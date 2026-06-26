Meteo Gela — 27 giugno 2026: giornata soleggiata e caldo con brezze deboli

Gela, 27 giugno 2026 — Sole prevalente, picco termico nel primo pomeriggio e vento debole: previsioni dettagliate ora per ora.

L'anticiclone mantiene condizioni stabili su Gela per la giornata del 27 giugno 2026: cielo in prevalenza sereno, nessuna precipitazione attesa e un aumento termico verso il primo pomeriggio. Leggi il dettaglio orario per pianificare le tue attività all'aperto.

Dettaglio Previsioni

Notte (00:00) — poche nuvole. Temperature intorno a 23.9 °C con umidità al 64% e pressione stabile sui 1017 hPa. Vento debole da nord-est a circa 2.0 m/s (raffiche fino a 2.0 m/s). Nessuna precipitazione attesa (0 mm, pop 0%). Visibilità ottima.

Prima mattina (03:00) — cielo sereno. Leggero aumento termico a 24.4 °C, umidità 67% e sensazione termica intorno a 24.7 °C. Vento molto debole da nord-est a 1.7 m/s (raffiche 1.7 m/s). Condizioni asciutte e limpide.

Mattina (06:00) — cielo sereno. Mattinata già calda con 26.4 °C, umidità 64% e punto di rugiada 18.5 °C. Vento orientale molto debole, circa 1.2 m/s. Nessuna instabilità prevista.

Mezza mattinata (09:00) — cielo sereno. Temperature in aumento: 27.9 °C, umidità 56%; sensazione di caldo moderata (feels_like 28.9 °C). Vento da sud-ovest a circa 2.6 m/s (raffiche fino a 2.8 m/s). Sole prevalente, ideale per attività all'aperto con protezione solare.

Mezzogiorno (12:00) — cielo sereno. Picco in avvicinamento con 30.3 °C, umidità 59% e sensazione termica superiore (feels_like 33.2 °C). Vento da sud-sud-ovest intorno a 4.7 m/s con raffiche fino a 5.3 m/s. Prestare attenzione al sole intenso nelle ore centrali.

Primo pomeriggio (15:00) — cielo sereno. Massima della giornata a 30.8 °C con umidità 62% e sensazione di caldo marcata (feels_like 35.0 °C). Vento da sud-ovest a 3.2 m/s (raffiche 3.4 m/s). Condizioni asciutte e soleggiate, rischio di stress da caldo per soggetti sensibili.

Tardo pomeriggio (18:00) — cielo sereno. Graduale attenuazione della temperatura a 27.4 °C, umidità in aumento al 66% e sensazione di caldo ancora percepibile (feels_like 29.2 °C). Vento debole da ovest-sud-ovest intorno a 2.4 m/s. Serata che si prepara a rinfrescarsi lentamente.

Sera (21:00) — cielo sereno. Temperature più miti attorno a 25.7 °C, umidità 70% e vento quasi calmo da nord a 0.6 m/s (raffiche 1.1 m/s). Notte che rimarrà prevalentemente asciutta e limpida.

Riepilogo del giorno

Gela trascorrerà il 27 giugno 2026 con sole e cielo sereno, assenza di precipitazioni (0 mm attesi) e temperature comprese tra circa 24 °C nelle ore notturne e 31 °C nel primo pomeriggio. Venti generalmente deboli (0.6–4.7 m/s) con leggere raffiche a metà giornata. Consigliati protezione solare nelle ore centrali e attenzione alle fasce più calde per anziani e bambini.