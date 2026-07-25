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Meteo Gela, 26 luglio 2026: giornata calda e perlopiù soleggiata

A Gela il 26 luglio 2026 temperature in aumento, brezze leggere, nubi sparse e probabilità di pioggia trascurabile: tutti i dettagli.

A cura di Meteorologo
25 luglio 2026 15:00
Meteo Gela, 26 luglio 2026: giornata calda e perlopiù soleggiata -
Meteo
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L'estate si conferma protagonista a Gela: per il 26 luglio 2026 la giornata si presenta generalmente calda e senza fenomeni significativi. Leggi il dettaglio orario per organizzare al meglio attività all'aperto e spostamenti.

Dettaglio Previsioni

Notte (00:00): cielo sereno con temperatura intorno a 26,0 °C, umidità elevata (86%) e pressione sui 1015 hPa. Vento debole da SE intorno a 1,3 m/s con raffiche fino a 1,26 m/s. Precipitazioni assenti (0 mm). Sensazione termica simile alla temperatura reale.

Prima mattina (03:00): aumento dell'umidità (87%) e cielo con nubi sparse; temperatura leggermente più bassa, circa 25,9 °C. Vento debole da est a circa 1,9 m/s, raffiche fino a 2,1 m/s. Pressione 1014 hPa. Nessuna precipitazione prevista (0 mm).

Mattina (06:00): temperature in crescita a 27,3 °C, umidità ancora alta (84%) e nubi sparse al mattino. Vento da SSE intorno a 4,3 m/s con raffiche fino a 5,5 m/s: è la fascia con le raffiche più pronunciate del giorno. Pressione 1014 hPa. Precipitazioni assenti.

Mezza mattinata (09:00): cielo con nubi sparse ma prevale il soleggiamento; temperatura intorno a 29,6 °C. Umidità scende al 74%, pressione 1016 hPa. Vento da S/SSO a circa 3,7 m/s con raffiche moderate. Nessuna pioggia prevista.

Mezzogiorno (12:00): picco di caldo con massima giornaliera attesa vicino a 30,4 °C; umidità relativa intorno al 69% e pressione 1015 hPa. Vento da S a 4,3 m/s, sensazione di calore accentuata (indice di temperatura percepita superiore alla temperatura reale). Cielo con nubi sparse ma condizioni stabili.

Primo pomeriggio (15:00): temperature intorno a 29,8 °C, umidità 69% e cielo con nubi sparse (copertura più consistente). Vento da S a circa 3,3 m/s, pressione 1015 hPa. Precipitazioni assenti, giornata sostanzialmente asciutta.

Tardo pomeriggio (18:00): lieve calo termico a 28,1 °C con umidità che risale al 77%. Vento più debole, circa 1,3 m/s da SE; cielo ancora a tratti nuvoloso con nubi sparse. Pressione stabile a 1015 hPa. Nessuna precipitazione prevista.

Sera (21:00): condizioni miti con poche nuvole, temperatura sui 27,0 °C e umidità intorno all'84%. Vento intorno a 3,6 m/s da ESE con raffiche fino a 4,6 m/s. Pressione 1015 hPa. Notte asciutta senza piogge previste.

Riepilogo del giorno

Gela vivrà un 26 luglio 2026 caratterizzato da temperature elevate (minime intorno a 25,9 °C, massime vicino a 30,4 °C), nubi sparse alternate a ampie schiarite e assoluta assenza di precipitazioni. Venti deboli-moderati con raffiche mattutine; pressione stabile attorno a 1014-1016 hPa. Raccomandazioni: attenzione al caldo nelle ore centrali e idratazione, mentre per le attività all'aperto il tempo rimane favorevole.

Previsioni meteo 26 luglio 2026

00:00 cielo sereno Cielo sereno
Temp. +26.0° (perc. +26.0°)
Precip. -
Vento 1.3 SE (max 1.3)
Umidità 86%
03:00 nubi sparse Nubi sparse
Temp. +25.9° (perc. +26.8°)
Precip. -
Vento 1.9 E (max 2.1)
Umidità 87%
06:00 nubi sparse Nubi sparse
Temp. +27.3° (perc. +30.8°)
Precip. -
Vento 4.3 S (max 5.5)
Umidità 84%
09:00 nubi sparse Nubi sparse
Temp. +29.6° (perc. +35.0°)
Precip. -
Vento 3.7 SO (max 4.4)
Umidità 74%
12:00 nubi sparse Nubi sparse
Temp. +30.4° (perc. +35.7°)
Precip. -
Vento 4.3 S (max 4.2)
Umidità 69%
15:00 nubi sparse Nubi sparse
Temp. +29.8° (perc. +34.2°)
Precip. -
Vento 3.3 S (max 4.0)
Umidità 69%
18:00 nubi sparse Nubi sparse
Temp. +28.1° (perc. +31.9°)
Precip. -
Vento 1.3 SE (max 1.9)
Umidità 77%
21:00 poche nuvole Poche nuvole
Temp. +27.0° (perc. +30.1°)
Precip. -
Vento 3.6 SE (max 4.6)
Umidità 84%
24:00 nubi sparse Nubi sparse
Temp. +26.7° (perc. +29.3°)
Precip. -
Vento 1.9 NE (max 2.8)
Umidità 83%
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