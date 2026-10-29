Meteo Gela, 30 ottobre 2026: giornata mite con nuvolosità diffusa e pioggia leggera a mezzogiorno

A Gela il 30 ottobre 2026: temperature gradevoli tra 13°C e 20°C, cielo perlopiù nuvoloso e un breve episodio di pioggia atteso a mezzogiorno. Dettaglio orario.

L'autunno a Gela si mostra tranquillo ma variabile: temperature complessivamente miti, nuvolosità diffusa e un passaggio di pioggia leggera previsto a metà giornata. Di seguito il quadro orario per organizzare la giornata con precisione.

Dettaglio Previsioni

Notte (00:00): Temperature attorno a 13,6 °C, umidità elevata (90%) e pressione sui 1019 hPa. Cielo con poche nuvole (22%) e visibilità buona. Vento debole da nord-est intorno a 1,6 m/s (raffiche fino a 3,1 m/s). Condizioni stabili ma umide: la sensazione termica è vicina ai 13,3 °C.

Prima mattina (03:00): Leggero aumento della temperatura a 14,6 °C, umidità al 89% e cielo con nubi sparse (35%). Vento debole da nord (circa 2,0 m/s, raffiche 3,8 m/s). Nessuna precipitazione significativa prevista in questa fascia.

Mattina (06:00): Mattinata fresca ma gradevole con 15,1 °C, umidità ancora alta (89%) e cielo con poche nuvole (23%). Vento moderatamente debole attorno a 2,0 m/s. Pressione stabile intorno a 1018 hPa: condizioni favorevoli per attività all'aperto al mattino presto.

Mezza mattinata (09:00): Rapido aumento termico fino a 20,4 °C; cielo coperto (99%) e umidità in calo al 57%. Vento molto debole da sud-est (0,9 m/s). Giornata che si scalda, ma con cielo prevalentemente grigio.

Mezzogiorno (12:00): Massima giornata sui 20,2 °C; atteso un breve episodio di pioggia leggera con accumulo indicativo di 0,1 mm (3h) e probabilità moderata (pop ~20%). Cielo molto nuvoloso (98%), vento da sud-sudovest intorno a 2,0 m/s con raffiche fino a 5,1 m/s. Umidità intorno al 59%.

Primo pomeriggio (15:00): Dopo il passaggio piovoso la temperatura scende leggermente a 18,7 °C; nubi sparse (82%) e vento da sud-ovest intorno a 2,6 m/s (raffiche fino a 5,0 m/s). Umidità 61% e condizioni in prevalenza asciutte.

Tardo pomeriggio (18:00): Temperatura intorno a 17,8 °C, cielo coperto (92%) e umidità in aumento (76%). Vento molto debole da nord (0,5 m/s). Serata che si avvicina a condizioni più calme ma umide.

Sera (21:00): Raffreddamento fino a 14,5 °C, cielo coperto (92%) e umidità elevata (88%). Vento da nord-est intorno a 1,8 m/s (raffiche 3,3 m/s). Visibilità ottima ma clima più umido rispetto alle ore centrali.

Riepilogo del giorno

Gela vivrà il 30 ottobre 2026 una giornata generalmente mita con temperature comprese tra circa 13,6 °C e 20,4 °C, cielo prevalentemente nuvoloso e un breve episodio di pioggia leggera a mezzogiorno (accumulo stimato 0,1 mm). I venti resteranno in genere deboli (0,5–2,6 m/s), con raffiche più evidenti intorno alle ore centrali. Umidità più alta nelle ore notturne e serali. Condizioni complessive poco perturbate, con un passaggio instabile a metà giornata.