Meteo Gela, 28 ottobre 2026: giornata mite e per lo più soleggiata

A Gela il 28 ottobre 2026 si prevede una giornata asciutta con cieli in prevalenza sereni e punte intorno a 21°C; venti deboli e assenza di pioggia.

L'atmosfera a Gela per il 28 ottobre 2026 sarà gradevole e stabile: pochi cambiamenti significativi e nessuna precipitazione attesa. Leggi il dettaglio orario per organizzare al meglio la giornata.

Dettaglio Previsioni

Notte (00:00) — cielo sereno. Temperatura intorno a 17,3 °C; umidità 73%, pressione 1016 hPa. Vento debole da nord (circa 3,8 m/s) con raffiche fino a 6,6 m/s. Precipitazioni assenti (0 mm, probabilità 0%). Visibilità buona (10 km). Condizioni ideali per chi si muove a tarda ora.

Prima mattina (03:00) — cielo sereno. La temperatura scende a circa 15,6 °C, umidità al 80% e pressione 1015 hPa. Vento molto debole attorno a 2,8 m/s (raffiche fino a 5,2 m/s). Nessuna pioggia prevista; atmosfera relativamente fresca e umida al suolo.

Mattina (06:00) — cielo sereno. Temperature intorno a 15,9 °C, umidità 70% e pressione 1017 hPa. Vento da nord molto debole-moderato, 3,4 m/s con raffiche fino a 6,3 m/s. Buone condizioni per attività all'aperto nelle prime ore del giorno.

Mezza mattinata (09:00) — cielo sereno con soleggiamento netto. Sensibile aumento della temperatura fino a 20,8 °C; umidità cala al 41%, pressione 1017 hPa. Vento debole da nord a 4,2 m/s (raffiche fino a 8,2 m/s). Giornata che prende calore rapidamente: ottimo momento per escursioni o attività in spiaggia.

Mezzogiorno (12:00) — cielo prevalentemente sereno (velature minime). Massima temporanea attesa intorno a 21,2 °C, umidità solo 34%, pressione 1017 hPa. Vento più debole, circa 2,2 m/s con raffiche a ~6,0 m/s. Condizioni estremamente gradevoli, soleggiamento dominante.

Primo pomeriggio (15:00) — poche nuvole. Leggera diminuzione della temperatura a 19,4 °C, umidità 37% e pressione 1017 hPa. Vento calmo, intorno a 1,2 m/s (raffiche fino a 2,9 m/s). Giornata ancora stabile e asciutta, con nuvolosità residua che non dà precipitazioni.

Tardo pomeriggio (18:00) — nubi sparse. Temperatura sui 17,6 °C, umidità 46% e pressione 1018 hPa. Vento nuovamente un po' più presente, circa 4,1 m/s con raffiche fino a 7,2 m/s. Cielo che si fa più velato: nessuna pioggia prevista ma aumento della copertura nuvolosa.

Sera (21:00) — cielo coperto. Temperature in discesa a 16,2 °C, umidità 55% e pressione 1019 hPa. Vento moderato intorno a 3,9 m/s (raffiche fino a 6,6 m/s). Nessuna precipitazione attesa (0 mm); visibilità ottima.

Riepilogo del giorno

Per Gela il 28 ottobre 2026 si prevede una giornata complessivamente asciutta e mite, con sole prevalente nelle ore centrali e aumento della nuvolosità verso sera. Massima intorno a 21,2 °C, venti generalmente deboli (raffiche locali fino a ~8 m/s) e nessuna precipitazione attesa (0 mm). Condizioni favorevoli per attività all'aperto, con attenzioni minime solo al calo termico serale.