Meteo Gela, 26 luglio 2026: giornata calda e perlopiù soleggiata
A Gela il 26 luglio 2026 temperature in aumento, brezze leggere, nubi sparse e probabilità di pioggia trascurabile: tutti i dettagli.
L'estate si conferma protagonista a Gela: per il 26 luglio 2026 la giornata si presenta generalmente calda e senza fenomeni significativi. Leggi il dettaglio orario per organizzare al meglio attività all'aperto e spostamenti.
Dettaglio Previsioni
Notte (00:00): cielo sereno con temperatura intorno a 26,0 °C, umidità elevata (86%) e pressione sui 1015 hPa. Vento debole da SE intorno a 1,3 m/s con raffiche fino a 1,26 m/s. Precipitazioni assenti (0 mm). Sensazione termica simile alla temperatura reale.
Prima mattina (03:00): aumento dell'umidità (87%) e cielo con nubi sparse; temperatura leggermente più bassa, circa 25,9 °C. Vento debole da est a circa 1,9 m/s, raffiche fino a 2,1 m/s. Pressione 1014 hPa. Nessuna precipitazione prevista (0 mm).
Mattina (06:00): temperature in crescita a 27,3 °C, umidità ancora alta (84%) e nubi sparse al mattino. Vento da SSE intorno a 4,3 m/s con raffiche fino a 5,5 m/s: è la fascia con le raffiche più pronunciate del giorno. Pressione 1014 hPa. Precipitazioni assenti.
Mezza mattinata (09:00): cielo con nubi sparse ma prevale il soleggiamento; temperatura intorno a 29,6 °C. Umidità scende al 74%, pressione 1016 hPa. Vento da S/SSO a circa 3,7 m/s con raffiche moderate. Nessuna pioggia prevista.
Mezzogiorno (12:00): picco di caldo con massima giornaliera attesa vicino a 30,4 °C; umidità relativa intorno al 69% e pressione 1015 hPa. Vento da S a 4,3 m/s, sensazione di calore accentuata (indice di temperatura percepita superiore alla temperatura reale). Cielo con nubi sparse ma condizioni stabili.
Primo pomeriggio (15:00): temperature intorno a 29,8 °C, umidità 69% e cielo con nubi sparse (copertura più consistente). Vento da S a circa 3,3 m/s, pressione 1015 hPa. Precipitazioni assenti, giornata sostanzialmente asciutta.
Tardo pomeriggio (18:00): lieve calo termico a 28,1 °C con umidità che risale al 77%. Vento più debole, circa 1,3 m/s da SE; cielo ancora a tratti nuvoloso con nubi sparse. Pressione stabile a 1015 hPa. Nessuna precipitazione prevista.
Sera (21:00): condizioni miti con poche nuvole, temperatura sui 27,0 °C e umidità intorno all'84%. Vento intorno a 3,6 m/s da ESE con raffiche fino a 4,6 m/s. Pressione 1015 hPa. Notte asciutta senza piogge previste.
Riepilogo del giorno
Gela vivrà un 26 luglio 2026 caratterizzato da temperature elevate (minime intorno a 25,9 °C, massime vicino a 30,4 °C), nubi sparse alternate a ampie schiarite e assoluta assenza di precipitazioni. Venti deboli-moderati con raffiche mattutine; pressione stabile attorno a 1014-1016 hPa. Raccomandazioni: attenzione al caldo nelle ore centrali e idratazione, mentre per le attività all'aperto il tempo rimane favorevole.