizioni: cielo sereno.

cielo sereno. Temperatura: 28,4 °C (sensazione termica 32,3 °C).

28,4 °C (sensazione termica 32,3 °C). Umidità/rosura: umidità 75%, punto di rugiada 21,9 °C.

umidità 75%, punto di rugiada 21,9 °C. Vento: debole, 1,35 m/s da est-nordest (73°), raffiche contenute (0,8 m/s).

debole, 1,35 m/s da est-nordest (73°), raffiche contenute (0,8 m/s). Pressione/visibilità: 1014 hPa, visibilità 10 km.

1014 hPa, visibilità 10 km. Precipitazioni: 0 mm (0% di probabilità).

Mattina (06:00)

Condizioni: cielo sereno.

cielo sereno. Temperatura: 29,1 °C (sensazione termica 32,6 °C).

29,1 °C (sensazione termica 32,6 °C). Umidità/rosura: umidità 68%, punto di rugiada 21,0 °C.

umidità 68%, punto di rugiada 21,0 °C. Vento: pressoché calmo, 0,03 m/s da sud-ovest (225°), senza raffiche significative.

pressoché calmo, 0,03 m/s da sud-ovest (225°), senza raffiche significative. Pressione/visibilità: 1015 hPa, visibilità 10 km.

1015 hPa, visibilità 10 km. Precipitazioni: 0 mm (0% di probabilità).

Mezza mattinata (09:00)

Condizioni: cielo sereno.

cielo sereno. Temperatura: 32,1 °C (sensazione termica 37,7 °C).

32,1 °C (sensazione termica 37,7 °C). Umidità/rosura: umidità 61%, punto di rugiada 20,2 °C.

umidità 61%, punto di rugiada 20,2 °C. Vento: debole-moderato 3,1 m/s da sud-ovest (234°), raffiche fino a 2,76 m/s.

debole-moderato 3,1 m/s da sud-ovest (234°), raffiche fino a 2,76 m/s. Pressione/visibilità: 1016 hPa, visibilità 10 km.

1016 hPa, visibilità 10 km. Precipitazioni: 0 mm (0% di probabilità).

Mezzogiorno (12:00)

Condizioni: cielo sereno .

. Temperatura: 34,2 °C (massima della giornata; sensazione termica 41,2 °C).

34,2 °C (massima della giornata; sensazione termica 41,2 °C). Umidità/rosura: umidità 62%, punto di rugiada 20,4 °C.

umidità 62%, punto di rugiada 20,4 °C. Vento: 5,44 m/s da circa sud-ovest (247°), raffiche fino a 7,6 m/s.

5,44 m/s da circa sud-ovest (247°), raffiche fino a 7,6 m/s. Pressione/visibilità: 1014 hPa, visibilità 10 km.

1014 hPa, visibilità 10 km. Precipitazioni: 0 mm (0% di probabilità).

Primo pomeriggio (15:00)

Condizioni: cielo sereno .

. Temperatura: 33,9 °C (sensazione termica 40,9 °C).

33,9 °C (sensazione termica 40,9 °C). Umidità/rosura: umidità 58%, punto di rugiada 19,9 °C.

umidità 58%, punto di rugiada 19,9 °C. Vento: rinforzo fino a 9,16 m/s da ovest (265°), raffiche fino a 12,39 m/s; attenzione alle folate.

rinforzo fino a 9,16 m/s da ovest (265°), raffiche fino a 12,39 m/s; attenzione alle folate. Pressione/visibilità: 1013 hPa, visibilità 10 km.

1013 hPa, visibilità 10 km. Precipitazioni: 0 mm (0% di probabilità).

Tardo pomeriggio (18:00)

Condizioni: cielo sereno.

cielo sereno. Temperatura: 30,6 °C (sensazione termica 33,8 °C).

30,6 °C (sensazione termica 33,8 °C). Umidità/rosura: umidità 59%, punto di rugiada 19,6 °C.

umidità 59%, punto di rugiada 19,6 °C. Vento: 6,27 m/s da ovest-nord-ovest (282°), raffiche fino a 9,0 m/s.

6,27 m/s da ovest-nord-ovest (282°), raffiche fino a 9,0 m/s. Pressione/visibilità: 1013 hPa, visibilità 10 km.

1013 hPa, visibilità 10 km. Precipitazioni: 0 mm (0% di probabilità).

Sera (21:00)

Condizioni: cielo sereno.

cielo sereno. Temperatura: 27,7 °C (sensazione termica 28,7 °C).

27,7 °C (sensazione termica 28,7 °C). Umidità/rosura: umidità 57%, punto di rugiada 18,5 °C.

umidità 57%, punto di rugiada 18,5 °C. Vento: debole, 2,57 m/s da est-sud-est (118°), raffiche fino a 3,13 m/s.

debole, 2,57 m/s da est-sud-est (118°), raffiche fino a 3,13 m/s. Pressione/visibilità: 1014 hPa, visibilità 10 km.

1014 hPa, visibilità 10 km. Precipitazioni: 0 mm (0% di probabilità).

Riepilogo del giorno

Gela vivrà una giornata prevalentemente serena e calda con massima di circa 34,2 °C a mezzogiorno e un'afa marcata nelle ore centrali (sensazione fino a ~41 °C). I venti saranno variabili: deboli nella prima parte della giornata, con rinforzi da ovest nel primo pomeriggio e tardo pomeriggio (raffiche fino a ~12 m/s). Nessuna precipitazione prevista (probabilità 0%). Consigli: evitare attività fisica intensa nelle ore più calde, idratarsi e proteggersi dal sole; chi è in mare presti attenzione alle raffiche pomeridiane.