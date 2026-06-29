Meteo Gela, 30 giugno 2026: giornata calda con possibilità di pioggia pomeridiana

Gela - 30 giugno 2026: tempo generalmente estivo, aumento della nuvolosità e rovesci leggeri nel pomeriggio. Dettaglio orario e consigli.

La giornata meteorologica a Gela per il 30 giugno 2026 presenta un quadro estivo con temperature elevate ma con un aumento della nuvolosità e possibili rovesci nel pomeriggio. Di seguito il dettaglio orario per organizzare al meglio uscite e attività all'aperto.

Dettaglio Previsioni

Notte (00:00): poche nuvole. Temperature intorno a 26,3 °C, umidità al 68% e pressione 1015 hPa. Vento debole da nord a circa 1,4 m/s (raffiche fino a 1,42 m/s). Visibilità buona. Condizioni confortevoli, serata abbastanza stabile.

Prima mattina (03:00): pioggia leggera a tratti. Temperatura sui 25,6 °C, umidità 70%. Precipitazioni previste nelle 3 ore per circa 0,16 mm con probabilità di pioggia (pop) intorno al 20%. Vento molto debole intorno a 1,0 m/s. Piccolo aumento della nuvolosità, attenzione a locali spruzzi o brevi scrosci.

Mattina (06:00): cielo sereno con lieve aumento termico. Temperatura 27,0 °C, umidità 68% e vento calmo (< 1 m/s). Buone condizioni generali per le prime ore del mattino, cielo prevalentemente sgombro da nubi.

Mezza mattinata (09:00): poche nuvole, clima caldo. Temperatura in salita a 28,8 °C, umidità intorno al 63% e vento leggero da sud-ovest a 2,3 m/s. Sensazione di caldo in aumento: il valore percepito è già superiore alla temperatura reale.

Mezzogiorno (12:00): poche nubi ma afa in aumento. Temperatura massima prevista intorno a 30,6 °C, umidità 67% e temperatura percepita (feels like) circa 35,6 °C. Vento moderato da sud-ovest a 6,0 m/s con raffiche fino a 6,8 m/s. Giornata calda: idratazione e pause all'ombra consigliate se si è all'aperto.

Primo pomeriggio (15:00): pioggia leggera possibile. Temperatura 29,5 °C, umidità 73% e pressione 1016 hPa. Precipitazioni nelle 3 ore previste intorno a 0,73 mm (pop ~69%). Vento più sostenuto da nord a circa 8,4 m/s con raffiche fino a 10,8 m/s. Possibili rovesci sparsi: attenzione a locali scrosci e a rinforzi di vento.

Tardo pomeriggio (18:00): pioggia leggera residua e nuvolosità in aumento. Temperatura 28,1 °C, umidità scende al 53% ma è prevista ancora una breve pioggia di circa 0,28 mm nelle 3 ore (pop ~66%). Vento intorno a 4,0 m/s con raffiche fino a 4,8 m/s. Fenomeni attesi deboli e intermittenti.

Sera (21:00): nubi sparse, clima più fresco. Temperatura attorno a 26,2 °C, umidità 60% e vento debole intorno a 1,9 m/s. Precipitazioni non attese nelle tre ore successive. Serata stabile ma con cielo a tratti coperto.

Riepilogo del giorno

Gela, 30 giugno 2026: giornata complessivamente calda con massime intorno a 30–31 °C e sensazione di afa a mezzogiorno. La probabilità di pioggia leggera aumenta nel pomeriggio con brevi rovesci (fino a ~0,7 mm nelle 3 ore) e raffiche di vento locali fino a 10–11 m/s. In sintesi: mattinata stabile e soleggiata, pomeriggio con incremento della nuvolosità e possibili acquazzoni, serata più tranquilla ma ancora variabile. Mantieni un ombrello a portata di mano e valuta pause all'ombra nelle ore più calde.