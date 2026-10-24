Meteo Gela, 25 ottobre 2026: giornata mite con nubi variabili e schiarite

Gela - 25 ottobre 2026: giornata asciutta, temperature fino a 22°C, ventilazione da NW con raffiche fino a 11.5 m/s. Previsioni dettagliate ora per ora.

una giornata autunnale che punta al mite: luci e ombre passano sul cielo di Gela senza portare pioggia. Leggi il dettaglio orario per organizzare al meglio la tua giornata.

Dettaglio Previsioni

Notte (00:00) – nubi sparse, 15.6 °C. La notte inizia con temperature attorno ai 15–16 °C, umidità al 72% e pressione sui 1018 hPa. Vento da nord‑ovest intorno a 2.8 m/s con raffiche fino a 5.3 m/s. Visibilità buona (10 km). Nessuna precipitazione prevista (0 mm).

Prima mattina (03:00) – cielo coperto, 16.5 °C. Persistono condizioni di cielo chiuso con umidità in aumento (76%) e pressione 1017 hPa. Vento debole da NW a ~2.0 m/s (raffiche ~4.0 m/s). Tempo asciutto, visibilità 10 km.

Mattina (06:00) – cielo coperto, 17.0 °C. Temperature stabili vicino ai 17 °C; cielo ancora coperto (nubi intorno all'80–90%). Vento da NW a 3.4 m/s con raffiche fino a 6.3 m/s. Nessuna precipitazione attesa.

Mezza mattinata (09:00) – nubi sparse, 21.4 °C. Aumento sensibile delle temperature con ampie schiarite: 21 °C circa, umidità in calo (54%). Vento moderato da NW a 4.9 m/s con raffiche fino a 9.6 m/s. Condizioni favorevoli per attività all'aperto, sole intermittente.

Mezzogiorno (12:00) – nubi sparse, 22.2 °C (massima prevista). Picco termico della giornata intorno ai 22 °C; aria secca (umidità 47%) e pressione 1016 hPa. Vento più attivo: 6.1 m/s con raffiche fino a 11.5 m/s (attenzione al vento per il mare e per oggetti leggeri). Nessuna pioggia (0 mm).

Primo pomeriggio (15:00) – nubi sparse, 20.4 °C. Leggera diminuzione della temperatura, nuvolosità variabile intorno al 70–75%. Vento da NW a 5.1 m/s con raffiche fino a 9.3 m/s. Condizioni complessivamente asciutte.

Tardo pomeriggio (18:00) – poche nuvole, 17.5 °C. Ritorno a cielo più sereno con temperature in discesa verso i 17–18 °C; umidità risale al 69%. Vento debole a 2.7 m/s (raffiche ~5.2 m/s). Visibilità buona, nessuna precipitazione.

Sera (21:00) – cielo sereno, 16.4 °C. Chiusura della giornata con cielo sereno, umidità intorno al 77% e vento molto debole 1.4 m/s (raffiche fino a 3.0 m/s). Atmosfera fresca ma asciutta per la notte.

Riepilogo del giorno

Giornata asciutta e generalmente mite a Gela il 25 ottobre 2026: temperature tra circa 15.6 °C (min) e 22.2 °C (max), nessuna precipitazione prevista (0 mm). Nuvolosità variabile con alternanza di cielo coperto e schiarite; vento prevalentemente da nord‑ovest, moderato soprattutto a metà giornata con raffiche fino a ~11.5 m/s. Consiglio pratico: abbigliamento a strati, giacca leggera al mattino/sera e attenzione alle raffiche se si avvicina al mare.