Meteo Gela, 26 marzo 2026: venti sostenuti e brevi piovaschi, giornata variabile

Gela, 26 marzo 2026 — giornata variabile con vento da WNW, pioggia leggera intermittente e temperature tra ~9.5°C e 15.1°C.

Le condizioni meteorologiche per Gela di domani presentano una giornata dinamica: alternanza di nubi e schiarite, vento sostenuto da ovest-nordovest e piccoli episodi di pioggia leggera. Di seguito il dettaglio orario per organizzare al meglio la giornata.

Dettaglio Previsioni

Notte (00:00) — poche nuvole. Temperatura intorno a 9,5°C (percepita ~6,2°C), umidità 82% e pressione 1012 hPa. Vento da ~290° (ovest-nordovest) a 7,3 m/s con raffiche fino a 10,5 m/s. Visibilità ottima (10 km). Precipitazioni assenti.

Prima mattina (03:00) — cielo coperto. Temperatura in aumento a 12,6°C (percepita ~12,0°C), umidità 79% e pressione 1010 hPa. Vento WNW a 7,7 m/s con raffiche fino a 11,9 m/s. Cielo molto nuvoloso ma senza piogge significative attese in questa finestra.

Mattina (06:00) — pioggia leggera intermittente. Temperatura 13,1°C (percepita ~12,6°C), umidità 82% e pressione 1008 hPa. Pioggia leggera stimata ~0,22 mm nelle tre ore. Vento da ~285° a 8,2 m/s (raffiche ~11,6 m/s). Consigliato un ombrello per spostamenti all'aperto.

Mezza mattinata (09:00) — nubi sparse. Massima mattutina attesa vicino a 14,7°C (percepita ~14,1°C), umidità 71% e pressione 1009 hPa. Vento lievemente rinforzato da Ovest a 9,9 m/s (raffiche ~12,2 m/s). Nuvole alternate a schiarite, fenomeni in attenuazione.

Mezzogiorno (12:00) — pioggia leggera possibile. Temperatura intorno a 15,1°C (percepita ~14,4°C), umidità 67% e pressione 1006 hPa. Brevi piovaschi previsti per un accumulo di circa 0,23 mm/3h. Vento da circa 284° a 9,9 m/s (raffiche ~12,1 m/s). Giornata comunque fresca e ventilata.

Primo pomeriggio (15:00) — nubi sparse con vento rinforzato. Temperatura in calo a 13,2°C (percepita ~12,3°C), umidità 66% e pressione 1006 hPa. Vento sostenuto da W a 13,4 m/s con raffiche fino a 19,2 m/s: condizioni da tenere in considerazione per attività in mare o lavori in quota.

Tardo pomeriggio (18:00) — nubi sparse, vento ancora forte. Temperatura ~11,9°C (percepita ~10,6°C), umidità 59% e pressione 1005 hPa. Vento da ~282° a 15,1 m/s con raffiche fino a 19,5 m/s. Cieli alternati; possibili raffiche locali più intense.

Sera (21:00) — pioggia leggera in attenuazione. Temperatura ~11,2°C (percepita ~9,9°C), umidità 62% e pressione 1005 hPa. Pioggia leggera residua ~0,12 mm/3h. Vento da ~286° a 13,6 m/s (raffiche ~16,6 m/s). Si consiglia cautela su strade esposte al vento.

Riepilogo del giorno

Gela vivrà una giornata variabile con alternanza di nubi e schiarite, brevi piovaschi al mattino, a metà giornata e in serata (accumuli molto contenuti). Il elemento dominante sarà il vento da WNW/OVEST, sostenuto con raffiche fino a ~19–20 m/s, che renderà la sensazione termica più fresca. Temperature comprese tra circa 9,5°C nelle ore notturne e 15,1°C nelle ore centrali. Consigli: ombrello per i passaggi piovosi e attenzione alle raffiche soprattutto lungo la costa e per attività marine.