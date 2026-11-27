Meteo Gela — 28 novembre 2026: giornata prevalentemente serena, breve passata piovosa nel primo pomeriggio
A Gela il 28 novembre 2026 giornata mite con cieli in prevalenza sereni e un breve episodio di pioggia leggera nel primo pomeriggio: dettagli orari.
La giornata meteorologica prevista per Gela il 28 novembre 2026 si annuncia generalmente tranquilla con temperature miti per il periodo. Qualche nube innocua e una corta passata di pioggia nel primo pomeriggio sono gli unici appunti a una sequenza di condizioni complessivamente stabili. Di seguito il quadro orario per pianificare al meglio la giornata.
Dettaglio Previsioni
Notte (00:00) — cielo sereno. Temperatura intorno a 14,5 °C, umidità 90% e pressione 1014 hPa. Vento debole da nord (358°) a circa 2,2 m/s con raffiche fino a 4,0 m/s. Visibilità ottima (10 km). Probabilità di precipitazioni nulla.
Prima mattina (03:00) — cielo sereno. Aria fresca con 13,3 °C e umidità 88%. Pressione stabile a 1014 hPa. Vento leggero da nord (357°) a 3,1 m/s, raffiche fino a 5,6 m/s. Tempo asciutto e condizioni ideali per spostamenti notturni o di prima mattina.
Mattina (06:00) — cielo sereno. Mattinata limpida con 12,4 °C, umidità 87% e pressione in leggero aumento a 1015 hPa. Vento da nord-nordovest (348°) intorno a 3,5 m/s, raffiche fino a 6,1 m/s. Condizioni generali stabili e cielo sgombro da nubi significative.
Mezza mattinata (09:00) — cielo sereno. Ascensione termica sensibile: si raggiungono 20,4 °C con umidità che scende a 67% e pressione 1016 hPa. Vento moderato da nord-ovest (315°) a 3,8 m/s con raffiche fino a 7,5 m/s. Bella mattinata soleggiata, ideale per attività all'aperto.
Mezzogiorno (12:00) — poche nuvole. Massima diurna prossima a 20,6 °C, umidità in calo (50%) e pressione 1014 hPa. Ventilazione da ovest-nordovest (285°) intorno a 3,8 m/s, raffiche fino a 7,7 m/s. Probabilità di precipitazione bassa (~15%), cielo con qualche velatura o innocue nubi sparse.
Primo pomeriggio (15:00) — pioggia leggera. Possibile passata di pioggia leggera con accumulo stimato di circa 0,11 mm nelle tre ore; probabilità di precipitazione ~20%. Temperatura intorno a 18,5 °C, umidità 55% e pressione 1014 hPa. Vento da nord-ovest (315°) a 3,5 m/s, raffiche fino a 6,3 m/s. Breve disturbo nel quadro altrimenti stabile della giornata.
Tardo pomeriggio (18:00) — cielo sereno. Schiarite ampie dopo la breve pioggia: cielo sereno, temperatura in calo a 15,4 °C, umidità 76% e pressione 1015 hPa. Vento da nord (339°) a circa 4,1 m/s, raffiche fino a 7,3 m/s. Buona visibilità e condizioni asciutte.
Sera (21:00) — poche nuvole. Serata fresca con 12,8 °C, umidità 80% e pressione stabile a 1015 hPa. Vento ancora da nord (339°) a 4,1 m/s, raffiche fino a 7,4 m/s. Cieli in prevalenza sereni con qualche nube residua, precipitazioni inattese improbabili.
Riepilogo del giorno
Gela, 28 novembre 2026: giornata complessivamente serena e relativamente mite per la stagione, con massime attorno a 20–20,6 °C. Una breve pioggia leggera è possibile nel primo pomeriggio (accumulo previsto ~0,11 mm), per il resto tempo asciutto, vento debole-moderato dai quadranti settentrionali con raffiche locali. Condizioni favorevoli per attività all'aperto, con lievi attenzioni nel pomeriggio per la possibile breve pioviggine.