Meteo Gela, 27 agosto 2026: giornata calda e prevalentemente serena

Previsioni per Gela — 27 agosto 2026: cielo sereno, temperature elevate e brezze deboli; orari dettagliati e consigli pratici.

L'estate mantiene la sua presa su Gela: domani 27 agosto 2026 ci attende una giornata dall'aspetto stabile e prevalentemente soleggiato. Nei paragrafi che seguono troverete il quadro orario delle condizioni, utile per organizzare attività all'aperto e attenzioni al caldo.

Dettaglio Previsioni

Notte (00:00) — cielo sereno. Temperatura 28.7 °C, umidità 75%, punto di rugiada 23.1 °C; temperatura percepita (feels like) 32.9 °C. Pressione 1016 hPa, visibilità 10 km. Vento debole da est (≈93°) a 1.0 m/s con raffiche fino a 1.1 m/s. Probabilità precipitazioni 0%: nottata asciutta e afosa.

Prima mattina (03:00) — cielo sereno e leggera diminuzione termica. Temperatura 28.2 °C, umidità 75%, feels like 31.8 °C; punto di rugiada 22.8 °C. Pressione 1016 hPa. Vento molto debole da nord-ovest (≈312°) a 1.3 m/s. Visibilità 10 km, precipitazioni assenti.

Mattina (06:00) — sereno con lieve aumento termico. Temperatura 30.5 °C, umidità 70%, punto di rugiada 22.4 °C; percepita 36.3 °C. Pressione 1016 hPa. Vento praticamente calmo (0.6 m/s) da nord-est (≈32°). Condizioni stabili e già abbastanza calde nelle prime ore di luce.

Mezza mattinata (09:00) — soleggiato e caldo. Temperatura 33.8 °C, umidità 61%, feels like 40.8 °C; punto di rugiada 21.0 °C. Pressione 1017 hPa. Vento debole da sud-ovest (≈224°) a 2.1 m/s con raffiche fino a 1.9 m/s. Cielo quasi sgombro da nubi; nessuna precipitazione prevista.

Mezzogiorno (12:00) — picco di caldo e sole pieno. Temperatura 34.4 °C, umidità 68%, punto di rugiada 22.8 °C; percepita 41.4 °C. Pressione 1017 hPa. Vento da sud (≈179°) a 5.4 m/s con raffiche fino a 6.4 m/s: una brezza moderata che può attenuare in parte la percezione del calore. Cielo sereno, precipitazioni 0%.

Primo pomeriggio (15:00) — massima temperatura della giornata e caldo intenso. Temperatura 35.4 °C, umidità 66%, feels like 42.4 °C; punto di rugiada 22.3 °C. Pressione 1017 hPa. Vento debole da sud-sud-ovest (≈189°) a 1.7 m/s. Sole prevalente e assenza di piogge: attenzione ai colpi di caldo se si è esposti al sole.

Tardo pomeriggio (18:00) — caldo persistente ma in graduale calo. Temperatura 31.6 °C, umidità 70%, punto di rugiada 22.4 °C; percepita 38.6 °C. Pressione 1017 hPa. Vento molto debole da est (≈87°) a 0.6 m/s. Visibilità 10 km, condizioni asciutte e cielo ancora sereno.

Sera (21:00) — notte calda e anche essa serena. Temperatura 30.3 °C, umidità 68%, punto di rugiada 21.9 °C; feels like 35.3 °C. Pressione 1018 hPa. Vento molto leggero da est-nord-est (≈76°) a 0.4 m/s. Nessuna precipitazione prevista, atmosfera ancora piuttosto afosa.

Riepilogo del giorno

Gela vivrà il 27 agosto 2026 una giornata stabile, prevalentemente soleggiata e con temperature elevate che raggiungono i 35 °C circa nel primo pomeriggio. Umidità relativamente alta e valori di temperatura percepita superiori ai 40 °C nelle ore centrali rendono utile prendere precauzioni contro il caldo (idratarsi, evitare sforzi nelle ore più calde). Venti deboli-moderati a tratti dal settore meridionale attenueranno lievemente la sensazione di calore; precipitazioni non previste.