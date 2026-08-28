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Meteo Gela, 29 agosto 2026: giornata estiva calda e in gran parte serena

A Gela il 29 agosto 2026 previste temperature elevate e cielo generalmente sereno: ecco le 8 fasce orarie con i dettagli per organizzare la giornata.

A cura di Meteorologo
28 agosto 2026 15:00
Meteo Gela, 29 agosto 2026: giornata estiva calda e in gran parte serena -
Meteo
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L'aria a Gela si presenta ancora calda e piuttosto umida per l'ultimo weekend di agosto. Senza fronti organizzati in arrivo, la giornata di domani si annuncia prevalentemente soleggiata ma con sensazione di afa nelle ore centrali: nei paragrafi seguenti trovi il quadro orario dettagliato per programmare uscite, lavoro o attività sul litorale.

Dettaglio Previsioni

Notte (00:00)Cielo sereno. Temperatura 30,2 °C, percepita 37,2 °C; umidità 79%, pressione 1016 hPa. Vento debole da ovest (279°) a 2,3 m/s con raffiche fino a 2,5 m/s. Visibilità 10 km. Precipitazioni assenti (probabilità 0%).

Prima mattina (03:00)Cielo sereno. Temperatura 30,1 °C, percepita 37,1 °C; umidità 79%, pressione 1015 hPa. Vento debole da ovest-nordovest (298°) a 2,0 m/s, cielo limpido e assenza di precipitazioni.

Mattina (06:00)Cielo sereno. Temperatura 31,9 °C, percepita 38,9 °C; umidità 72%, pressione 1016 hPa. Vento molto debole da nord-ovest (292°) a 0,9 m/s. Condizioni stabili, giornata che evolve verso un rapido aumento delle temperature.

Mezza mattinata (09:00)Cielo sereno, molto caldo. Temperatura 37,1 °C, percepita 44,1 °C; umidità 67%, pressione 1015 hPa. Vento moderato da ovest-sudovest (256°) a 3,3 m/s, raffiche fino a 3,2 m/s. Assenza di piogge; attenzione al colpo di calore nelle ore più assolate.

Mezzogiorno (12:00)Pienamente soleggiato e afoso. Temperatura 35,5 °C, percepita 42,5 °C; umidità 68%, pressione 1014 hPa. Vento da ovest-sudovest (246°) a 5,3 m/s con raffiche fino a 6,5 m/s. Cielo in prevalenza sereno (nuvole molto sparse 5%). Nessuna precipitazione prevista.

Primo pomeriggio (15:00)Poche nubi, caldo ancora significativo. Temperatura 32,3 °C, percepita 38,1 °C; umidità 61%, pressione 1014 hPa. Vento più debole da est-sudest (107°) a 2,4 m/s, raffiche fino a 4,2 m/s. Cielo con alcune velature e bassa probabilità di pioggia.

Tardo pomeriggio (18:00)Poche nubi. Temperatura 32,4 °C, percepita 37,6 °C; umidità 59%, pressione 1015 hPa. Vento debole da nord (12°) a 1,0 m/s con leggere raffiche. Serata che rimane calda, condizioni stabili e asciutte.

Sera (21:00)Cielo in prevalenza sereno. Temperatura 30,3 °C, percepita 35,0 °C; umidità 67%, pressione 1015 hPa. Vento molto debole da sud-sudovest (201°) a 0,5 m/s. Visibilità buona; nessuna precipitazione attesa.

Riepilogo del giorno

Gela vivrà il 29 agosto 2026 una giornata prevalentemente soleggiata e calda, con picchi termici intorno ai 37 °C nelle ore mattutine/tardo mattina e sensazione di afa marcata (feels like fino a 44 °C). Venti deboli o moderati con qualche raffica al mezzogiorno; precipitazioni praticamente assenti. Consigli: idratarsi, evitare sforzi all'aperto nelle ore più calde e proteggersi dal sole.

Previsioni meteo 29 agosto 2026

00:00 cielo sereno Cielo sereno
Temp. +30.2° (perc. +37.2°)
Precip. -
Vento 2.3 O (max 2.5)
Umidità 79%
03:00 cielo sereno Cielo sereno
Temp. +30.1° (perc. +37.1°)
Precip. -
Vento 2.0 NO (max 2.2)
Umidità 79%
06:00 cielo sereno Cielo sereno
Temp. +31.9° (perc. +38.9°)
Precip. -
Vento 0.9 O (max 1.3)
Umidità 72%
09:00 cielo sereno Cielo sereno
Temp. +37.1° (perc. +44.1°)
Precip. -
Vento 3.3 O (max 3.2)
Umidità 67%
12:00 cielo sereno Cielo sereno
Temp. +35.5° (perc. +42.5°)
Precip. -
Vento 5.3 SO (max 6.5)
Umidità 68%
15:00 poche nuvole Poche nuvole
Temp. +32.3° (perc. +38.1°)
Precip. -
Vento 2.4 E (max 4.2)
Umidità 61%
18:00 poche nuvole Poche nuvole
Temp. +32.4° (perc. +37.6°)
Precip. -
Vento 1.0 N (max 1.4)
Umidità 59%
21:00 cielo sereno Cielo sereno
Temp. +30.3° (perc. +35.0°)
Precip. -
Vento 0.5 S (max 0.7)
Umidità 67%
24:00 nubi sparse Nubi sparse
Temp. +29.5° (perc. +32.8°)
Precip. -
Vento 2.7 NO (max 2.8)
Umidità 65%
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