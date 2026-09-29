Meteo Gela, 30 settembre 2026: giornata prevalentemente soleggiata, lieve disturbo serale

Gela, 30 settembre 2026 — Temperature miti fino a ~26°C, cielo in prevalenza sereno e possibile pioggia leggera in serata. Venti deboli.

L'arrivo del 30 settembre a Gela si presenta con condizioni complessivamente tranquille: una giornata mite e in gran parte soleggiata, interrotta solo da qualche annuvolamento e da una tenue pioggia serale. Di seguito il quadro orario per pianificare al meglio la giornata.

Dettaglio Previsioni

Notte (00:00) La notte comincerà con poche nuvole e umidità elevata. Temperatura intorno a 18,3 °C, umidità al 94% e pressione stabile sui 1024 hPa. Venti deboli da nord-est a circa 1,9 m/s con raffiche fino a 3,5 m/s. Visibilità buona (10 km).

Prima mattina (03:00) Cielo sereno nelle ore appena precedenti l'alba. Temperature in lieve calo a 17,3 °C, umidità al 89% e pressione a 1023 hPa. Vento debole da nord-est intorno a 2,1 m/s (raffiche ~3,8 m/s). Condizioni favorevoli per attività all'aperto al mattino presto.

Mattina (06:00) Al sorgere del sole continuerà il cielo sereno con temperature che risalgono a 20,2 °C. Umidità 82% e pressione 1023 hPa. Vento molto debole a 2,5 m/s, sensazione termica gradevole (feels like ~20,5 °C).

Mezza mattinata (09:00) Mattinata avanzata con sole prevalente e rapido aumento delle temperature fino a 25,9 °C. Umidità scende al 45% e pressione a 1024 hPa. Vento quasi calmo da sud-est a 0,96 m/s (raffiche fino a 3,9 m/s). Giornata che tende a diventare piacevolmente calda.

Mezzogiorno (12:00) A metà giornata permane tempo in gran parte soleggiato ma con nubi sparse (31%). Massima attesa di circa 25,99 °C, umidità 48% e pressione 1023 hPa. Vento da sud-ovest a circa 3,7 m/s con raffiche fino a 8,1 m/s: lieve aumento delle raffiche che potrebbe farsi notare localmente.

Primo pomeriggio (15:00) Poche nubi e temperature ancora miti attorno a 25,7 °C, umidità 55% e pressione in tenuta a 1022 hPa. Vento debole da sud-ovest intorno a 3,0 m/s (raffiche ~6,1 m/s). Condizioni buone per attività pomeridiane all'aperto.

Tardo pomeriggio (18:00) Dal tardo pomeriggio si osservano nubi sparse con temperature in calo a 21,3 °C e umidità che risale al 66%. Pressione 1023 hPa. Vento molto debole da ovest-nord-ovest a circa 1,1 m/s. Tramonto gradevole e aria più fresca.

Sera (21:00) La serata vedrà un aumento dell'umidità (91%) e il transito di nubi: è prevista pioggia leggera con accumulo stimato di circa 0,1 mm nelle tre ore e probabilità di precipitazione discreta (pop ~20%). Temperatura intorno a 19,4 °C, pressione 1023 hPa e vento debole 1,3 m/s (raffiche ~2,8 m/s). Prestate attenzione a brevi rovesci locali, ma non sono attesi fenomeni significativi.

Riepilogo del giorno

Giornata complessivamente mite e in gran parte soleggiata a Gela il 30 settembre 2026, con massime attorno ai 26 °C e minime vicino ai 17 °C. Venti in prevalenza deboli, con qualche raffica nel corso della giornata. Possibile pioggia leggera in serata (accumulo trascurabile ~0,1 mm). Nessuna criticità meteorologica prevista; consigliata comunque una giacca leggera per la sera.