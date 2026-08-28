Meteo Gela, 29 agosto 2026: giornata estiva calda e in gran parte serena

A Gela il 29 agosto 2026 previste temperature elevate e cielo generalmente sereno: ecco le 8 fasce orarie con i dettagli per organizzare la giornata.

L'aria a Gela si presenta ancora calda e piuttosto umida per l'ultimo weekend di agosto. Senza fronti organizzati in arrivo, la giornata di domani si annuncia prevalentemente soleggiata ma con sensazione di afa nelle ore centrali: nei paragrafi seguenti trovi il quadro orario dettagliato per programmare uscite, lavoro o attività sul litorale.

Dettaglio Previsioni

Notte (00:00) — Cielo sereno. Temperatura 30,2 °C, percepita 37,2 °C; umidità 79%, pressione 1016 hPa. Vento debole da ovest (279°) a 2,3 m/s con raffiche fino a 2,5 m/s. Visibilità 10 km. Precipitazioni assenti (probabilità 0%).

Prima mattina (03:00) — Cielo sereno. Temperatura 30,1 °C, percepita 37,1 °C; umidità 79%, pressione 1015 hPa. Vento debole da ovest-nordovest (298°) a 2,0 m/s, cielo limpido e assenza di precipitazioni.

Mattina (06:00) — Cielo sereno. Temperatura 31,9 °C, percepita 38,9 °C; umidità 72%, pressione 1016 hPa. Vento molto debole da nord-ovest (292°) a 0,9 m/s. Condizioni stabili, giornata che evolve verso un rapido aumento delle temperature.

Mezza mattinata (09:00) — Cielo sereno, molto caldo. Temperatura 37,1 °C, percepita 44,1 °C; umidità 67%, pressione 1015 hPa. Vento moderato da ovest-sudovest (256°) a 3,3 m/s, raffiche fino a 3,2 m/s. Assenza di piogge; attenzione al colpo di calore nelle ore più assolate.

Mezzogiorno (12:00) — Pienamente soleggiato e afoso. Temperatura 35,5 °C, percepita 42,5 °C; umidità 68%, pressione 1014 hPa. Vento da ovest-sudovest (246°) a 5,3 m/s con raffiche fino a 6,5 m/s. Cielo in prevalenza sereno (nuvole molto sparse 5%). Nessuna precipitazione prevista.

Primo pomeriggio (15:00) — Poche nubi, caldo ancora significativo. Temperatura 32,3 °C, percepita 38,1 °C; umidità 61%, pressione 1014 hPa. Vento più debole da est-sudest (107°) a 2,4 m/s, raffiche fino a 4,2 m/s. Cielo con alcune velature e bassa probabilità di pioggia.

Tardo pomeriggio (18:00) — Poche nubi. Temperatura 32,4 °C, percepita 37,6 °C; umidità 59%, pressione 1015 hPa. Vento debole da nord (12°) a 1,0 m/s con leggere raffiche. Serata che rimane calda, condizioni stabili e asciutte.

Sera (21:00) — Cielo in prevalenza sereno. Temperatura 30,3 °C, percepita 35,0 °C; umidità 67%, pressione 1015 hPa. Vento molto debole da sud-sudovest (201°) a 0,5 m/s. Visibilità buona; nessuna precipitazione attesa.

Riepilogo del giorno

Gela vivrà il 29 agosto 2026 una giornata prevalentemente soleggiata e calda, con picchi termici intorno ai 37 °C nelle ore mattutine/tardo mattina e sensazione di afa marcata (feels like fino a 44 °C). Venti deboli o moderati con qualche raffica al mezzogiorno; precipitazioni praticamente assenti. Consigli: idratarsi, evitare sforzi all'aperto nelle ore più calde e proteggersi dal sole.