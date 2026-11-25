Meteo Gela, 26 novembre 2026: nottata con piogge leggere, giornata mite e variabile

Previsioni per Gela — 26 novembre 2026: piogge concentrate nella prima parte della giornata, poi variabilità e temperature intorno ai 21°C.

Una perturbazione interessa parzialmente la Sicilia meridionale: per Gela è attesa una notte con nubi e qualche pioggia leggera, poi graduale miglioramento con ampie annuvolamenti intermittenti e temperature sorprendentemente miti per il periodo. Leggi il dettaglio orario per organizzare al meglio la giornata.

Dettaglio Previsioni

Notte (00:00)

La giornata inizia con nubi sparse e temperature sui 18,0 °C. Umidità elevata (94%) e deboli venti da sud-est a circa 3,7 m/s. Al momento non sono previste precipitazioni significative per questa fascia oraria; visibilità buona (10 000 m).

Prima mattina (03:00)

Aumento della nuvolosità e pioggia leggera con probabilità elevata (pop 89%): precipitazione prevista 0,62 mm nelle tre ore. Temperatura intorno a 18,6 °C, umidità molto alta (94%) e vento da sud-est a 3,3 m/s con raffiche fino a 6,5 m/s; visibilità ridotta a circa 8 356 m.

Mattina (06:00)

Persistono condizioni di pioggia leggera (accumulo stimato 1,32 mm nella finestra 03–06 UTC). Temperatura sui 19,3 °C, umidità al 95%. Vento debole da sud attorno a 1,3 m/s; cielo ancora abbastanza nuvoloso (73%). Prestare attenzione a possibili strade bagnate.

Mezza mattinata (09:00)

Cielo coperto con schiarite ancora rare: temperatura in aumento a 20,4 °C, umidità in calo (82%). Venti deboli da sud-sudovest attorno a 1,2 m/s. Probabilità di pioggia bassa in questa fascia, condizioni complessivamente più stabili rispetto alle ore precedenti.

Mezzogiorno (12:00)

Fascia centrale della giornata con variabilità e pioggia leggera isolata (pop 34%), precipitazioni contenute (0,12 mm). Massima prevista della giornata intorno a 21,6 °C. Vento moderato da ovest a 4,3 m/s con raffiche fino a 8,4 m/s; cielo parzialmente nuvoloso.

Primo pomeriggio (15:00)

Miglioramento con nubi sparse e temperature ancora miti intorno a 21,1 °C. Venti deboli da ovest-sudovest a 2,8 m/s (raffiche fino a ~4,9 m/s). Condizioni favorevoli per attività all'aperto, seppur con nuvolosità residua.

Tardo pomeriggio (18:00)

Calo termico fino a 17,3 °C e nubi sparse: umidità risale al 83%. Vento molto debole da ovest-nordovest a 1,2 m/s. Serata in progressivo assestamento su condizioni più stabili e senza precipitazioni significative previste in questa fascia.

Sera (21:00)

Tempo calato a circa 16,6 °C, cielo con nubi sparse e venti debolissimi da nord a 0,9 m/s. Umidità ancora elevata (85%). Condizioni in generale tranquille, nottata successiva presumibilmente simile.

Riepilogo del giorno

Gela vivrà il 26 novembre 2026 una giornata mite per il periodo, con massime attorno a 21–21,6 °C e minime intorno a 16,5–18 °C. Le precipitazioni saranno legate soprattutto alle prime ore della mattina e poi isolate intorno a mezzogiorno; accumuli complessivi contenuti (picchi di circa 1,3 mm in una singola finestra). Venti in prevalenza deboli, con raffiche locali fino a 8,4 m/s a metà giornata. In sintesi: giornata variabile, inizialmente bagnata, poi tendenza al miglioramento con temperature relativamente alte per la stagione.