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Meteo Gela, 28 ottobre 2026: giornata mite e per lo più soleggiata

A Gela il 28 ottobre 2026 si prevede una giornata asciutta con cieli in prevalenza sereni e punte intorno a 21°C; venti deboli e assenza di pioggia.

A cura di Meteorologo
27 ottobre 2026 15:00
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Meteo Gela, 28 ottobre 2026: giornata mite e per lo più soleggiata -
Meteo
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L'atmosfera a Gela per il 28 ottobre 2026 sarà gradevole e stabile: pochi cambiamenti significativi e nessuna precipitazione attesa. Leggi il dettaglio orario per organizzare al meglio la giornata.

Dettaglio Previsioni

Notte (00:00)cielo sereno. Temperatura intorno a 17,3 °C; umidità 73%, pressione 1016 hPa. Vento debole da nord (circa 3,8 m/s) con raffiche fino a 6,6 m/s. Precipitazioni assenti (0 mm, probabilità 0%). Visibilità buona (10 km). Condizioni ideali per chi si muove a tarda ora.

Prima mattina (03:00)cielo sereno. La temperatura scende a circa 15,6 °C, umidità al 80% e pressione 1015 hPa. Vento molto debole attorno a 2,8 m/s (raffiche fino a 5,2 m/s). Nessuna pioggia prevista; atmosfera relativamente fresca e umida al suolo.

Mattina (06:00)cielo sereno. Temperature intorno a 15,9 °C, umidità 70% e pressione 1017 hPa. Vento da nord molto debole-moderato, 3,4 m/s con raffiche fino a 6,3 m/s. Buone condizioni per attività all'aperto nelle prime ore del giorno.

Mezza mattinata (09:00)cielo sereno con soleggiamento netto. Sensibile aumento della temperatura fino a 20,8 °C; umidità cala al 41%, pressione 1017 hPa. Vento debole da nord a 4,2 m/s (raffiche fino a 8,2 m/s). Giornata che prende calore rapidamente: ottimo momento per escursioni o attività in spiaggia.

Mezzogiorno (12:00)cielo prevalentemente sereno (velature minime). Massima temporanea attesa intorno a 21,2 °C, umidità solo 34%, pressione 1017 hPa. Vento più debole, circa 2,2 m/s con raffiche a ~6,0 m/s. Condizioni estremamente gradevoli, soleggiamento dominante.

Primo pomeriggio (15:00)poche nuvole. Leggera diminuzione della temperatura a 19,4 °C, umidità 37% e pressione 1017 hPa. Vento calmo, intorno a 1,2 m/s (raffiche fino a 2,9 m/s). Giornata ancora stabile e asciutta, con nuvolosità residua che non dà precipitazioni.

Tardo pomeriggio (18:00)nubi sparse. Temperatura sui 17,6 °C, umidità 46% e pressione 1018 hPa. Vento nuovamente un po' più presente, circa 4,1 m/s con raffiche fino a 7,2 m/s. Cielo che si fa più velato: nessuna pioggia prevista ma aumento della copertura nuvolosa.

Sera (21:00)cielo coperto. Temperature in discesa a 16,2 °C, umidità 55% e pressione 1019 hPa. Vento moderato intorno a 3,9 m/s (raffiche fino a 6,6 m/s). Nessuna precipitazione attesa (0 mm); visibilità ottima.

Riepilogo del giorno

Per Gela il 28 ottobre 2026 si prevede una giornata complessivamente asciutta e mite, con sole prevalente nelle ore centrali e aumento della nuvolosità verso sera. Massima intorno a 21,2 °C, venti generalmente deboli (raffiche locali fino a ~8 m/s) e nessuna precipitazione attesa (0 mm). Condizioni favorevoli per attività all'aperto, con attenzioni minime solo al calo termico serale.

Previsioni meteo 28 ottobre 2026

00:00 cielo sereno Cielo sereno
Temp. +17.3° (perc. +17.0°)
Precip. -
Vento 3.8 N (max 6.6)
Umidità 73%
03:00 cielo sereno Cielo sereno
Temp. +15.6° (perc. +15.3°)
Precip. -
Vento 2.8 N (max 5.2)
Umidità 80%
06:00 cielo sereno Cielo sereno
Temp. +15.9° (perc. +15.3°)
Precip. -
Vento 3.4 N (max 6.3)
Umidità 70%
09:00 cielo sereno Cielo sereno
Temp. +20.8° (perc. +20.0°)
Precip. -
Vento 4.2 N (max 8.2)
Umidità 41%
12:00 cielo sereno Cielo sereno
Temp. +21.2° (perc. +20.3°)
Precip. -
Vento 2.2 NO (max 6.0)
Umidità 34%
15:00 poche nuvole Poche nuvole
Temp. +19.4° (perc. +18.4°)
Precip. -
Vento 1.2 N (max 2.9)
Umidità 37%
18:00 nubi sparse Nubi sparse
Temp. +17.6° (perc. +16.6°)
Precip. -
Vento 4.1 N (max 7.2)
Umidità 46%
21:00 cielo coperto Cielo coperto
Temp. +16.2° (perc. +15.3°)
Precip. -
Vento 3.9 N (max 6.6)
Umidità 55%
24:00 nubi sparse Nubi sparse
Temp. +16.6° (perc. +16.1°)
Precip. -
Vento 2.4 N (max 4.3)
Umidità 66%
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