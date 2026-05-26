Meteo Gela, 27 maggio 2026: giornata mite con aumento delle nubi e rischio pioggia leggera nel pomeriggio

A Gela il 27 maggio 2026 si annuncia una giornata generalmente mite; aumento della nuvolosità e possibili piovaschi nel pomeriggio-sera. Dettagli orari.

La giornata del 27 maggio 2026 a Gela si apre con temperature piacevoli e cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso, ma l'evoluzione pomeridiana indica un aumento della copertura nuvolosa e una probabilità significativa di pioggia leggera nel tardo pomeriggio/sera. Di seguito il quadro orario per organizzare al meglio attività all'aperto e spostamenti.

Dettaglio Previsioni

Notte (00:00) – Cielo con poche nuvole; temperatura intorno a 20,7 °C, umidità 68%, pressione 1022 hPa. Vento debole da nord (11°) a circa 1,4 m/s con raffiche attorno a 1,4 m/s. Visibilità 10 km. Condizioni tranquille e miti per le ore notturne.

Prima mattina (03:00) – Ancora poche nuvole e tempo asciutto; temperatura circa 20,1 °C, umidità 64%, pressione 1021 hPa. Vento leggero da nord-nordest (18°) a 1,9 m/s (raffiche 1,8 m/s). Atmosfera ancora calma e confortevole.

Mattina (06:00) – Alba con poche nuvole e salita lieve delle temperature a 21,4 °C; umidità 61%, pressione 1021 hPa. Vento quasi calmo, proveniente da nord-nordovest (337°) a 0,4 m/s (raffiche 0,5 m/s). Buone condizioni per attività all'aperto mattutine.

Mezza mattinata (09:00) – Aumento della nuvolosità con nubi sparse; temperatura intorno a 22,7 °C, umidità 53%, pressione 1021 hPa. Vento occidentale sud-occidentale (233°) a 2,8 m/s (raffiche 2,4 m/s). Cielo più variabile, ma senza precipitazioni attese in questo intervallo.

Mezzogiorno (12:00) – Nuvolosità crescente, ancora nubi sparse ma più compatte; temperatura stabile attorno a 22,6 °C, umidità 61%, pressione 1019 hPa. Vento più sostenuto da ovest-sudovest (245°) a 5,9 m/s con raffiche fino a 6,8 m/s. Giornata che volge al più instabile nel pomeriggio.

Primo pomeriggio (15:00) – Aumento della copertura a cielo molto nuvoloso e probabilità di pioggia: pioggia leggera prevista con accumulo stimato 0,49 mm nelle 3 ore e probabilità di precipitazione circa 71%. Temperatura circa 22,3 °C, umidità 67%, pressione 1018 hPa. Vento da ovest (263°) a 3,7 m/s (raffiche 5,4 m/s).

Tardo pomeriggio (18:00) – Condizioni più umide e pioggia ancora possibile: pioggia leggera con accumulo stimato 1,11 mm nelle 3 ore e probabilità di precipitazione circa 91%. Temperatura in calo a 20,8 °C, umidità 77%, pressione 1018 hPa. Vento debole da ovest-sudovest (244°) a 2,1 m/s (raffiche 2,4 m/s). Attenersi alla possibile strada bagnata e ridotta visibilità locali.

Sera (21:00) – Nuvolosità in parziale diradamento con nubi sparse; temperatura intorno a 20,1 °C, umidità 80%, pressione 1018 hPa. Vento molto debole da nord-ovest (308°) a 0,7 m/s (raffiche 1,0 m/s). La serata rimane fresca e più stabile rispetto al pomeriggio.

Riepilogo del giorno

Gela, 27 maggio 2026: giornata complessivamente mite con cielo sereno-poco nuvoloso nella prima parte della giornata e aumento della nuvolosità nel pomeriggio. Probabilità elevata di pioggia leggera tra le 15:00 e le 18:00 (accumuli contenuti: 0,49–1,11 mm). Venti generalmente deboli, più moderati tra mezzogiorno e primo pomeriggio. Consigliato portare un riparo impermeabile se si prevedono spostamenti nel tardo pomeriggio/sera.